البغدادي ينجو من قصف في غابات الموصل ومقتل أبرز مرافقيه

صحيفة المرصد:أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الاثنين، بأن زعيم تنظيم “داعش” المدعو ابو بكر البغدادي نجا من ضربة جوية قاتلة لرتل قرب منطقة الغابات في الموصل، فيما اشار الى مقتل احد ابرز قادة ما يسمى بـ”جيش العسرة” وعدد من مرافقيه.
ووفقاً لموقع”السومرية نيوز”قال المصدر: إن “زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي نجا، اليوم، من ضربة جوية قاتلة استهدف رتلا عسكريا كان بداخله في منطقة الغابات في مدينة الموصل”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المدعو ابو موسى المغربي وهو احد اهم قادة جيش العسرة قتل مع عدد من مرافقيه بالضربة”، لافتا الى ان “اكثر من خمسة مركبات بعضها مصفح احترقت بالكامل نتيجة عمليات القصف المركزة”.
يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن، في الساعات الاولى من صباح الاثنين 17 تشرين الاول 2016، انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش”، مشيراً إلى أن القوات التي ستدخل الموصل هي “الجيش العراقي والشرطة الوطنية”، حصراً، ودعا اهالي الموصل الى التعاون مع القوات المحررة و”التعايش السلمي” مع كافة المكونات بعد التحرير.
تعليقات ( 26 )
زمن الذكرياتالمجرم البغدادي جرذ لازم ينداس بالجزمه على وجهه
مبغض الدواعش وكاره بني اميه ....اللهم عليك بالدواعش المنافقين اللهم انصر الملك سلمان على اعدائه اللهم اللهم انصر جنودنا المرابطين وثبت اقدامهم اللهم عجل بالنصر انك القادر على ذالك،،،
مبغض الدواعش وكاره بني اميه ....الله ينصر دولتنا على كل داعشي او ارهابي والله من ال سعود في جنبه اشهد انه ما يضام...
الصارمالجحش الشيعي= الدواعش، لذلك يصر الجحش الشعب أن يكون قريب من المعارك ليندمج زملائه الدواعش في صفوفهم ولا يقتل الا السنه الأبرياء.والحلف يقول إختفى داعش
مبغض الدواعش وكاره بني اميه ....ما شوه الاسلام عند الغرب الا هذا الخنيث لو سافرنا الى الخارج قالو هذا داعشي كله من هذا الجبان خرب الاسلام عند الغرب عليه لعنه الله وعلى الدواعش المندس
أبو بِسلعنة الله على الدواعش وأمثالهم دنيا وآخرة ولعنة الله على من أيدهم.
مبغض الدواعش وكاره بني اميه ....كم مره قلت لكم الدواعش اخنث البشريه قلتوا لا لعنه الله على من احبهم او ناصرهم ...
ابن الوطنوالله قرفونا بداعش و الحشد الشيعي و النصره السني و جيش حسين و جيش محمد و جيش مدري ايش الله يأخذكم كلكم يا عرابجه والمصيبه كلهم يتكلموا باسم الدين .
عُـــــــمـــــــرلعنة الله على امريكا واسرائيل يااخوان هاذي شخصيه وهميه صنعتها امريكا واسرائيل لاتوجد بلواقع
مبغض الدواعش وكاره بني اميه ....اللهم انصر الحشد الشعبي على الحشد الداعشي انك على كل شي قدير....
الهمدانيالسؤال هل هذه الشخصية موجودة وما دليلكم ثانيا هذه الشخصية حقيقة كانت ام وهم فهي صناعة غربية وهل يوجد في العالم العربي غير المصنوعين اذن سلام مني عليكم
مبغض الدواعش وكاره بني اميه ....لعنه الله عليه هذا السالف الخنيث الارهابي ان شاء الله الحشد الشعبي يمسكه مسك اليد تفو على من احب هذا المعتوه....
محتكر التعليقاتفيه مقال لصالح الشيحي قبل 5 سنوات قال فيه اذا لم يصرف سكن للمواطن الان وقت الطفره الاقتصاديه متي سيصرف له والله انه صادق راح السكن
مبغض الدواعش وكاره بني اميه ....لعنه الله على من احب هذا الخنيز....
مبغض الدواعش وكاره بني اميه ....الى نار جهنم ي جرار الدواعش..
محقإلى الزيدي تعليق 7 الحشد الشعبي في نظرك بطل والله انه إرهابي أكثر منهم ياعميل المجوس
مبغض الدواعش وكاره بني اميه ....لعنه الله عليه وعلى صدام انا يوم شفت اسم البغدادي غسلت يدي بديزل...
يح يحالي جهنم وبيس المصير ياحثاله يادواعش الخزي والعار قاتلكم الله يابغدادي ياعفن
يمنيسوف يتم تحرير الموصل على يد ابطال الجيش العراقي والحشد الشعبي والحشد العشائري وخلي الى في الداخل يموت حسرة على قتل الدواعش والبغدادي
العاصيلعنة عليه ياليتهم قصفوه لابارك الله فيه
88اللهم بحق نبيك ارنا الموصل حره ابيه و احشر الدواعش و من ايدهم الى نار جهنم
زائر70ان اشاءالله نسمع مقتله وزمرته المجرمه الذين عاثوا في الارض فسادا
الزمنالمره الجايه ان شاالله تصيبك يالبغدادي يالرافضي ولاحد يقول سني فهي كذبه لتشويه اهل السنه فافعال الدواعش ومعتقداتهم ومخالفتهم حتى اعياد السنه اكبر دليل
88ان شاء نسمع خبر مقتل الدواعش اجمع الحشد الشعبي ان شاء الله سيقضى عليهم و لا يبقى احد منهم
ساكن البجريصنع ايران البغدادي وامريكا