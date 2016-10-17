3 أسباب تقود أسعار السيارات للهبوط

صحيفة المرصد: بعد إنتشار فيديو على تويتر يوضح حدوث انخفاض في أسعار السيارات في عدد من مناطق السعودية في أكثر من منفذ لبيع السيارات ,أطلق مغردين هاشتاق (#خلوها_ تصدي) لإبداء امتعاضهم من الأسعار التي وصلت إليها السيارات الجديدة والمستعملة، مبينين أن السيارات من موديل 2012- 2016 هبطت أسعارها بشكل كبير نظرا لشح الطلب على قطاع السيارات مع وفرة المعروض؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض أكبر، توقع الخبير الاقتصادي ناصر القفاري انخفاض أسعار السيارات في عام 2017؛ نتيجة لثلاثة أسباب، في مقدمتها ضعف القوة الشرائية وتأثر العالم بموجة الركود الاقتصادي، وانحسار الرفاهية.

ومن جهته أكد القفاري “بحسب صحيفة عكاظ” أنه توجد ثلاثة عوامل ستؤدي إلى خفض أسعار السيارات في السعودية أولها الركود والتعثر الاقتصادي في أنحاء متفرقة من العالم، وانحسار الرفاهية الاقتصادية التي كان يعيشها الأفراد والأسر السعودية، إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية في الوقت الراهن.

وتوقع أن يشهد قطاع السيارات انخفاضا كبيرا جدا في عام 2017 القادم.

وحذر من أن تلجأ وكالات السيارات إلى رفع أسعار قطع غيار السيارات بعد تراجع أسعار السيارات.

ونفى عضو لجنة وكلاء السيارات كمال مؤمنة وجود أي انخفاض في أسعار السيارات، وأنه لا يعلم مدى صحة الأخبار المتداولة عن الانخفاض.

وحول ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال: «تويتر ليس مصدرا لأخذ المعلومات، فالشركات المصدرة للسيارات لن تخفض أسعار السيارات على الوكلاء بسبب الوضع الاقتصادي، ففي مصر أسعار السيارات ضعف أسعارها في المملكة، رغم أن الوضع الاقتصادي المصري ليس على ما يرام».