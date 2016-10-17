الكبيسي يواجه السجن والغرامة بتهمة الإساءة لـ «محمد بن عبدالوهاب»

صحيفة المرصد: عينت محكمة الأردن، خبيراً قانونياً لتقدير الضرر الذي سببه الداعية أحمد الكبيسي بتهجمه على الشيخ محمد بن عبدالوهاب والوهابية، ووصفهم باليهود، وبأنهم صناعة يهودية. جاء ذلك خلال جلسة أمس للنظر في دعوى المحامي السعودي عثمان العتيبي ضد الداعية، وقناة «دجلة»، إثر لقاء بث قبل عامين. واتهم المدعي الأردني الداعية الكبيسي وقناة «دجلة» بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وجنحة إهانة الشعور، والمعتقد الديني.

وكانت محاكم دبي رفضت هذه الدعوى بحجة عدم الاختصاص المكاني. ورفعها المحامي السعودي في الأردن، حيث مقر القناة. ويتوقع وفقاً للقانون الأردني أن يصل الحكم إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مالية، على الداعية المتهم إذا تمت إدانته وفقا لصحيفة عكاظ.