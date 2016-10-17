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3 أسباب تقود أسعار السيارات للهبوط

17 أكتوبر, 2016 , 7:40 ص
3 أسباب تقود أسعار السيارات للهبوط
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صحيفة المرصد: بعد إنتشار فيديو على تويتر يوضح حدوث انخفاض في أسعار السيارات في عدد من مناطق السعودية في أكثر من منفذ لبيع السيارات ,أطلق مغردين هاشتاق (#خلوها_ تصدي) لإبداء امتعاضهم من الأسعار التي وصلت إليها السيارات الجديدة والمستعملة، مبينين أن السيارات من موديل 2012- 2016 هبطت أسعارها بشكل كبير نظرا لشح الطلب على قطاع السيارات مع وفرة المعروض؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض أكبر، توقع الخبير الاقتصادي ناصر القفاري انخفاض أسعار السيارات في عام 2017؛ نتيجة لثلاثة أسباب، في مقدمتها ضعف القوة الشرائية وتأثر العالم بموجة الركود الاقتصادي، وانحسار الرفاهية.
ومن جهته أكد القفاري “بحسب صحيفة عكاظ” أنه توجد ثلاثة عوامل ستؤدي إلى خفض أسعار السيارات في السعودية أولها الركود والتعثر الاقتصادي في أنحاء متفرقة من العالم، وانحسار الرفاهية الاقتصادية التي كان يعيشها الأفراد والأسر السعودية، إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية في الوقت الراهن.
وتوقع أن يشهد قطاع السيارات انخفاضا كبيرا جدا في عام 2017 القادم.
وحذر من أن تلجأ وكالات السيارات إلى رفع أسعار قطع غيار السيارات بعد تراجع أسعار السيارات.
ونفى عضو لجنة وكلاء السيارات كمال مؤمنة وجود أي انخفاض في أسعار السيارات، وأنه لا يعلم مدى صحة الأخبار المتداولة عن الانخفاض.

 وحول ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال: «تويتر ليس مصدرا لأخذ المعلومات، فالشركات المصدرة للسيارات لن تخفض أسعار السيارات على الوكلاء بسبب الوضع الاقتصادي، ففي مصر أسعار السيارات ضعف أسعارها في المملكة، رغم أن الوضع الاقتصادي المصري ليس على ما يرام».


تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    يالطيف

    عندنا هشتاقات غريبه بالامس القريب خليهم يفلسون يقصدون الاتصالات وفشلو وتكتمو على فشلهم الان جانا خلوها تصدي انتم تحسبون هشتاقكم له صدى تحلمون
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  2. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    يا سلام

    مقاطع السيارات والجوالات والمطاعم والمعلبات والخردوات هذه السنه تقشف لا للإسراف والزواج في استراحه ومختصر كفايه استلطاخ وهياط صحينا من السبات
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  3. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص

    عبدالله

    اتمنى الاخذ من حسابات اصحاب الاموال العاليه
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  4. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص

    RRR

    الأمر الغريب ، أن البنوك المحلية وكأنها بعيدة عن وضع البلد أو أن ثرواتها لم تتكون من أموال المواطنين ، لايسمع لها صوت في المشاركة في تخفيف العبء.
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  5. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    وجهة نظر

    شراء سياره بأكثر من ٦ اضعاف راتبك يعتبر تبذير اذا راتبك ٥٠٠٠ سيارتك يفترض ما تتجاوز ٣٠ الى ٣٥ الف كحد اقصى .. تعلموا سياسة التوفير والادخار
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  6. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    طيب خلوها تصدي ون شاء الله ماحد يشتري

    ان شاء الله عما قريب جدا يفتتح قطار الرياض ونرتاح من سياراتهم وزحمتها . اركب القطار اوفر وقت وفلوس التامين ونخفف من الحوادث والزحمة .
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  7. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    يمني عاشق الدمام

    يامؤمنة روق تقارن سيارات مصر وهنا هههههههههههههههه روق أحسن لك
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  8. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    مرسيدس

    جيت أشتري جمس 2 بدي حوض موديل2008 ب63الف هههههه والله جلست اضحك على صاحبه
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  9. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    ابو الكواسر

    الدولة تمر بأزمة مالية وسوف تزول بإذن الله رواتب موظفي الدولة نقصت أليس من الأولى ان يتم الضغط على التجار الجشعين حتى ينزلوا الأسعر ..............
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  10. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    محمد الفرنسي

    برضو يا ...كمال مؤمنه ..خليها تصدي.. انا مع الحمله ايش الواحد يبغي يشتري جمس يوصل 280 الف سلامات عنا ما اشترينا . وخليها تصدي بعد ويأكلها الصدي .
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  11. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    شايم

    يامومنة الجمارك في مصر٢٠٠% وفي الخليج ٢% خلك من الضحك على عقول الناس انت تستغفلنا خلاص انتها زمن الاستغفال انت في دولة الحزم وضبط الامور
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  12. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    صامل

    سبب واحد ادحض به دراستك المصدية وهو الاحتكار يوجد لدينا احتكار لامثيل له في العالم نتيجة الفساد وهذا يحد من انخقاض الاسعار بشكل واضح ؟؟
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  13. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 7:57 ص
    عدد التعليقات:262

    الديدحان

    اعتقد المواطن هو الي راح يصدي والاسعار ماراح تنزل . فقط اشاعات وكذب . لاعقار ولاسيارات ولاسلع استهلاكيه راح تنزل . اتركو الكذب واللعب على المواطن.
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  14. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    عاطل

    اهم شي نحصل شي ناكله
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  15. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص

    كتلوني 14

    خلوها تصدي وتحلي (محليه) هههههه
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  16. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    الكنق

    كلام في كلام اذا جيت اشتري لقيتها غاليه واذا جيت ابيع بعتها رخيصة هذه المعادله
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  17. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    88

    في مقدمتها ضعف القوة الشرائية بالعربي الفقر و شح المال
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