  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

35 مليون ريال تهدد مسيرة نادي الاتحاد

17 أكتوبر, 2016 , 8:51 ص
35 مليون ريال تهدد مسيرة نادي الاتحاد
  • 960
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية والمشاركة في دوري أبطال آسيا وجدت إدارة نادي الاتحاد نفسها ملزمة بسداد 35 مليون ريال قبل 20 أكتوبر الجاري .
وهو ما يصعب على إدارة النادي توفيره في الوقت الحالي.
وبحسب صحيفة عكاظ, تمثل أزمة المهاجم التونسي أحمد العكايشي صداعاً في رأس إدارة النادي، برئاسة المهندس حاتم باعشن، بعدما رفض العودة إلى جدة عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018 قبل أن يتسلم مستحقاته المالية المتأخرة رافضاً أي حلول وسط رغم المحاولات التي بذلها الجهاز الإداري للفريق الاتحادي.
وخرج العكايشي من حسابات التشيلي سييرا، المدير الفني لفريق الاتحاد، استعداداً لمواجهة الشباب يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة السادسة لدوري جميل للمحترفين، وعلى الجانب الآخر استغربت الجماهير الاتحادية من صمت أعضاء شرف النادي الذين يشاهدون ناديهم يغرق في الديون، من غير أي تدخل.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    غصب

    نادي الاتحاد زي اليهود الفقرى لادنياء ولا اخره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    طعم الثلج

    تراهنوني انهم بيفتحون باب الشحاذة قصدي التبرع من جماهير العميد للخروج من المأزق.. نشوف ..كلها يوم بالكثير ونسمع الدعوات للجماهير بالتبرع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    كيف

    تعليق 1 ( العالم مشغول في بناء ذاته ومحيطه ووطنه فبناء الذات لبنه أولى في بناء محيطه ووطنه وماعنده وقت ليضعه في كوره مطاط تكلفتها ريال ونص بالصين )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 9:00 ص

    ابو خالد النمر ..

    والله كلنا مهدده مسيرتنا .. الله يفرج علينا بس ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    كيف

    ادراج الاتحاد للاكتتاب لعل وعسى يتوفر مبلغ 30 الف تكون عوناً لهم في اجتياز تعثرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    نادي الوطن

    يجب ان يقف الشعب بأكمله مع ناديه المونديالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم