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الكشف عن سبب منع الفيفا”تجنيس لسومة”

17 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص
الكشف عن سبب منع الفيفا”تجنيس لسومة”
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صحيفة المرصد-متابعات: ذكر عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وعضو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية عايد الرشيدي، أن لوائح الفيفا تمنع تجنيس اللاعب السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي في الوقت الحالي.
حيث يصطدم اللاعب وجها لوجه بالمادة السابعة من لوائح الفيفا والتي تشترط أن تصل مدة الإقامة في البلد المراد تجنيس اللاعب فيها لـخمسة أعوام كحد أدنى حتى يحق له اللعب لمنتخبها الوطني وهو الشرط
وأبدى الرشيدي استغرابه من هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم لعدم معرفتهم بأن الفيفا عدل نظام التجنيس في الـ17 من فبراير عام 2015، منتقداً صمت الهيئة وعدم ردها على الأخبار المتداولة بخصوص تجنيس عمر السومة.
وقال عايد الرشيدي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، إنه لا يمكن تجنيس اللاعب إلا بعد خمس سنوات من لعبه بالدوري، أو إذا كان مولوداً بالبلد ولم يشارك مع منتخبات بلاده، متسائلاً “أين دور لجنة الاحتراف، الهيئة أخرجت نفسها ولجنة الاحتراف لا تعرف الأنظمة”.
وختم تغريداته قائلاً: “للعلم، السومة نفتخر بأخلاقه ولاعب نجم، لكن الهيئة واتحاد القدم مع الأسف لا يعرفون نظام التجنيس المعدل في 17 فبراير 2015، أحرجوا أنفسهم”.



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 43
    17 أكتوبر, 2016 , 8:44 ص

    مجرة التبانة

    الحمد لله ما حنا بحاجة أحد شعبنا واجد والشعب عندنا عاطفي وطلع والا نزل هو من **** شفنا تعامله مع العسكري كيف وهو وافد فكيف لو تجنس.
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  2. 42
    17 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    يذكرني التجنيس بمن يأكل بيد غيره لأنه عاجز لو كان السومة داعية أو صاحب علم لحاربوه .
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  3. 41
    17 أكتوبر, 2016 , 8:35 ص

    صومالي وافتخر

    تجنيس السومة.فقط لتسجيل الأهداف للمنتخب؟؟14 نادي بالدوري الممتاز وأكثر من 20 نادي بالدرجة الأولى والثانية.ومافي هداف واحد!! صراحة..فاشلين للدرجة هذه
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  4. 40
    17 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    شايم

    يامها الرجل توه متزوج شقرا عيونها زرق ماهوب يمك***
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  5. 39
    17 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    خالد القحطاني

    هذي عادتنا الدرعى ترعى ،،قليل من السعوديين يعطيك معلومه قرأها يسمعون بس
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  6. 38
    17 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    sar-al-sa

    يبدو ان الفيفا احرص على العداله وعلى سمعتها من كثيرين الذين يطغى عليهم الاعجاب اللهوي على محبه الوطن ومواطنيه ومنها حمايتهم من كل دخيل
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  7. 37
    17 أكتوبر, 2016 , 8:30 ص

    يالطيف

    اجل لن يرفع راسنا في المحافل الكرويه الى تجنيس السومه لهدرجه نريد نغطي فشلنا بالرياضه بتجنيسه هل افلسو رؤساء الانديه والاداريين وخططهم لانهم طولووشابو
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  8. 36
    17 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    يالطيف

    من بيحس ان كبريائه انجرح ويقسم ان يتخطى نظام الفيفا ويجنسه التجنيس انظمه وقوانين وليس تحدي مته يفهمون هل الناس لابد نكسر القوانين علشان موسم واحد
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  9. 35
    17 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    RRR

    مع احترامي لأخلاق هذا الشخص ، عطنا واحد تجنس ونفع البلد.
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  10. 34
    17 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص

    دعوه يتمتع بتجنيس حتى يرفع راس كل سعودي بالكوره
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  11. 33
    17 أكتوبر, 2016 , 8:18 ص

    ولماذا يمر على تجنيسه 5سنوات هل ينقصه عمر شي من العقل حتى يتم 5سنوات
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  12. 32
    17 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    ناصر بن سعيد

    مها انا طويل وحبوب وخلوق ***ايش تبغين اكثر من هيك هههه.
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  13. 31
    17 أكتوبر, 2016 , 8:11 ص

    ناصر بن سعيد

    مها انا ابن الوطن.
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  14. 30
    17 أكتوبر, 2016 , 8:10 ص

    ناصر بن سعيد

    مها انتي تحبينه ولا تبين تحسين نسل ****ختاري وحده فيها.
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  15. 29
    17 أكتوبر, 2016 , 8:10 ص

    منصور

    مهاعزرائيل العراقي مناسب لك وجميع المواصفات المطلوبةفيه
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  16. 28
    17 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    ناصر بن سعيد

    مها انا مواطن غيور عليك انا اولا من الأجنبي .
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  17. 27
    17 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    اقول يالله صباح خير والله لو السومه

    يالعب برجلين ذهبية ماتسون هذي السوايا . سلامات ويش وضعكم انتو تفكرون الجنسية سهلة حتى ترمونها بالشكل هذا . اجل ويش استفدنا من الهوية الوطنية ؟؟؟؟
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  18. 26
    17 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    konoz

    الله ييسر الأمور يامها بس اهم شيء هو شو رأيه ؟
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  19. 25
    17 أكتوبر, 2016 , 8:06 ص

    مرسيدس

    مها انت رجل مو مره انت خنقة روح لاوباما هههههههه
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  20. 24
    17 أكتوبر, 2016 , 8:06 ص

    مها

    ياشباب اسالكم بالله لا تدخلون في حياتي ورجا خاص لا احد يسبني انا احبه انتو ما تعروفون الحب عنصريه اعوذ بالله.
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  21. 23
    17 أكتوبر, 2016 , 8:03 ص

    مها

    احبه رغم انفكم حياتي ومالكم شغل فيني الواحد يحشر نفسه.
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  22. 22
    17 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    ابورفيف

    يا مها ما مثل الوطني
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  23. 21
    17 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    حنشل

    رئيس الهيئه ما هوب فاضي يطارد خلف المنتخب و الاضواء
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  24. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص

    ابورفيف

    حنا انسيكي السومة وغيرة( يامها) ليه نظراتك بعيدة وحنا اولى
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  25. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص

    مها

    اشهد انه يسوا بعض اللي تعلق.
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  26. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    مها

    بصبر لين يتجنس عموري.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  27. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 7:53 ص

    مها

    والنصر عذبهم السوووووومه ي حبي له اموووووت😇😘
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  28. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    الكنق

    بلا تجنيس بلا هم البلد مليانه مجنسين وما ايستفاد منهم سوى انهم عفش زايد وعبء ع الدوله من ناحية الصحه والتعليم والتوظيف والامن والزواج والعمل
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  29. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 7:51 ص

    واضح

    احلا خبر الديرة ماهي ناقصة والافضل طرد الاجانب جميعاً بلا استثناء
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  30. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 7:51 ص

    مها

    يقولون خمس سنوات عشان ياخذ الجنسيه ونا ايش اللي بصبرني كان الله في عوني.
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  31. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 7:51 ص

    ابورفيف

    لو الفيفا وافقت انا غير موااافق على تجنيسة هو وغيرة انا مواطن ولي الحق في اي شي يخص الوطن
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  32. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    منصور

    ياناس البلدامتلت من المجنسين وليتهم على سنع لاعب كورةوش استفادالبلدمنه ليتنى نقعدونفكربالعقل ونخلي العاطفة على جنب والتريث ياقيادةالااذاكان بيرابط بال
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  33. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    88

    الحين يعنى الاعبيين فى منتخبات البحرين و قطر لهم اكثر من 5 سنوات
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  34. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    مها

    لماذا الامارات وقطر وعمان يجنسون لا يكون احنا ملائكه ما نريد حد.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  35. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 7:49 ص

    النبأ

    طيب طيب أسلم أسلم الله ينور عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    مها

    والله ما يستاهل الغلا.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  37. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    مها

    ياحبي له..
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  38. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    مها

    فديته والله
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  39. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 7:47 ص

    مها

    الفيفا ما لها دخل ضرررررروي تجنسوه عشان ناخذ كاس العالم .
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  40. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 7:46 ص

    إستشاري صح

    شكر للفيفا كم ريحتنا من بعض القرارات الخاطئه .
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  41. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 7:46 ص

    ثقافة رأي

    اخاف لا اخذ الجنسية تغير اخلاقه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  42. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 7:45 ص

    كيف

    بعد ان قامت دول اوروبا وغيرها بتجنيس من تريد قامت بعدها بتوليف منع التجنيس لكي لا تستفيد الدول الاخرى من اللاعبين في مونديال روسيا ( فوضى الفيفا!!! )
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  43. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 7:45 ص

    مها

    ي حرررررررررام والله ما يستاهل كنت ابي اتزوجه اذا خذا الجنسيه.
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