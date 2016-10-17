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أقارب “العميريني” يكشفون سر معاناتهم أثناء غسيل جثمان الراحل!

17 أكتوبر, 2016 , 10:21 ص
أقارب “العميريني” يكشفون سر معاناتهم أثناء غسيل جثمان الراحل!
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صحيفة المرصد:أبدى أقارب خليل العميريني، استيائهم مما فعله القاتل بجثمان الراحل، وذلك أثناء تشييع الجسمان عصر أمس (الأحد). ووري جثمانه في مقبرة النسيم، وسيقام العزاء في منزل أخيه الأكبر عبدالعزيز العميريني.

وقال أحد أقارب الفقيد لـ”عكاظ”، إنهم عانوا كثيرا أثناء غسله بسبب المادة التي سكبت عليه وشوهت جسده.

من جهته قال عبدالرزاق الخليف عن الراحل: “عرفت الفقيد منذ الصغر، بارا بوالدته، التي جعلها أكبر همه، وعرفته محبوبا من الجميع، صاحب الابتسامة التي لا تفارق محياه، وعرفته طيب القلب، يحب الخير لكل من عرفوه”.

وأضاف صديق الراحل أن الفقيد يعمل الخير لوجه الله تعالى، ويحترم الصغير قبل الكبير .أما صالح الفهيد صديق الطفولة لخليل فيقول عنه إنه بمثابة الأخ الحنون المحب للخير.

وقتل العميريني داخل شقته في القاهرة، 14 أكتوبر الماضي، ويبلغ من العمر 47 عاما، وكان يعمل إداريا في مدرسة الإمام محمد بن سعود الكبير الابتدائية، وتقاعد قبل أشهر.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    سبهلل

    مصر البيت بيتك
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  2. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    منصور

    حسبناالله ونعم الوكيل عليهم اللهم اغفرله وارحمه
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  3. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    تساؤلات

    اتمنى من حكومتنا وقفة حزم ضد العمالة . اصبحت شوراع الاحياء مكتظة بالعمالة . لا نأمنهم . في بلدنا فليس غريب ان يقتلو ابنائنا في بلدهم.
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  4. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    ارز

    حسبي الله على النفوس الضعيفه تزهق الروح علشان فلوس
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  5. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    ارز

    حسبي الله ونعم الوكيل ازهقو روح علشان فلوس قبله الكويتيه ومها والحين خالد وبكره من اللهم اكفنا شر النفوس الضعيفه قاتلهم الله
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  6. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    تساؤلات

    يجب ان ندع الطيبة ونغير سلوكنا . و ان تحدد الحكومة رواتبهم . فليس من المعقول ان يهيمو في الشوارع ويسرقو اموالنا باعمالهم . وهم لا يجدون وظائف ف بلدهم
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  7. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    زاير

    أنا مادري ليش السعوديين ***لهذه الدرجه ياعالم ياناس ياعاقلين بل الله عليكم احد يروح لمصر من زين ها البلد اصحو ياغافلين من طلع من داره قل مقداره،،،
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  8. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    الطائر الأزرق

    أتمنى أن تصدر المملكة قرار بمنع السفر إلى مصر حماية للمواطنين وتأديب لسي سي شقيق بشار النعجه
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  9. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص

    تساؤلات

    هؤلاء العمالة لم يجدو حتى ٥٠ ريال في بلدهم ولا وظائف . يأتون الينا ويجدو الخير الكثير . ونحن ندهب اليهم في بلدهم ويسرقونا ويقتلونا . الى متى ؟
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  10. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص

    ص ص ص

    وازعجونا مصر ام الدنيا نصابين وكلاكين همهم الفوس فقط
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  11. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 10:25 ص

    تساؤلات

    لماذا نحن شعب نستقبل الاسيويين والعرب في بلدنا ونأمن لهم المعيشة والامان . ويغشونا ويسرقونا بطريقة غير مباشرة بالتستر في شعلهم ورفع الاسعار
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