أقارب “العميريني” يكشفون سر معاناتهم أثناء غسيل جثمان الراحل!

صحيفة المرصد:أبدى أقارب خليل العميريني، استيائهم مما فعله القاتل بجثمان الراحل، وذلك أثناء تشييع الجسمان عصر أمس (الأحد). ووري جثمانه في مقبرة النسيم، وسيقام العزاء في منزل أخيه الأكبر عبدالعزيز العميريني.

وقال أحد أقارب الفقيد لـ”عكاظ”، إنهم عانوا كثيرا أثناء غسله بسبب المادة التي سكبت عليه وشوهت جسده.

من جهته قال عبدالرزاق الخليف عن الراحل: “عرفت الفقيد منذ الصغر، بارا بوالدته، التي جعلها أكبر همه، وعرفته محبوبا من الجميع، صاحب الابتسامة التي لا تفارق محياه، وعرفته طيب القلب، يحب الخير لكل من عرفوه”.

وأضاف صديق الراحل أن الفقيد يعمل الخير لوجه الله تعالى، ويحترم الصغير قبل الكبير .أما صالح الفهيد صديق الطفولة لخليل فيقول عنه إنه بمثابة الأخ الحنون المحب للخير.

وقتل العميريني داخل شقته في القاهرة، 14 أكتوبر الماضي، ويبلغ من العمر 47 عاما، وكان يعمل إداريا في مدرسة الإمام محمد بن سعود الكبير الابتدائية، وتقاعد قبل أشهر.