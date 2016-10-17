صحيفة المرصد: أوضحت شركة أرامكو أمس أن ما تم تداوله حول طرح الشركة وظائف موجهة لمتقدمين من الجنسية اللبنانية غير صحيح وأن من قام بنشر هذه الوظائف لا ينتمي لشركة أرامكو السعودية أساساً.
وكان إعلان وظيفة نشره شخص ادعى أنه مسؤول في الشركة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (linkedin) قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بتضمنه شرط الجنسية اللبنانية للمتقدم عليها، وتبين لاحقاً أنه لا ينتمي للشركة التي أوضحت على حسابها الرسمي في «تويتر» أنه لا علاقة لها بما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توظيف أجانب من جنسية محددة، وأن من قام بالنشر ليس من موظفي أرامكو السعودية، وأوضحوا أن استراتيجية العمل تقوم على منح الأولوية للسعوديين في التوظيف.
وبحسب صحيفة عكاظ ,تبين أن الإعلان سبق أن نُشر في عدد من المواقع اللبنانية ويختص بشركة أخرى غير أرامكو، ذُكر فيها أن العمل سيكون في السعودية، ولحاملي الجنسية اللبنانية فقط، وبدوام كامل، ويتطلب خبرة في الحد الأدنى خمس سنوات في «النفط والغاز».
وظيفة لحاملي “الجنسية اللبنانية فقط” تستفز السعوديين.. وأرامكو ترد
صحيفة المرصد: أوضحت شركة أرامكو أمس أن ما تم تداوله حول طرح الشركة وظائف موجهة لمتقدمين من الجنسية اللبنانية غير صحيح وأن من قام بنشر هذه الوظائف لا ينتمي لشركة أرامكو السعودية أساساً.
تعليقات ( 42 )
ابوشيخهمخالف للنشر
ام الفهودوش الجديد ؟ وهل سبق ان اعترفت اي جهة لدينا بالخطأ واعتذرت للمواطن ؟ نحن لسنا في اليابان يا سادة! لذا تجد الأجنبي مآخذ راحته عالآخر ويحتل حتى الاراضي !
فهد العرمانيولد البلد لا تسرق افكاري، المهم ان الاموال السعودية تحول للخارج *****ا
[email protected]يعني ***** وابويمن واللبناني والسوري يجمعون فلوس من البلد ويدعمون ربعهم لابد من اعادة النظر في اللي قاعد يصير
ابوشيخهمخالف للنشر
يارب لك الحمدارامكو مجمع من كل ملة امريكي هندي فلبيني لبناني والسعودي كنة هو الغريب عليهم
ابوشيخهمخالف للنشر
فهد العرمانيرواتب ارامكوا السعودية التي تصرف للبنانيين يحولونها لحزب الله بلبنان
ابوشيخهمخالف للنشر
ابوشيخهيـ رجال اكتب في قوقل كم سعودي عاطل وللأسف متنخرجين من جامعات سعودية وتخصصهم مهندسين بترول وفني بترول - بس الحقيقة هي ليست لسعوديين لحبايبهم فقط
عزولابد لالتفات علي مميزات ارامكوا اغلب الموظفين غير سعوديين
أوضحت شركة أرامكو أمس أن ما تم تداوله حولالشركة وظائف موجهة لمتقدمين من الجنسية اللبنانية غير صحيح وأن من قام بنشر هذه الوظائف لا ينتمي لشركة أرامكو السعودية أساساً.
يالطيفمخالف للنشر
ابوشيخهمخالف للنشر
ظيفانا اصدق الخبر ولا اكذبه كم مرت علينا مثل هاذه الامور واذا تريدون اقول لكم كم وظيفه في ارامكو حصلت لي شخصين وكان سبب تعطيلي يتم اختيار الاجنبي
بيور لايفمهازل وتناقضات عجيبه !. الدوله تدعو للسعوده وتوظيف ابنائها وكبار الشركات تقدس الأجانب وتفضلهم على السعوديين !!
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغقرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
فهد العرمانيالبنانيين ولائهم لحزب الله - احذروا يا المسئولين احذروا لا تجيبون الطامة لنا
بومحمدالايام تثبت \
مقهورمخالف للنشر
فهد العرمانييا محمد بن نايف ويا محمد بن سلمان افصلوا جميع البنانيين اللي بارامكوا لانهم من حزب الله واحتمال يهكرون المصافي و يفجرون المصانع باحترافية
عدد التعليقات:2027
سهمويستمر المسلسل الهزلي باستهتار الشركات بتعليمات ولاة الأمر ، لابد من وقفة حازمة حاسمة تنهي هذا الأمر .
فهد العرمانيهيفا وهبي تسلم عليكم وتقول احجزوا لها ٥٠ رقم تبغى ترسل مجموعة من حزب الله لارامكوا علشان يحتلون ارامكوا
لبناني اوجيهمهنة اللبناني معروفه بيع لحم أبيض ووردي صحراوي وهذا هو سبب كثرتهم في بعض الأحياء السكنية والتجارية والاستثمارية والشركات لها نصيب الأسد يدلي شو هيدا
عدد التعليقات:4093
العنيدمخالف للنشر
سلمانكذابين بس خافو من ردة فعل الناس القويه مسخرة
علي مرشداولادنا عاطلين سبع سنوات ولاعندنا واسطة الا الله في علاه
لبناني اوجيهليش الحسد هيدا يدلي تءبروني يخيي جميع المدراء والمتنفذين والمستشارين من بيروت وربع رفيق الحريري وطوني وهيفاء وهبي
Zayer007هههههه ... خبرة في النفط والغاز و تبحثون عن لبناني يملأ هذه الوظيفة ؟! كلنا نعرف ماهي مؤهلات اللبنانيين وماهي المهنة التي يبدعون فيها- اقدم مهنة عمراً
555كفالة مواطنين .ثم يصيحون منهم /ثانيا تقدر تشتغل زيهم وتجمع من المال
555تعليق 1 اتوقع ان ماصابنا من خصم في الروتب وتغيير موعد الراتب هو بسبب الحسد الي عند اكثر الشعب . اولا من جاب الاجنبي هنا هو المواطن اكثر الاجانب على
88لو الاعلان قال لحاملى الجنسيه السعوديه فقط كان صدقنا
صبحيايه هين سعوديين طل الخبر صحيح.
خلك بعيد حبك يزيد 😊اوكيه اﻹعلان في لبنان والتوظيف في ارامكو يعني مثل اللي يقول وين اذنك ياحبشي ؟
هدى نجدأمسع نسمع ‘ن سوري مبتز حقير واليوم لبناني يتحكم في البلد .
عاالي**** والله انه عندهم لكن السعودي مسكين
كيفلبناني كان او غيره راتبه 3000 ريال شهرياً تكتشف في نهاية الشهر يحول للخارج 40000 الف ( 37000 الف من أين له هذا) طبعاً سيقول طاحت من السماء في حوش سكني