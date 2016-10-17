بالصور..بدء معركة الموصل..وتخوف من قيام “الحشد الشعبي” بتطهير طائفي

صحيفة المرصد:بدأت ميليشيا الحشد الشعبي والقوات العراقية فجر اليوم الإثنين معركة السيطرة على مدينة الموصل بقصف مدفعي على مواقع تنظيم داعش بالتزامن مع قصف جوي لطائرات التحالف الدولي.
وأعلن رئيس وزراء النظام العراقي حيدر العبادي، صباح اليوم الإثنين، عن انطلاق معركة الموصل، ودعا العبادي، في كلمة متلفزة ألقاها وهو يرتدي الزيّ العسكري، أهالي الموصل للتعاون مع القوات العراقية.
طائرات التحالف تقصف الموصل
وقالت مصادر عسكرية إن الميليشيات الشيعية بدأت فجرا رفع السواتر الترابية في مناطق سهل نينوى، وتحديدا ضمن محور الخازر شرق الموصل، لفتح الطريق أمام تقدم الوحدات العسكرية باتجاه مناطق سهل نينوى، ومن ثم إلى الموصل.
وأضافت المصادر أن طائرات التحالف شنت سلسلة ضربات جوية على مواقع متفرقة للتنظيم داخل مدينة الموصل، كما “انضمت المدفعية الذكية الأمريكية للمعركة، وقصفت مواقع للتنظيم في ناحية بعشيقة فضلا عن ضربات جوية أخرى لمناطق متفرقة بسهل نينوى”.
تخوف من ارتكاب الحشد الشعبي مجازر ضد المدنيين
وفي وقت سابق كانت مليشيات الحشد الشعبي قد أكدت مشاركتها في معركة الموصل لجانب قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق التي تحشد قواتها منذ شهور حول الموصل التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ أكثر من سنتين.
ويأتي هذا التأكيد رغم مطالب من عراقيين بعدم مشاركة الحشد في هذه الحرب خشية تحولها إلى حرب طائفية في ظل اتهام للحشد بالقيام بتطهير ضد السنة في معارك سابقة.
وقال الناطق باسم الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي إن الحشد سيشارك في معركة الموصل، وإن قطاعاته العسكرية بدأت بالتحرك باتجاه المدينة للمشاركة في العمليات وفي أكثر من محور.
معركة صعبة
من جهته، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أن عملية السيطرة على الموصل تشكل لحظة حاسمة في المعركة ضد “داعش”. وقال كارتر “هذه لحظة حاسمة في حملتنا لإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش”، وأضاف “نحن واثقون بأن شركاءنا العراقيين سيهزمون عدونا المشترك ويحررون الموصل وبقية العراق من وحشية وعداء تنظيم داعش”.
وكان تنظيم داعش سيطر على الموصل في العاشر من حزيران 2014، وتلا ذلك سقوط محافظات ومدن عراقية عدّة بيد التنظيم، فيما تؤكد قيادات عسكرية عراقية أن الآلاف من عناصرهم يشاركون في عملية عسكرية واسعة لاستعادة المحافظة بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم.
تعليقات ( 32 )
عدد التعليقات:11656
برق الحرم((((( عــــــــــــاجل ....... تفجير انتحاري ..... يخلف قتلى وجرحى من عناصر الحشد الشيعي في سيطرة .... العدوانية في اليوسفية ببغداد )))))
سروري المنهج قطبي المنبتاللهم اهلك كل من خرج من بلاد السنة معتنقا دين خوارج داعش والقاعدة
عبداللهقلم مايعلق على الأخبار هذي. هذي حرب ضد السنه
سروري المنهج قطبي المنبتاللهم عليك بخوارج العصر من دواعش وقواعد نبت سرور وقطب في كل بلد في العراق وسوريا وسيناء مصر واليمن والخليج وليبيا وتونس والجزائر وغيرها
سروري المنهج قطبي المنبتاللهم عليك بكل من أعتنق عقيدة سرور وقطب و خرج من دياره والتحق بداعش والقاعدة الا أهلكته في مكانة
سروري المنهج قطبي المنبتاللهم أهلك كل من خرج من بلده نازعا بيعته من حاكم دولته والتحق بداعش والقاعدة
موصلي11 العويد كما رأينا وشاهد جميع مسلمي (( لعنة الله على خوارج داعش من كانوا سببا في قتل أهل السنة على أيديهم وعلى أيدي الحشد الصفوي ))
عدد التعليقات:290
الفارس ابو زيدبدأت معركة تطهير اهل السنه من الموصل وبدأت لحظة جني قطوف خطة داعش التي خطط لها الشيعه والغرب من الاساس الان يهرب داعش ويموت اهل السنه وينتهي فلم داعش
موصلياللهم اجعل الدائرة ورحى الحرب بين من تحشد من صفوية وبين خوارج داعش واجعل بأسهم بينهم شديد وأهلك بعضهم ببعض وأخرج السنة سالمين غانمين
موصلياللهم انصر القبائل السنية التي تشارك في تحرير موصلها من أيدي خوارج داعش
موصلياللهم انصر البشمركة الأكراد السنة وصوب رميهم في نحور خوارج داعش وقاعدتهم
مراقب جيدوفي سوريا الاخبار تسر اليوم تم طرد داعش من مدينتهم المزعومه دابق
ولد بلاديالهدف الاساسي من وجود مايسمى بداعش هو تقسيم العراق واحتلاله من الصفويين وقتل وتشريد السنه بمخططات امريكيه واداة ايرانيه الله يكون في عون السنه
انسان في عالم النسياناللهم اهلك المجوس والروافض والصفوين وجعلهم قتلا واهلك بعضهم ببعض وانصر اهل السنة والجماعة اللهم اهلك الدواعش الخوارج اللهم اهلكهم مع اعوانهم الروافض
مراقب جيدلو كنتوا كما تزعمون ويزعمه عقولكم ان العراق ايراني لتعاون العراق مع داعش فهو يريد السعوديه ولا يريد لا اسرائيل ولا الشيعه ولا احد غير امن المملكه
موصلياللهم أخرج سنة الموصل سالمين غانمين وأجعل الدائرة بين الخوارج وبين حشدايران الصفوي اللهم أهلك بعضهم ببعض
مراقب جيدابحثوا عن كل تكفيري كافر بيت بيت دار دار فتشوا البيوت احصلوا عليهم نكلوا بهم واعدموهم في الحال
موصلياللهم أحفظ أهلنا السنة من غدر الحشد الصفوي ومن بطش خوارج داعش والقاعدة
مراقب جيديا ويليكم يا جرذان البغدادي
مراقب جيدبدايه فرح لطرد التكفيري الكافر ابو شعر حريمي راخ يلقون القبض عليهم وكل واحد حاطط روج
موصلياللهم سدد رمي أهل السنة المشاركين في تحرير الموصل وأجعل رميهم في نحور الخوارج
موصلياللهم أهلك الخوارج بالصفويين واجعل هلاكهم بأيدي بعضهم لبعض
يمني عاشق الدمامتطهير ايش من تطهير؟؟؟؟؟؟
موصلياللهم احفظ السنة وأخرجهم سالمين أجعل الدائرة بين الخوارج و الصفويين وحشدهم
موصلياللهم احفظ سنة الموصل من الخوارج ومن الدواعش
أحمد الصادقكلاب النار هم أدوات في يد المجوس لكي يتم قتل أهل السنة في سوريا والعراق حسبي الله عليهم وعم الوكيل اللهم إضرب الظالمين بالظالميت وأخرج المسلمين منها
مراقب جيدقلتوا الفلوجه قاهره الامريكان واول عشر جنود طحتوا من الخوف والان نشوف الموصل وين نوصل
أحمد الصادقفاحش الخوارج كان قادتهم يقولون ننتظر المواجهة المباشرة وسترون ماذا يفعل جند الله وهؤلاء الكلاب يهربون من كل المدن مثل الجرذان ليتركوا الفرصة للمجو
راصدبداية علامات الساعه الخقيقيه
العويدكما رأينا وشاهد جميع مسلمي المعمورة التنكيل والقتل لاهل السنة في السابق من قبل الشيعة ومن امدهم وعاونهم فسوف نرى بالايام القادمة ماهو اشد وابشع فاستعد