البغدادي ينجو من قصف في غابات الموصل ومقتل أبرز مرافقيه

صحيفة المرصد:أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الاثنين، بأن زعيم تنظيم “داعش” المدعو ابو بكر البغدادي نجا من ضربة جوية قاتلة لرتل قرب منطقة الغابات في الموصل، فيما اشار الى مقتل احد ابرز قادة ما يسمى بـ”جيش العسرة” وعدد من مرافقيه.

ووفقاً لموقع”السومرية نيوز”قال المصدر: إن “زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي نجا، اليوم، من ضربة جوية قاتلة استهدف رتلا عسكريا كان بداخله في منطقة الغابات في مدينة الموصل”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المدعو ابو موسى المغربي وهو احد اهم قادة جيش العسرة قتل مع عدد من مرافقيه بالضربة”، لافتا الى ان “اكثر من خمسة مركبات بعضها مصفح احترقت بالكامل نتيجة عمليات القصف المركزة”.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن، في الساعات الاولى من صباح الاثنين 17 تشرين الاول 2016، انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش”، مشيراً إلى أن القوات التي ستدخل الموصل هي “الجيش العراقي والشرطة الوطنية”، حصراً، ودعا اهالي الموصل الى التعاون مع القوات المحررة و”التعايش السلمي” مع كافة المكونات بعد التحرير.