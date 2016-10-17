الكشف عن سبب منع الفيفا”تجنيس لسومة”

صحيفة المرصد-متابعات: ذكر عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وعضو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية عايد الرشيدي، أن لوائح الفيفا تمنع تجنيس اللاعب السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي في الوقت الحالي.

حيث يصطدم اللاعب وجها لوجه بالمادة السابعة من لوائح الفيفا والتي تشترط أن تصل مدة الإقامة في البلد المراد تجنيس اللاعب فيها لـخمسة أعوام كحد أدنى حتى يحق له اللعب لمنتخبها الوطني وهو الشرط

وأبدى الرشيدي استغرابه من هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم لعدم معرفتهم بأن الفيفا عدل نظام التجنيس في الـ17 من فبراير عام 2015، منتقداً صمت الهيئة وعدم ردها على الأخبار المتداولة بخصوص تجنيس عمر السومة.

وقال عايد الرشيدي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، إنه لا يمكن تجنيس اللاعب إلا بعد خمس سنوات من لعبه بالدوري، أو إذا كان مولوداً بالبلد ولم يشارك مع منتخبات بلاده، متسائلاً “أين دور لجنة الاحتراف، الهيئة أخرجت نفسها ولجنة الاحتراف لا تعرف الأنظمة”.

وختم تغريداته قائلاً: “للعلم، السومة نفتخر بأخلاقه ولاعب نجم، لكن الهيئة واتحاد القدم مع الأسف لا يعرفون نظام التجنيس المعدل في 17 فبراير 2015، أحرجوا أنفسهم”.