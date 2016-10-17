سعودي يشتم الإسلام ويقول “أنا كافر بدينكم”..ومغرودن يصفونه بالملحد

صحيفة المرصد: تطاول شاب سعودي عبر فيديوهات بـ “سوشيال ميديا”، أمس، على تعاليم الدينية، وسخر من العباءة، وأحل الاختلاط بين الجنسين، ونادي إحلال الخمور والنساء .

وكتب الناشط المذكور تغريدة قال فيها وفقا لما ذكره موقع سبق : “‏للتوضيح مَن يأتي (خاص) ويقول أنت ليبرالي أحب أقولك الليبرالي مَن يقول إنه يحترم رأيك ويقول رأيه أنا لست ليبرالياً أنا كافر برأيك وبدينك وبفلسفتك وحريتك”.

وتابع هذه الناشط الذي وصفه النشطاء بالمتطرف والملحد قائلا: “إلى متى والنساء هكذا، أنا لا أقول أصبح ديموقراطياً بالبيت لكن كريم واجعل النساء يكرمن الضيوف بالقهوة ويضيفوهن والنساء قديماً يقابلن الرجال والرجال يقابلونهم مثل الزمن الأول، وهذا التخلف جاء من الإسلام ومن المزبلة القبيلية”.

وأضاف: “النساء القصيميات معنسات وفيهن كثير من المطلقات والهاشتاقات ليست حلاً الحل اخرجي من دينكم الزبالة دينكم زبّال طبعاً وأصبح الشذوذ منتشراً”، ثم عاد لينادي بالخمور، وقال: “نريد احتياجات جنسية نريد ترفيهاً وخموراً ودعارة ولا بأس بها هي احتياجات فطرية بشرية”.

على الجانب الأخر طالب نشطاء في “تويتر”، عبر هاشتاقات متعدّدة، بمحاسبته ووصفوه بالمُلحد بعد تهكمه ببعض التعاليم الدينية ودعوته إلى الدعارة والاختلاط وإباحة الخمور والسخرية من بعض النساء السعوديات المحافظات وتشبيههن بالأغنام.

من جهتها تدخلت الجهات الأمنية، ممثلة بشرطة الرياض وقبضت على بعض مهرجي مواقع التواصل بعد سلسلة بذاءات استنكرها المجتمع وواجهها بعاصفة انتقادات.