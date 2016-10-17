وظيفة لحاملي “الجنسية اللبنانية فقط” تستفز السعوديين.. وأرامكو ترد

صحيفة المرصد: أوضحت شركة أرامكو أمس أن ما تم تداوله حول طرح الشركة وظائف موجهة لمتقدمين من الجنسية اللبنانية غير صحيح وأن من قام بنشر هذه الوظائف لا ينتمي لشركة أرامكو السعودية أساساً.

وكان إعلان وظيفة نشره شخص ادعى أنه مسؤول في الشركة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (linkedin) قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بتضمنه شرط الجنسية اللبنانية للمتقدم عليها، وتبين لاحقاً أنه لا ينتمي للشركة التي أوضحت على حسابها الرسمي في «تويتر» أنه لا علاقة لها بما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توظيف أجانب من جنسية محددة، وأن من قام بالنشر ليس من موظفي أرامكو السعودية، وأوضحوا أن استراتيجية العمل تقوم على منح الأولوية للسعوديين في التوظيف.

وبحسب صحيفة عكاظ ,تبين أن الإعلان سبق أن نُشر في عدد من المواقع اللبنانية ويختص بشركة أخرى غير أرامكو، ذُكر فيها أن العمل سيكون في السعودية، ولحاملي الجنسية اللبنانية فقط، وبدوام كامل، ويتطلب خبرة في الحد الأدنى خمس سنوات في «النفط والغاز».