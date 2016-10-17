دياز حبيس “الأزرق”.. المدرب الأرجنتيني لن يستطيع فسخ عقده.. لهذا السبب!

صحيفة المرصد: أكدت مصادر مسؤولة بإدارة نادي الهلال، أن المدرب الأرجنتيني الجديد رامون دياز، لن يستطيع فسخ عقده مع الفريق الأزرق، حتى وإن تلقيه عرضًا من منتخب الأرجنتين أو نادي ريفر بليت الأرجنتيني.
ويتسلم “دياز” وطاقمه الفني مبلغا يتجاوز الثلاثة ملايين دولار في الموسم الواحد، بالإضافة إلى مكافأة خاصة عن البطولات في حال تحقيق لقب الدوري السعودي أو بطولة دوري ابطال آسيا.
ويكون الشرط الجزائي الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين هو راتب شهرين فقط يدفعها النادي في حال رغب في فسخ عقد الجهاز الفني الذي من المنتظر وصوله نهاية الأسبوع الحالي- بحسب ما ذكرته صحيفة الرياض.
وكانت أنباء ترددت في بعض وسائل الإعلام، أن العقد المبرم بين الطرفين يلزمهما بدفع الشرط الجزائي لأي طرف سيرغب في إنهاء العقد، بالإضافة إلى وجود بند يمنح الهلال الأفضلية بأحقية تمديد العقد لعام آخر في حال رغب النادي ذلك بعد نهاية الموسم الحالي.
وتنقل المدرب الأرجنتيني بين محطات عده تدريبية أبرزها ريفر بليت وسان لورينز وإنديبندينتي الأرجنتينية وأميركا المكسيكي وأكسفورد يونايتد الإنكليزي وأخيراً منتخب البارجواي.
ويمتلك خبرة كبيرة في مسيرته كمدرب والتي تجاوزت ٢٠ عاما وحقق خلالها سبع بطولات دوري، والكوبا ليبرتادوريس القارية مرة واحدة، وبطولتي سوبر، وكلاعب مثَّل دياز منتخب الأرجنتين الأول كمهاجم وأندية ريفربليت الارجنتيني والانتر ونابولي وفيورنتينا الايطالي وموناكو الفرنسي.
تعليقات ( 8 )
زائرهدر للمال حسبي الله ونعم الوكيل ربنا لاتؤخذنا بمافعل السفهاء منها
صوت الزعيمسيفشل ديار وسيضيع الدوري ولن يتم الغاء عقد المدرب حتى لاتتهم الاداره بالعشوائيه وسيتم تحميل الاعبين (كالعاده) الاخطاء الاداريه المستمره
ولد بلاديت ٤ / كلامك صح مشكلة الهلال اداريه واتضحت من الغاء عقد سامي والان سيبيريا كل الاثنين ناجحين وبامتياز ولكن ما زال للفشل بقيه وللاسف ... احياتي لك
صوت الزعيممشكلة الهلال ادارية بامتياز فعندما بدى المدرب الموقت سيبيريا بتصحيح الاخطاء الفنيه وضبط الفريق تكتيكا تم التعاقد مع دياز ليعود الفريق لنفس الدوامه
جليس الليلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقي
مكاوي قديميا خوي ذبحتونا وهو ما وصل صدقوني فاشل فاشل فاشل يا ولدي
صور مع تحيهبا توفيق لا الهلال ان شاء الله