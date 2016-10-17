مواطن يتعاطى “الهيروين” داخل مستشفى لعلاج الإدمان!

صحيفة المرصد:سارع مستشفى الأمل في جدة بفتح تحقيق موسع للوقوف على أسباب حدوث انتكاسة لمريض بينت التحاليل تعاطيه مادة الهيروين داخل أحد الأجنحة الخاصة في المستشفى، في حين اتخذت تدابير لنقل المريض من ذلك الجناح إلى آخر أكثر حصانةً على المرضى.
ووفقاً لموقع عاجل أنه تبين لأحد مشرفي التمريض في المستشفى الخميس الماضي أن المريض انتكس داخل الجناح، وتم استدعاء قسم المكافحة بالمستشفى وعدد من الممرضين من قسم الطوارئ والعيادات لمباشرة الحالة، وأخذ عينة للمريض لمعرفة أسباب انتكاسة حالته.
وبعد تفتيش الجناح، عثر على كيس “شمة” وقرص دواء غير معروف وزجاجة عطر و”سرنجة”، وبينت التحاليل التي أجريت للمريض تعاطيه مادة “الهيروين” المخدرة.
وكان المريض يرقد في الجناح (د) وهو من الأجنحة التي يكون بها تأهيل للمريض ويعتبر في مرحلة متقدمة من العلاج ويعتبر أمر شفائه متطورًا، ووقت خروجه من المستشفى بات وشيكًا، وبعد انتكاسة المريض تم نقله إلى الجناح (ب) وهو الجناح الذي يكون المريض به في أسوأ حالاته الصحية، والأغلب يكون في بداية مرحلة العلاج.
وأدخل المريض (سعودي الجنسية) المستشفى قبل ستة أشهر بسبب تعاطيه مادة الهيروين، لكنه لم يخرج للزيارة المنزلية ليلتقي بأسرته منذ فترة طويلة؛ وذلك بسبب عدم تحقيقه الدرجات المطلوبة في العلاج.
تعليقات ( 9 )
باحث قانوني .احمد Hوالمدمن هو ضحية وليس مجرم . ومن حقه أن يحصل على العناية والعلاج الطبي المميز والعلاج النفسي والإجتماعي ومن حقه أن يحصل على التأهيل المتكامل
باحث قانوني .احمد Hيتبع /*/ من أجل استهداف شباب الوطن وتدمير القوى البشريه التي تعتمد عليها الدول وهي شباب الوطن . فنتمنى أن تكون برامج مستشفيات الأمل على قدر المسؤلية
باحث قانوني .احمد Hيتبع // بدون تعاون المواطن فالسعودية مستهدفة وبشكل غير طبيعي من قبل الدول المصدرة للمخدرات . حتى صبح التصدير لا يهدف للربح , بل من أجل استهداف ...
باحث قانوني .احمد Hيتبع // والدولة لديها برامج تعاون دولي لمحاربة هذه الآفة على جميع المستويات .ولكن الحقيقة أن الجهود المبذولة مهما بلغت لن تستطيع القضاء على هذه الآفة
باحث قانوني .احمد Hالمدمن هو آخر حلقة في منظومة وباء المخدرات , التي تبدأ بالمصدر ثم التاجر ثم عصابات التهريب ثم كبار المروجين ثم مروجي الشوارع ثم المدمن المتعاطي
أهل العقول براحه3.أشفق عليك.الله يعينك على عقلك ونفسك.طهر قلبك يامسكين أحسن لك.الله يهديك
مبغض الدواعش وكاره بني اميه ....اعوذ بالله..
himaمش دي الحاله بس,عندنا الكل يحط ايدوا على قلبو من يوم مايدخل اي مستشفى,الداخل مفقود والخارج مولود,وطبعا الاخطاء والحوادث شي شبه عادي,اذا مطلعوك غلطان.