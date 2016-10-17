أقارب “العميريني” يكشفون سر معاناتهم أثناء غسيل جثمان الراحل!

صحيفة المرصد:أبدى أقارب خليل العميريني، استيائهم مما فعله القاتل بجثمان الراحل، وذلك أثناء تشييع الجسمان عصر أمس (الأحد). ووري جثمانه في مقبرة النسيم، وسيقام العزاء في منزل أخيه الأكبر عبدالعزيز العميريني.
وقال أحد أقارب الفقيد لـ”عكاظ”، إنهم عانوا كثيرا أثناء غسله بسبب المادة التي سكبت عليه وشوهت جسده.
من جهته قال عبدالرزاق الخليف عن الراحل: “عرفت الفقيد منذ الصغر، بارا بوالدته، التي جعلها أكبر همه، وعرفته محبوبا من الجميع، صاحب الابتسامة التي لا تفارق محياه، وعرفته طيب القلب، يحب الخير لكل من عرفوه”.
وأضاف صديق الراحل أن الفقيد يعمل الخير لوجه الله تعالى، ويحترم الصغير قبل الكبير .أما صالح الفهيد صديق الطفولة لخليل فيقول عنه إنه بمثابة الأخ الحنون المحب للخير.
وقتل العميريني داخل شقته في القاهرة، 14 أكتوبر الماضي، ويبلغ من العمر 47 عاما، وكان يعمل إداريا في مدرسة الإمام محمد بن سعود الكبير الابتدائية، وتقاعد قبل أشهر.
تعليقات ( 11 )
سبهللمصر البيت بيتك
منصورحسبناالله ونعم الوكيل عليهم اللهم اغفرله وارحمه
تساؤلاتاتمنى من حكومتنا وقفة حزم ضد العمالة . اصبحت شوراع الاحياء مكتظة بالعمالة . لا نأمنهم . في بلدنا فليس غريب ان يقتلو ابنائنا في بلدهم.
ارزحسبي الله على النفوس الضعيفه تزهق الروح علشان فلوس
ارزحسبي الله ونعم الوكيل ازهقو روح علشان فلوس قبله الكويتيه ومها والحين خالد وبكره من اللهم اكفنا شر النفوس الضعيفه قاتلهم الله
تساؤلاتيجب ان ندع الطيبة ونغير سلوكنا . و ان تحدد الحكومة رواتبهم . فليس من المعقول ان يهيمو في الشوارع ويسرقو اموالنا باعمالهم . وهم لا يجدون وظائف ف بلدهم
زايرأنا مادري ليش السعوديين ***لهذه الدرجه ياعالم ياناس ياعاقلين بل الله عليكم احد يروح لمصر من زين ها البلد اصحو ياغافلين من طلع من داره قل مقداره،،،
الطائر الأزرقأتمنى أن تصدر المملكة قرار بمنع السفر إلى مصر حماية للمواطنين وتأديب لسي سي شقيق بشار النعجه
تساؤلاتهؤلاء العمالة لم يجدو حتى ٥٠ ريال في بلدهم ولا وظائف . يأتون الينا ويجدو الخير الكثير . ونحن ندهب اليهم في بلدهم ويسرقونا ويقتلونا . الى متى ؟
ص ص صوازعجونا مصر ام الدنيا نصابين وكلاكين همهم الفوس فقط
تساؤلاتلماذا نحن شعب نستقبل الاسيويين والعرب في بلدنا ونأمن لهم المعيشة والامان . ويغشونا ويسرقونا بطريقة غير مباشرة بالتستر في شعلهم ورفع الاسعار