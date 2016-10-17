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تعرف على العقوبة المتوقعة لتاجر المخدرات الكويتي الفنان “عادل المسلم”!

17 أكتوبر, 2016 , 13:33 م
تعرف على العقوبة المتوقعة لتاجر المخدرات الكويتي الفنان “عادل المسلم”!
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صحيفة المرصد: توقع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش، أن تصل عقوبة الفنان الكويتي عادل المسلم، إلى الإعدام.

وقال الحشاش إن الفريق سليمان الفهد، وكيل وزارة الداخلية، بصدد رفع مذكرة للجهات المعنية حتى يتم تصنيف “المواد التي يتعامل معها الممثل”، مشيرًا إلي أن المخدرات عقوبها في القانون الكويتي تصل للمؤبد والإعدام بينما المواد المخدرة مثل (الكيميكال) تصل عقوبتها إلى السجن (15) عاماً على حد قوله.

وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن “المذكرة سترفع قريباً حتى نشدد العقوبة على هذه الجريمة وأثرها ومدى تأثيرها على من يتعاطاها”.

ولفت إلى أن هناك متابعة كبيرة من نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، موضحًا أن الوزارة نشرت حيثيات القضية وصور المتهمين أمام المجتمع حتى تبين الجهود المبذولة في محاربة هذه الآفات والسموم، ولتبين مواصلة جهودها في الضربات الاستباقية وأنهم ماضون في تأدية أدوارهم على خط واحد بدعم وتوجيهات المسؤولين.

وتم القبض على المواطن الكويتي المتهم بترويج مادة الكيميكال المخدر في ساعة متأخرة من صباح السبت الماضي، ومعه مساعده الأيمن ويعتبر “المروج” والمساعد في التوزيع والاتجار وهو عراقي الجنسية.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    غييييوووورررر

    توقع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش، افترح عليك تغير لقبك
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  2. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    دروجبا

    خنبوقه ورخوله ياما نصحتكم اتركوا المخدرات ماسمعتوا كلامي ماودي انهم طلعوا صوركم
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  3. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    كاره الرواقض

    كم من اسرة تشتت بسبب المخدرات .روح الله يبلاك بواحد من .مثلك
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  4. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    يح يح

    سبعاه في ذي الوجيه احتظنتكم الكويت وهذا جزاها وجزا ابناها
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  5. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    كاره الرواقض

    جــاااااااااااري اللطم
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  6. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    طعم الثلج

    بيجيه عفو اميري .. ويخرج من السجن..
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  7. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    ابو ردح

    مواد مخدره يعني غير المخدرات ؟
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  8. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    رازان سعود

    أستغفر الله جاي ياكل من حرام وربي مو مسلم المسلم من سلم الناس ويده وهذا ضرهم مانفعهم حسبي الله عليه إعدام قليل عليه تبع المجوس وشوفوا وين وصلوه
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  9. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    فهد

    ماذكروا شيء عن مصادرة الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات.
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  10. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    مرسال

    ما دام له علاقة بالوسط الفني ما راح يصير له شيء وبيطلع بحكم مخفف.
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  11. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    سود الليالي قادمه

    يستاهل هذا الخبيث . وهذه الصوره التي يظهر فيها وهو مكتف مثل *** كفيله بإنهاء حاضره ومستقبله ... الرجل أنتهى تماماً وطويت صفحته حتى لو لم يعدم
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  12. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    ابن البلد

    إن شاء الله إعدام هذا أقل شيء يستاهله مروج المخدرات
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  13. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    مشعل العتيبي

    المسلسل دا راح يطول وادكركم
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  14. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    محمد العمري

    حسبي الله عليه يتفشخر على حساب الناس والامهم
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  15. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 13:45 م
    عدد التعليقات:136

    Xx5halidxX

    يا ويلك يا ويلك , ما فعل كذا الا انه عارف فيه ابقااار راح تشتري منه مشكله الزاااحفييين مدمني المخدرات
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  16. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    مركاز

    ضيع الشباب بسمومه ورايح ياخذ جزائه... اعتقد هذي الامور مافيها تهاون وزوجته الله يرزقها زوج مثلي والله البنت مزيونه وقلبي يخق للزين
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  17. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    فوفو

    الاعدام قليل في حق تجار المخدرات
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  18. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 13:34 م
    عدد التعليقات:5639

    الرحااال

    اتوقع بعد كم شهر بيطلع برائه..
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