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وظيفة لحاملي “الجنسية اللبنانية فقط” تستفز السعوديين.. وأرامكو ترد

17 أكتوبر, 2016 , 8:59 ص
وظيفة لحاملي “الجنسية اللبنانية فقط” تستفز السعوديين.. وأرامكو ترد
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صحيفة المرصد: أوضحت شركة أرامكو أمس أن ما تم تداوله حول طرح الشركة وظائف موجهة لمتقدمين من الجنسية اللبنانية غير صحيح وأن من قام بنشر هذه الوظائف لا ينتمي لشركة أرامكو السعودية أساساً.
وكان إعلان وظيفة نشره شخص ادعى أنه مسؤول في الشركة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (linkedin) قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بتضمنه شرط الجنسية اللبنانية للمتقدم عليها، وتبين لاحقاً أنه لا ينتمي للشركة التي أوضحت على حسابها الرسمي في «تويتر» أنه لا علاقة لها بما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توظيف أجانب من جنسية محددة، وأن من قام بالنشر ليس من موظفي أرامكو السعودية، وأوضحوا أن استراتيجية العمل تقوم على منح الأولوية للسعوديين في التوظيف.
وبحسب صحيفة عكاظ ,تبين أن الإعلان سبق أن نُشر في عدد من المواقع اللبنانية ويختص بشركة أخرى غير أرامكو، ذُكر فيها أن العمل سيكون في السعودية، ولحاملي الجنسية اللبنانية فقط، وبدوام كامل، ويتطلب خبرة في الحد الأدنى خمس سنوات في «النفط والغاز».



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 42
    17 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    ابوشيخه

    مخالف للنشر
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  2. 41
    17 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص

    ام الفهود

    وش الجديد ؟ وهل سبق ان اعترفت اي جهة لدينا بالخطأ واعتذرت للمواطن ؟ نحن لسنا في اليابان يا سادة! لذا تجد الأجنبي مآخذ راحته عالآخر ويحتل حتى الاراضي !
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  3. 40
    17 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص

    فهد العرماني

    ولد البلد لا تسرق افكاري، المهم ان الاموال السعودية تحول للخارج *****ا
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  4. 39
    17 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    [email protected]

    يعني ***** وابويمن واللبناني والسوري يجمعون فلوس من البلد ويدعمون ربعهم لابد من اعادة النظر في اللي قاعد يصير
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  5. 38
    17 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    ابوشيخه

    مخالف للنشر
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  6. 37
    17 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    يارب لك الحمد

    ارامكو مجمع من كل ملة امريكي هندي فلبيني لبناني والسعودي كنة هو الغريب عليهم
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  7. 36
    17 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    ابوشيخه

    مخالف للنشر
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  8. 35
    17 أكتوبر, 2016 , 10:25 ص

    فهد العرماني

    رواتب ارامكوا السعودية التي تصرف للبنانيين يحولونها لحزب الله بلبنان
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  9. 34
    17 أكتوبر, 2016 , 10:25 ص

    ابوشيخه

    مخالف للنشر
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  10. 33
    17 أكتوبر, 2016 , 10:20 ص

    ابوشيخه

    يـ رجال اكتب في قوقل كم سعودي عاطل وللأسف متنخرجين من جامعات سعودية وتخصصهم مهندسين بترول وفني بترول - بس الحقيقة هي ليست لسعوديين لحبايبهم فقط
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  11. 32
    17 أكتوبر, 2016 , 10:18 ص

    عزو

    لابد لالتفات علي مميزات ارامكوا اغلب الموظفين غير سعوديين
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  12. 31
    17 أكتوبر, 2016 , 10:17 ص

    أوضحت شركة أرامكو أمس أن ما تم تداوله حول

    الشركة وظائف موجهة لمتقدمين من الجنسية اللبنانية غير صحيح وأن من قام بنشر هذه الوظائف لا ينتمي لشركة أرامكو السعودية أساساً.
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  13. 30
    17 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص

    يالطيف

    مخالف للنشر
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  14. 29
    17 أكتوبر, 2016 , 10:14 ص

    ابوشيخه

    مخالف للنشر
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  15. 28
    17 أكتوبر, 2016 , 10:11 ص

    ظيف

    انا اصدق الخبر ولا اكذبه كم مرت علينا مثل هاذه الامور واذا تريدون اقول لكم كم وظيفه في ارامكو حصلت لي شخصين وكان سبب تعطيلي يتم اختيار الاجنبي
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  16. 27
    17 أكتوبر, 2016 , 10:09 ص

    بيور لايف

    مهازل وتناقضات عجيبه !. الدوله تدعو للسعوده وتوظيف ابنائها وكبار الشركات تقدس الأجانب وتفضلهم على السعوديين !!
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  17. 26
    17 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغقرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  18. 25
    17 أكتوبر, 2016 , 10:02 ص

    فهد العرماني

    البنانيين ولائهم لحزب الله - احذروا يا المسئولين احذروا لا تجيبون الطامة لنا
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  19. 24
    17 أكتوبر, 2016 , 10:01 ص

    بومحمد

    الايام تثبت \
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  20. 23
    17 أكتوبر, 2016 , 10:01 ص

    مقهور

    مخالف للنشر
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  21. 22
    17 أكتوبر, 2016 , 10:00 ص

    فهد العرماني

    يا محمد بن نايف ويا محمد بن سلمان افصلوا جميع البنانيين اللي بارامكوا لانهم من حزب الله واحتمال يهكرون المصافي و يفجرون المصانع باحترافية
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  22. 21
    17 أكتوبر, 2016 , 10:00 ص
    عدد التعليقات:2027

    سهم

    ويستمر المسلسل الهزلي باستهتار الشركات بتعليمات ولاة الأمر ، لابد من وقفة حازمة حاسمة تنهي هذا الأمر .
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  23. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 9:58 ص

    فهد العرماني

    هيفا وهبي تسلم عليكم وتقول احجزوا لها ٥٠ رقم تبغى ترسل مجموعة من حزب الله لارامكوا علشان يحتلون ارامكوا
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  24. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 9:55 ص

    لبناني اوجيه

    مهنة اللبناني معروفه بيع لحم أبيض ووردي صحراوي وهذا هو سبب كثرتهم في بعض الأحياء السكنية والتجارية والاستثمارية والشركات لها نصيب الأسد يدلي شو هيدا
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  25. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص
    عدد التعليقات:4093

    العنيد

    مخالف للنشر
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  26. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    سلمان

    كذابين بس خافو من ردة فعل الناس القويه مسخرة
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  27. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    علي مرشد

    اولادنا عاطلين سبع سنوات ولاعندنا واسطة الا الله في علاه
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  28. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 9:51 ص

    لبناني اوجيه

    ليش الحسد هيدا يدلي تءبروني يخيي جميع المدراء والمتنفذين والمستشارين من بيروت وربع رفيق الحريري وطوني وهيفاء وهبي
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  29. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 9:50 ص

    ويابو حسد ماتشوه بعينك الأجانب مأكل حق الموطن وانت تبرر سرقتهم بالدِّين وإذا واقفه على مهو أحسدهواحربه هذا حقي حقي المسلوب ؟؟؟
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  30. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    Zayer007

    هههههه ... خبرة في النفط والغاز و تبحثون عن لبناني يملأ هذه الوظيفة ؟! كلنا نعرف ماهي مؤهلات اللبنانيين وماهي المهنة التي يبدعون فيها- اقدم مهنة عمراً
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  31. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 9:42 ص

    اي حسد هذا دفاع عن حقه المستحق وبعدين خير الوطن مجازين للمواطن ؟؟؟
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  32. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 9:39 ص

    555

    كفالة مواطنين .ثم يصيحون منهم /ثانيا تقدر تشتغل زيهم وتجمع من المال
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  33. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 9:36 ص

    555

    تعليق 1 اتوقع ان ماصابنا من خصم في الروتب وتغيير موعد الراتب هو بسبب الحسد الي عند اكثر الشعب . اولا من جاب الاجنبي هنا هو المواطن اكثر الاجانب على
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  34. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    88

    لو الاعلان قال لحاملى الجنسيه السعوديه فقط كان صدقنا
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  35. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 9:29 ص

    صبحي

    ايه هين سعوديين طل الخبر صحيح.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 9:28 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    اوكيه اﻹعلان في لبنان والتوظيف في ارامكو يعني مثل اللي يقول وين اذنك ياحبشي ؟
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  37. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    هدى نجد

    أمسع نسمع ‘ن سوري مبتز حقير واليوم لبناني يتحكم في البلد .
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  38. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 9:21 ص

    وبالنهايه اللبنانيين رح يسوو زي ما سو ***ههههه
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  39. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص

    عاالي

    **** والله انه عندهم لكن السعودي مسكين
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  40. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 9:08 ص

    سمعنا ثم سكتنا ثم قلنا بلعو عنا لو بكلمه يسمعها من بقلبه رهفه حتى يسمع نحيلنا الصخرو
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  41. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 9:04 ص

    من يداري الواسطه التي تقتل الفتى
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  42. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 9:03 ص

    كيف

    لبناني كان او غيره راتبه 3000 ريال شهرياً تكتشف في نهاية الشهر يحول للخارج 40000 الف ( 37000 الف من أين له هذا) طبعاً سيقول طاحت من السماء في حوش سكني
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