اعطوا ما للأهلي للهلال..!

.. فيصل بن تركي….

… منح النصر ثلاث بطولات آنست النصراويين السنوات العجاف فقابله بعض النصراويين بجزاء سنمار.!

… استقل.. ارحل.. ما نبيك.. هذه عبارات لا تقال لمن أعاد النصر للواجهة يا بعض بعض إعلام النصر.!

… أنا لست ضد النقد، ولا فيصل بن تركي يرفض النقد، لكن ضد الشخصنة أو النقد الذي يبنى على مواقف.!

… كل الفرق تتراجع مستوياتها، وكل الأندية تعاني من الشح المالي، وكل الأندية عليها ديون ومشكلات مالية وقضايا مالية تستوجب الدفع وليس النصر فقط الذي يعاني.!

… صحيح ألف مرة أن فيصل بن تركي له أخطاء، وصحيح مليون مرة أن ملف الديون في عهده تضخم، لكن الأصح أن الرجل أنجز وكان ثمن الضخ المالي ثلاث بطولات، كل بطولة تساوي في مدرج النصر مئات الملايين.!

… فرق بين أن تنتقد يا زميلي الإعلامي من أجل الإصلاح وبين أن تنتقد لمجرد أن من تواليهم لا يحبون فيصل بن تركي.!

(2)

… يمثل اليوم رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن أحد أهم عوامل النجاح في نادي الاتحاد، بل هو امتداد كنموذج للعمل لأحمد مسعود في الشفافية مع أنصار ناديه.!

… لا يلتف على الحقيقة ولا يوعد ويخلف، بل يقدم للإعلام من أجل الاتحاد وجماهيره الحقيقة ولا غير الحقيقة، وهنا مكمن النجاح بل أساس الاحترام بينه وبين كل الاتحاديين.!

(3)

… لجنة المسابقات التي يشيد بها طرف وطرف آخر لو عدتم إلى الجدول ستجدون أن هذه اللجنة أعطت وصيف الدوري ما هو لبطل الدوري، وهذا عمل حذرت منه من الموسم الماضي ولكن لا حياة لمن تنادي.!

… امعنوا النظر في المباريات والملاعب لتعرفوا أن ما للأهلي ذهب للهلال.!

(4)

… حفل التدشين ألغي، والجوائز تم إلغاؤها وقاسم الحالتين الأهلي.!

… انسوا الجوائز لكن لماذا لم يعوض الأهلي ماليا مقابل حجب مباراة تدشين الدوري.!

(5)

… إن صحت الأخبار ورشح أحمد الخميس نفسه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم يجب من الآن أن يوضح موقفه؛ هل مازال يؤازر الهلال في التعقيب والتخليص باسمه أم غلطة وتم تعديلها.!

نقلا عن عكاظ