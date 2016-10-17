35 مليون ريال تهدد مسيرة نادي الاتحاد

صحيفة المرصد: من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية والمشاركة في دوري أبطال آسيا وجدت إدارة نادي الاتحاد نفسها ملزمة بسداد 35 مليون ريال قبل 20 أكتوبر الجاري .

وهو ما يصعب على إدارة النادي توفيره في الوقت الحالي.

وبحسب صحيفة عكاظ, تمثل أزمة المهاجم التونسي أحمد العكايشي صداعاً في رأس إدارة النادي، برئاسة المهندس حاتم باعشن، بعدما رفض العودة إلى جدة عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018 قبل أن يتسلم مستحقاته المالية المتأخرة رافضاً أي حلول وسط رغم المحاولات التي بذلها الجهاز الإداري للفريق الاتحادي.

وخرج العكايشي من حسابات التشيلي سييرا، المدير الفني لفريق الاتحاد، استعداداً لمواجهة الشباب يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة السادسة لدوري جميل للمحترفين، وعلى الجانب الآخر استغربت الجماهير الاتحادية من صمت أعضاء شرف النادي الذين يشاهدون ناديهم يغرق في الديون، من غير أي تدخل.