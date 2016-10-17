تعرف على العقوبة المتوقعة لتاجر المخدرات الكويتي الفنان “عادل المسلم”!

صحيفة المرصد: توقع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش، أن تصل عقوبة الفنان الكويتي عادل المسلم، إلى الإعدام.

وقال الحشاش إن الفريق سليمان الفهد، وكيل وزارة الداخلية، بصدد رفع مذكرة للجهات المعنية حتى يتم تصنيف “المواد التي يتعامل معها الممثل”، مشيرًا إلي أن المخدرات عقوبها في القانون الكويتي تصل للمؤبد والإعدام بينما المواد المخدرة مثل (الكيميكال) تصل عقوبتها إلى السجن (15) عاماً على حد قوله.

وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن “المذكرة سترفع قريباً حتى نشدد العقوبة على هذه الجريمة وأثرها ومدى تأثيرها على من يتعاطاها”.

ولفت إلى أن هناك متابعة كبيرة من نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، موضحًا أن الوزارة نشرت حيثيات القضية وصور المتهمين أمام المجتمع حتى تبين الجهود المبذولة في محاربة هذه الآفات والسموم، ولتبين مواصلة جهودها في الضربات الاستباقية وأنهم ماضون في تأدية أدوارهم على خط واحد بدعم وتوجيهات المسؤولين.

وتم القبض على المواطن الكويتي المتهم بترويج مادة الكيميكال المخدر في ساعة متأخرة من صباح السبت الماضي، ومعه مساعده الأيمن ويعتبر “المروج” والمساعد في التوزيع والاتجار وهو عراقي الجنسية.