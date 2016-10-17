مواطن يتعاطى “الهيروين” داخل مستشفى لعلاج الإدمان!

صحيفة المرصد:سارع مستشفى الأمل في جدة بفتح تحقيق موسع للوقوف على أسباب حدوث انتكاسة لمريض بينت التحاليل تعاطيه مادة الهيروين داخل أحد الأجنحة الخاصة في المستشفى، في حين اتخذت تدابير لنقل المريض من ذلك الجناح إلى آخر أكثر حصانةً على المرضى.

ووفقاً لموقع عاجل أنه تبين لأحد مشرفي التمريض في المستشفى الخميس الماضي أن المريض انتكس داخل الجناح، وتم استدعاء قسم المكافحة بالمستشفى وعدد من الممرضين من قسم الطوارئ والعيادات لمباشرة الحالة، وأخذ عينة للمريض لمعرفة أسباب انتكاسة حالته.

وبعد تفتيش الجناح، عثر على كيس “شمة” وقرص دواء غير معروف وزجاجة عطر و”سرنجة”، وبينت التحاليل التي أجريت للمريض تعاطيه مادة “الهيروين” المخدرة.

وكان المريض يرقد في الجناح (د) وهو من الأجنحة التي يكون بها تأهيل للمريض ويعتبر في مرحلة متقدمة من العلاج ويعتبر أمر شفائه متطورًا، ووقت خروجه من المستشفى بات وشيكًا، وبعد انتكاسة المريض تم نقله إلى الجناح (ب) وهو الجناح الذي يكون المريض به في أسوأ حالاته الصحية، والأغلب يكون في بداية مرحلة العلاج.

وأدخل المريض (سعودي الجنسية) المستشفى قبل ستة أشهر بسبب تعاطيه مادة الهيروين، لكنه لم يخرج للزيارة المنزلية ليلتقي بأسرته منذ فترة طويلة؛ وذلك بسبب عدم تحقيقه الدرجات المطلوبة في العلاج.