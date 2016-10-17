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بالصور..بدء معركة الموصل..وتخوف من قيام “الحشد الشعبي” بتطهير طائفي

17 أكتوبر, 2016 , 12:01 م
بالصور..بدء معركة الموصل..وتخوف من قيام “الحشد الشعبي” بتطهير طائفي
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صحيفة المرصد:بدأت ميليشيا الحشد الشعبي والقوات العراقية فجر اليوم الإثنين معركة السيطرة على مدينة الموصل بقصف مدفعي على مواقع تنظيم داعش بالتزامن مع قصف جوي لطائرات التحالف الدولي.

وأعلن رئيس وزراء النظام العراقي حيدر العبادي، صباح اليوم الإثنين، عن انطلاق معركة الموصل، ودعا العبادي، في كلمة متلفزة ألقاها وهو يرتدي الزيّ العسكري، أهالي الموصل للتعاون مع القوات العراقية.

طائرات التحالف تقصف الموصل

وقالت مصادر عسكرية إن الميليشيات الشيعية بدأت فجرا رفع السواتر الترابية في مناطق سهل نينوى، وتحديدا ضمن محور الخازر شرق الموصل، لفتح الطريق أمام تقدم الوحدات العسكرية باتجاه مناطق سهل نينوى، ومن ثم إلى الموصل.

وأضافت المصادر أن طائرات التحالف شنت سلسلة ضربات جوية على مواقع متفرقة للتنظيم داخل مدينة الموصل، كما “انضمت المدفعية الذكية الأمريكية للمعركة، وقصفت مواقع للتنظيم في ناحية بعشيقة فضلا عن ضربات جوية أخرى لمناطق متفرقة بسهل نينوى”.

تخوف من ارتكاب الحشد الشعبي مجازر ضد المدنيين

وفي وقت سابق كانت مليشيات الحشد الشعبي قد أكدت مشاركتها في معركة الموصل لجانب قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق التي تحشد قواتها منذ شهور حول الموصل التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ أكثر من سنتين.

ويأتي هذا التأكيد رغم مطالب من عراقيين بعدم مشاركة الحشد في هذه الحرب خشية تحولها إلى حرب طائفية في ظل اتهام للحشد بالقيام بتطهير ضد السنة في معارك سابقة.

وقال الناطق باسم الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي إن الحشد سيشارك في معركة الموصل، وإن قطاعاته العسكرية بدأت بالتحرك باتجاه المدينة للمشاركة في العمليات وفي أكثر من محور.

معركة صعبة

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أن عملية السيطرة على الموصل تشكل لحظة حاسمة في المعركة ضد “داعش”. وقال كارتر “هذه لحظة حاسمة في حملتنا لإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش”، وأضاف “نحن واثقون بأن شركاءنا العراقيين سيهزمون عدونا المشترك ويحررون الموصل وبقية العراق من وحشية وعداء تنظيم داعش”.

وكان تنظيم داعش سيطر على الموصل في العاشر من حزيران 2014، وتلا ذلك سقوط محافظات ومدن عراقية عدّة بيد التنظيم، فيما تؤكد قيادات عسكرية عراقية أن الآلاف من عناصرهم يشاركون في عملية عسكرية واسعة لاستعادة المحافظة بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم.

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تعليقات ( 32 )

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  1. 32
    17 أكتوبر, 2016 , 12:42 م
    عدد التعليقات:11656

    برق الحرم

    ((((( عــــــــــــاجل ....... تفجير انتحاري ..... يخلف قتلى وجرحى من عناصر الحشد الشيعي في سيطرة .... العدوانية في اليوسفية ببغداد )))))
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  2. 31
    17 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    لعبة والضحية اهل السنة ، !!!!
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  3. 30
    17 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    اللهم اهلك كل من خرج من بلاد السنة معتنقا دين خوارج داعش والقاعدة
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  4. 29
    17 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    عبدالله

    قلم مايعلق على الأخبار هذي. هذي حرب ضد السنه
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  5. 28
    17 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    اللهم عليك بخوارج العصر من دواعش وقواعد نبت سرور وقطب في كل بلد في العراق وسوريا وسيناء مصر واليمن والخليج وليبيا وتونس والجزائر وغيرها
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  6. 27
    17 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    اللهم عليك بكل من أعتنق عقيدة سرور وقطب و خرج من دياره والتحق بداعش والقاعدة الا أهلكته في مكانة
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  7. 26
    17 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    اللهم أهلك كل من خرج من بلده نازعا بيعته من حاكم دولته والتحق بداعش والقاعدة
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  8. 25
    17 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    موصلي

    11 العويد كما رأينا وشاهد جميع مسلمي (( لعنة الله على خوارج داعش من كانوا سببا في قتل أهل السنة على أيديهم وعلى أيدي الحشد الصفوي ))
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  9. 24
    17 أكتوبر, 2016 , 12:27 م
    عدد التعليقات:290

    الفارس ابو زيد

    بدأت معركة تطهير اهل السنه من الموصل وبدأت لحظة جني قطوف خطة داعش التي خطط لها الشيعه والغرب من الاساس الان يهرب داعش ويموت اهل السنه وينتهي فلم داعش
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  10. 23
    17 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    موصلي

    اللهم اجعل الدائرة ورحى الحرب بين من تحشد من صفوية وبين خوارج داعش واجعل بأسهم بينهم شديد وأهلك بعضهم ببعض وأخرج السنة سالمين غانمين
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  11. 22
    17 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    موصلي

    اللهم انصر القبائل السنية التي تشارك في تحرير موصلها من أيدي خوارج داعش
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  12. 21
    17 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    موصلي

    اللهم انصر البشمركة الأكراد السنة وصوب رميهم في نحور خوارج داعش وقاعدتهم
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  13. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    مراقب جيد

    وفي سوريا الاخبار تسر اليوم تم طرد داعش من مدينتهم المزعومه دابق
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  14. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    ولد بلادي

    الهدف الاساسي من وجود مايسمى بداعش هو تقسيم العراق واحتلاله من الصفويين وقتل وتشريد السنه بمخططات امريكيه واداة ايرانيه الله يكون في عون السنه
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  15. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    انسان في عالم النسيان

    اللهم اهلك المجوس والروافض والصفوين وجعلهم قتلا واهلك بعضهم ببعض وانصر اهل السنة والجماعة اللهم اهلك الدواعش الخوارج اللهم اهلكهم مع اعوانهم الروافض
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  16. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    مراقب جيد

    لو كنتوا كما تزعمون ويزعمه عقولكم ان العراق ايراني لتعاون العراق مع داعش فهو يريد السعوديه ولا يريد لا اسرائيل ولا الشيعه ولا احد غير امن المملكه
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  17. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    موصلي

    اللهم أخرج سنة الموصل سالمين غانمين وأجعل الدائرة بين الخوارج وبين حشدايران الصفوي اللهم أهلك بعضهم ببعض
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  18. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    مراقب جيد

    ابحثوا عن كل تكفيري كافر بيت بيت دار دار فتشوا البيوت احصلوا عليهم نكلوا بهم واعدموهم في الحال
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  19. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    موصلي

    اللهم أحفظ أهلنا السنة من غدر الحشد الصفوي ومن بطش خوارج داعش والقاعدة
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  20. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    مراقب جيد

    يا ويليكم يا جرذان البغدادي
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  21. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    مراقب جيد

    بدايه فرح لطرد التكفيري الكافر ابو شعر حريمي راخ يلقون القبض عليهم وكل واحد حاطط روج
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  22. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    موصلي

    اللهم سدد رمي أهل السنة المشاركين في تحرير الموصل وأجعل رميهم في نحور الخوارج
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  23. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    موصلي

    اللهم أهلك الخوارج بالصفويين واجعل هلاكهم بأيدي بعضهم لبعض
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  24. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    يمني عاشق الدمام

    تطهير ايش من تطهير؟؟؟؟؟؟
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  25. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    موصلي

    اللهم احفظ السنة وأخرجهم سالمين أجعل الدائرة بين الخوارج و الصفويين وحشدهم
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  26. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    موصلي

    اللهم احفظ سنة الموصل من الخوارج ومن الدواعش
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  27. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    أحمد الصادق

    كلاب النار هم أدوات في يد المجوس لكي يتم قتل أهل السنة في سوريا والعراق حسبي الله عليهم وعم الوكيل اللهم إضرب الظالمين بالظالميت وأخرج المسلمين منها
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  28. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    مراقب جيد

    قلتوا الفلوجه قاهره الامريكان واول عشر جنود طحتوا من الخوف والان نشوف الموصل وين نوصل
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  29. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    انها الفاجعه مليون ونص سني سوف ينكل بهم الرافضه الانجاس اللهم ارحم ضعفهم
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  30. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    أحمد الصادق

    فاحش الخوارج كان قادتهم يقولون ننتظر المواجهة المباشرة وسترون ماذا يفعل جند الله وهؤلاء الكلاب يهربون من كل المدن مثل الجرذان ليتركوا الفرصة للمجو
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  31. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    راصد

    بداية علامات الساعه الخقيقيه
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  32. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    العويد

    كما رأينا وشاهد جميع مسلمي المعمورة التنكيل والقتل لاهل السنة في السابق من قبل الشيعة ومن امدهم وعاونهم فسوف نرى بالايام القادمة ماهو اشد وابشع فاستعد
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