9.8 مليارات ريال توفرها رواتب السنة الشمسية

صحيفة المرصد: بينما تقدر أيام السنة الهجرية بـ 354 يوما، وتزيد بـ11 يوما في السنة الشمسية، تبلغ قيمة التوفير في بند الرواتب لموظفي القطاع الحكومي بعد تحويلها للنظام الجديد نحو 9.83 مليارات ريال سنويا.

ووفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، بلغت مخصصات بند الرواتب من ميزانية العام الماضي 322 مليار ريال، في حين تسعى وزارة المالية عبر برنامج التحول الوطني لتحقيق 6 أهداف إستراتيجية، من أبرزها رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور بحيث تنخفض نسبة الرواتب والأجور من الميزانية من 45% إلى 40%، بحلول عام 2020.

وبحسب صحيفة الوطن, أوضحت وزارة المالية أمس آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25 /12/1437 القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 12/4/1407، وقد تضمن التعميم الذي أصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.

وبموجبه فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لليوم الـ27 من أكتوبر 2016، فيما سيتم صرف راتب الشهر القادم في اليوم الخامس من برج القوس الموافق لليوم الـ26 من نوفمبر 2016، وسيستمر الصرف وفق هذا التنظيم مستقبلاً.

وأشارت الوزارة إلى أن تعليمات إقفال الصرف للعام الحالي تضمنت تحديد موعد إيقاف الصرف بنهاية دوام اليوم الـ15 من شهر صفر لعام 1438، كما تضمنت التعليمات ترتيبات الصرف للفترة المتبقية من العام الحالي وكذلك المواعيد الخاصة بالفترة المتممة لإقفال حسابات السنة المالية الحالية.