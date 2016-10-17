صحيفة المرصد: بعد إنتشار فيديو على تويتر يوضح حدوث انخفاض في أسعار السيارات في عدد من مناطق السعودية في أكثر من منفذ لبيع السيارات ,أطلق مغردين هاشتاق (#خلوها_ تصدي) لإبداء امتعاضهم من الأسعار التي وصلت إليها السيارات الجديدة والمستعملة، مبينين أن السيارات من موديل 2012- 2016 هبطت أسعارها بشكل كبير نظرا لشح الطلب على قطاع السيارات مع وفرة المعروض؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض أكبر، توقع الخبير الاقتصادي ناصر القفاري انخفاض أسعار السيارات في عام 2017؛ نتيجة لثلاثة أسباب، في مقدمتها ضعف القوة الشرائية وتأثر العالم بموجة الركود الاقتصادي، وانحسار الرفاهية.
ومن جهته أكد القفاري “بحسب صحيفة عكاظ” أنه توجد ثلاثة عوامل ستؤدي إلى خفض أسعار السيارات في السعودية أولها الركود والتعثر الاقتصادي في أنحاء متفرقة من العالم، وانحسار الرفاهية الاقتصادية التي كان يعيشها الأفراد والأسر السعودية، إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية في الوقت الراهن.
وتوقع أن يشهد قطاع السيارات انخفاضا كبيرا جدا في عام 2017 القادم.
وحذر من أن تلجأ وكالات السيارات إلى رفع أسعار قطع غيار السيارات بعد تراجع أسعار السيارات.
ونفى عضو لجنة وكلاء السيارات كمال مؤمنة وجود أي انخفاض في أسعار السيارات، وأنه لا يعلم مدى صحة الأخبار المتداولة عن الانخفاض.
3 أسباب تقود أسعار السيارات للهبوط
صحيفة المرصد: بعد إنتشار فيديو على تويتر يوضح حدوث انخفاض في أسعار السيارات في عدد من مناطق السعودية في أكثر من منفذ لبيع السيارات ,أطلق مغردين هاشتاق (#خلوها_ تصدي) لإبداء امتعاضهم من الأسعار التي وصلت إليها السيارات الجديدة والمستعملة، مبينين أن السيارات من موديل 2012- 2016 هبطت أسعارها بشكل كبير نظرا لشح الطلب على قطاع السيارات مع وفرة المعروض؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض أكبر، توقع الخبير الاقتصادي ناصر القفاري انخفاض أسعار السيارات في عام 2017؛ نتيجة لثلاثة أسباب، في مقدمتها ضعف القوة الشرائية وتأثر العالم بموجة الركود الاقتصادي، وانحسار الرفاهية.
تعليقات ( 17 )
يالطيفعندنا هشتاقات غريبه بالامس القريب خليهم يفلسون يقصدون الاتصالات وفشلو وتكتمو على فشلهم الان جانا خلوها تصدي انتم تحسبون هشتاقكم له صدى تحلمون
يا سلاممقاطع السيارات والجوالات والمطاعم والمعلبات والخردوات هذه السنه تقشف لا للإسراف والزواج في استراحه ومختصر كفايه استلطاخ وهياط صحينا من السبات
عبداللهاتمنى الاخذ من حسابات اصحاب الاموال العاليه
RRRالأمر الغريب ، أن البنوك المحلية وكأنها بعيدة عن وضع البلد أو أن ثرواتها لم تتكون من أموال المواطنين ، لايسمع لها صوت في المشاركة في تخفيف العبء.
وجهة نظرشراء سياره بأكثر من ٦ اضعاف راتبك يعتبر تبذير اذا راتبك ٥٠٠٠ سيارتك يفترض ما تتجاوز ٣٠ الى ٣٥ الف كحد اقصى .. تعلموا سياسة التوفير والادخار
طيب خلوها تصدي ون شاء الله ماحد يشتريان شاء الله عما قريب جدا يفتتح قطار الرياض ونرتاح من سياراتهم وزحمتها . اركب القطار اوفر وقت وفلوس التامين ونخفف من الحوادث والزحمة .
يمني عاشق الدماميامؤمنة روق تقارن سيارات مصر وهنا هههههههههههههههه روق أحسن لك
مرسيدسجيت أشتري جمس 2 بدي حوض موديل2008 ب63الف هههههه والله جلست اضحك على صاحبه
ابو الكواسرالدولة تمر بأزمة مالية وسوف تزول بإذن الله رواتب موظفي الدولة نقصت أليس من الأولى ان يتم الضغط على التجار الجشعين حتى ينزلوا الأسعر ..............
محمد الفرنسيبرضو يا ...كمال مؤمنه ..خليها تصدي.. انا مع الحمله ايش الواحد يبغي يشتري جمس يوصل 280 الف سلامات عنا ما اشترينا . وخليها تصدي بعد ويأكلها الصدي .
شايميامومنة الجمارك في مصر٢٠٠% وفي الخليج ٢% خلك من الضحك على عقول الناس انت تستغفلنا خلاص انتها زمن الاستغفال انت في دولة الحزم وضبط الامور
صاملسبب واحد ادحض به دراستك المصدية وهو الاحتكار يوجد لدينا احتكار لامثيل له في العالم نتيجة الفساد وهذا يحد من انخقاض الاسعار بشكل واضح ؟؟
عدد التعليقات:262
الديدحاناعتقد المواطن هو الي راح يصدي والاسعار ماراح تنزل . فقط اشاعات وكذب . لاعقار ولاسيارات ولاسلع استهلاكيه راح تنزل . اتركو الكذب واللعب على المواطن.
عاطلاهم شي نحصل شي ناكله
كتلوني 14خلوها تصدي وتحلي (محليه) هههههه
الكنقكلام في كلام اذا جيت اشتري لقيتها غاليه واذا جيت ابيع بعتها رخيصة هذه المعادله
88في مقدمتها ضعف القوة الشرائية بالعربي الفقر و شح المال