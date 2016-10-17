قادة “حزب الله” يسرقون مخصصات عوائل قتلاهم في سوريا

صحيفة المرصد:اعتقل “حزب الله” أحد المسؤولين الكبار في صفوفه بتهمة اختلاس مئات آلاف الدولارات من مخصصات عوائل قتلى وجرحى حربه في سوريا.

وأشارت مصادر لبنانية مطلعة لصحيفة إيلاف أن حزب الله اعتقل المدعو نور الدين أبو حمدان، وهو من مسؤولي القوى البشرية في الحزب، بتهمة اختلاس مئات الاف الدولارات من مخصصات عائلات قتلى وجرحى “حزب الله” في سورية.

سرقات واختلاس

وبعدما انكشف أمره في حزب الله، خضع للتحقيق، ثم وجّهت إليه تهمة أخرى، وسُجن أشهراً عدة. وقد امتنع حزب الله حتى الآن عن إعلان الأمر درءًا للفضيحة، خصوصا أنه يعاني اليوم ضائقة مالية، بسبب العقوبات الأميركية والإجراءات العقابية التي اتخذتها ضده الدول العربية، إضافة إلى شحّ الدعم الإيراني، بسبب الحروب في العراق وسوريا واليمن.

وقال مصدر مطلع: “إن حزب الله يغطي سرقات أفراده ومناصريه واختلاساتهم من أموال الدولة، فمثلًا اتهم ابن أحد رؤساء بلديات الجنوب باختلاس مبالغ مالية ضخمة من المال العام ومن شركات تابعة للدولة بتزوير فواتير ومستندات دفع وسندات قبض، لكن عائلة المتهم مقربة من قادة في الحزب، فضغطوا لإلصاق التهمة بشخص آخر، وتبرئة ابن رئيس البلدية”.

تغطية هذه الأحداث

وكانت عائلة رئيس البلدية قدد هددت قادة حزب الله باللجوء إلى السلاح، فألصِقت التهمة بشخص آخر، كما يؤكد المصدر نفسه، متابعا: “يحرص الحزب على تغطية هذه القضايا ولفلفتها تحت مسميات أخرى تجنبا للحرج العلني أمام المناصرين، ومحاولًا الظهور بمظهر الحريص على الأموال العامة وأموال الأيتام والثكلى وعلى مساعدة المحتاجين”.

وتسود حالة من القلق في صفوف “حزب الله” بعدما تم الكشف عن مزيد من الاختلاسات والتلاعب بمخصصات هذه العائلات، إضافة إلى الاختلاس من الأموال المخصصة لإعمار الجنوب اللبناني، والتي تأتي بغالبيتها من إيران.

وكان قد كشف قبل مدة عن اختلاسات اخرى في صفوف حزب الله تقدر بملايين الدولارات، وتعتبر قيادة الحزب هذا الأمر في غاية الخطورة، وأن هذه الحالات تعكس تدهورا أخلاقيا وماليا في الحزب الذي بدأ يعاني من الرشوة والاختلاس والسرقات لكثرة الأموال التي تصله من إيران ولحالة من الانحلال والإنفلات في هذا المجال.