صحيفة المرصد-متابعات: ذكر عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وعضو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية عايد الرشيدي، أن لوائح الفيفا تمنع تجنيس اللاعب السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي في الوقت الحالي.
حيث يصطدم اللاعب وجها لوجه بالمادة السابعة من لوائح الفيفا والتي تشترط أن تصل مدة الإقامة في البلد المراد تجنيس اللاعب فيها لـخمسة أعوام كحد أدنى حتى يحق له اللعب لمنتخبها الوطني وهو الشرط
وأبدى الرشيدي استغرابه من هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم لعدم معرفتهم بأن الفيفا عدل نظام التجنيس في الـ17 من فبراير عام 2015، منتقداً صمت الهيئة وعدم ردها على الأخبار المتداولة بخصوص تجنيس عمر السومة.
وقال عايد الرشيدي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، إنه لا يمكن تجنيس اللاعب إلا بعد خمس سنوات من لعبه بالدوري، أو إذا كان مولوداً بالبلد ولم يشارك مع منتخبات بلاده، متسائلاً “أين دور لجنة الاحتراف، الهيئة أخرجت نفسها ولجنة الاحتراف لا تعرف الأنظمة”.
وختم تغريداته قائلاً: “للعلم، السومة نفتخر بأخلاقه ولاعب نجم، لكن الهيئة واتحاد القدم مع الأسف لا يعرفون نظام التجنيس المعدل في 17 فبراير 2015، أحرجوا أنفسهم”.
الكشف عن سبب منع الفيفا”تجنيس لسومة”
صحيفة المرصد-متابعات: ذكر عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وعضو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية عايد الرشيدي، أن لوائح الفيفا تمنع تجنيس اللاعب السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي في الوقت الحالي.
تعليقات ( 43 )
مجرة التبانةالحمد لله ما حنا بحاجة أحد شعبنا واجد والشعب عندنا عاطفي وطلع والا نزل هو من **** شفنا تعامله مع العسكري كيف وهو وافد فكيف لو تجنس.
صومالي وافتخرتجنيس السومة.فقط لتسجيل الأهداف للمنتخب؟؟14 نادي بالدوري الممتاز وأكثر من 20 نادي بالدرجة الأولى والثانية.ومافي هداف واحد!! صراحة..فاشلين للدرجة هذه
شايميامها الرجل توه متزوج شقرا عيونها زرق ماهوب يمك***
خالد القحطانيهذي عادتنا الدرعى ترعى ،،قليل من السعوديين يعطيك معلومه قرأها يسمعون بس
sar-al-saيبدو ان الفيفا احرص على العداله وعلى سمعتها من كثيرين الذين يطغى عليهم الاعجاب اللهوي على محبه الوطن ومواطنيه ومنها حمايتهم من كل دخيل
يالطيفاجل لن يرفع راسنا في المحافل الكرويه الى تجنيس السومه لهدرجه نريد نغطي فشلنا بالرياضه بتجنيسه هل افلسو رؤساء الانديه والاداريين وخططهم لانهم طولووشابو
يالطيفمن بيحس ان كبريائه انجرح ويقسم ان يتخطى نظام الفيفا ويجنسه التجنيس انظمه وقوانين وليس تحدي مته يفهمون هل الناس لابد نكسر القوانين علشان موسم واحد
RRRمع احترامي لأخلاق هذا الشخص ، عطنا واحد تجنس ونفع البلد.
ناصر بن سعيدمها انا طويل وحبوب وخلوق ***ايش تبغين اكثر من هيك هههه.
ناصر بن سعيدمها انا ابن الوطن.
ناصر بن سعيدمها انتي تحبينه ولا تبين تحسين نسل ****ختاري وحده فيها.
منصورمهاعزرائيل العراقي مناسب لك وجميع المواصفات المطلوبةفيه
ناصر بن سعيدمها انا مواطن غيور عليك انا اولا من الأجنبي .
اقول يالله صباح خير والله لو السومهيالعب برجلين ذهبية ماتسون هذي السوايا . سلامات ويش وضعكم انتو تفكرون الجنسية سهلة حتى ترمونها بالشكل هذا . اجل ويش استفدنا من الهوية الوطنية ؟؟؟؟
konozالله ييسر الأمور يامها بس اهم شيء هو شو رأيه ؟
مرسيدسمها انت رجل مو مره انت خنقة روح لاوباما هههههههه
مهاياشباب اسالكم بالله لا تدخلون في حياتي ورجا خاص لا احد يسبني انا احبه انتو ما تعروفون الحب عنصريه اعوذ بالله.
مهااحبه رغم انفكم حياتي ومالكم شغل فيني الواحد يحشر نفسه.
ابورفيفيا مها ما مثل الوطني
حنشلرئيس الهيئه ما هوب فاضي يطارد خلف المنتخب و الاضواء
ابورفيفحنا انسيكي السومة وغيرة( يامها) ليه نظراتك بعيدة وحنا اولى
مهااشهد انه يسوا بعض اللي تعلق.
مهابصبر لين يتجنس عموري.
مهاوالنصر عذبهم السوووووومه ي حبي له اموووووت😇😘
الكنقبلا تجنيس بلا هم البلد مليانه مجنسين وما ايستفاد منهم سوى انهم عفش زايد وعبء ع الدوله من ناحية الصحه والتعليم والتوظيف والامن والزواج والعمل
واضحاحلا خبر الديرة ماهي ناقصة والافضل طرد الاجانب جميعاً بلا استثناء
مهايقولون خمس سنوات عشان ياخذ الجنسيه ونا ايش اللي بصبرني كان الله في عوني.
ابورفيفلو الفيفا وافقت انا غير موااافق على تجنيسة هو وغيرة انا مواطن ولي الحق في اي شي يخص الوطن
منصورياناس البلدامتلت من المجنسين وليتهم على سنع لاعب كورةوش استفادالبلدمنه ليتنى نقعدونفكربالعقل ونخلي العاطفة على جنب والتريث ياقيادةالااذاكان بيرابط بال
88الحين يعنى الاعبيين فى منتخبات البحرين و قطر لهم اكثر من 5 سنوات
مهالماذا الامارات وقطر وعمان يجنسون لا يكون احنا ملائكه ما نريد حد.
النبأطيب طيب أسلم أسلم الله ينور عليك
مهاوالله ما يستاهل الغلا.
مهاياحبي له..
مهافديته والله
مهاالفيفا ما لها دخل ضرررررروي تجنسوه عشان ناخذ كاس العالم .
إستشاري صحشكر للفيفا كم ريحتنا من بعض القرارات الخاطئه .
ثقافة رأياخاف لا اخذ الجنسية تغير اخلاقه.
كيفبعد ان قامت دول اوروبا وغيرها بتجنيس من تريد قامت بعدها بتوليف منع التجنيس لكي لا تستفيد الدول الاخرى من اللاعبين في مونديال روسيا ( فوضى الفيفا!!! )
مهاي حرررررررررام والله ما يستاهل كنت ابي اتزوجه اذا خذا الجنسيه.