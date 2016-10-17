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سعودي يشتم الإسلام ويقول “أنا كافر بدينكم”..ومغرودن يصفونه بالملحد

17 أكتوبر, 2016 , 16:27 م
سعودي يشتم الإسلام ويقول “أنا كافر بدينكم”..ومغرودن يصفونه بالملحد
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صحيفة المرصد: تطاول  شاب سعودي  عبر فيديوهات بـ “سوشيال ميديا”، أمس، على تعاليم الدينية، وسخر من العباءة، وأحل الاختلاط بين الجنسين، ونادي إحلال الخمور والنساء .

وكتب الناشط المذكور تغريدة قال فيها وفقا لما ذكره موقع سبق : “‏للتوضيح مَن يأتي (خاص) ويقول أنت ليبرالي أحب أقولك الليبرالي مَن يقول إنه يحترم رأيك ويقول رأيه أنا لست ليبرالياً أنا كافر برأيك وبدينك وبفلسفتك وحريتك”.

وتابع هذه الناشط الذي وصفه النشطاء بالمتطرف والملحد قائلا: “إلى متى والنساء هكذا، أنا لا أقول أصبح ديموقراطياً بالبيت لكن كريم واجعل النساء يكرمن الضيوف بالقهوة ويضيفوهن والنساء قديماً يقابلن الرجال والرجال يقابلونهم مثل الزمن الأول، وهذا التخلف جاء من الإسلام ومن المزبلة القبيلية”.

وأضاف: “النساء القصيميات معنسات وفيهن كثير من المطلقات والهاشتاقات ليست حلاً الحل اخرجي من دينكم الزبالة دينكم زبّال طبعاً وأصبح الشذوذ منتشراً”، ثم عاد لينادي بالخمور، وقال: “نريد احتياجات جنسية نريد ترفيهاً وخموراً ودعارة ولا بأس بها هي احتياجات فطرية بشرية”.

على الجانب الأخر طالب نشطاء في “تويتر”، عبر هاشتاقات متعدّدة، بمحاسبته ووصفوه بالمُلحد بعد تهكمه ببعض التعاليم الدينية ودعوته إلى الدعارة والاختلاط وإباحة الخمور والسخرية من بعض النساء السعوديات المحافظات وتشبيههن بالأغنام.

من جهتها تدخلت الجهات الأمنية، ممثلة بشرطة الرياض وقبضت على بعض مهرجي مواقع التواصل بعد سلسلة بذاءات استنكرها المجتمع وواجهها بعاصفة انتقادات.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    17 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    ا

    احلى شي في المريض النفسي انه يقدر ينهي حياته في اي وقت وبالطريقه الي يبيها بدون تدخل احد وبصمت يالك من رجل ايها الرجل حياتك ومماتك بيدك
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  2. 30
    17 أكتوبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:8721

    اللامي10

    قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ألا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب ))
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  3. 29
    17 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    اختر الدين الدي تريد فقط لانسب ديننا وهدا هو الكلام الدي نقوله للرافضه فقط لاتسبون نبينا وزوجاته وصحابته واختارو ماتريدون
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  4. 28
    17 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    Ymni mahbob

    في الاخير بيقول انه مريض نفسي....
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  5. 27
    17 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    حديث "من بدل دينه فاقتلوه" حديث ضعيف ويتعارض مع القران "لكم دينكم ولي دين",
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  6. 26
    17 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    Ymni mahbob

    استغفر الله وأتوب اليه....
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  7. 25
    17 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاء

    هذا مايريده أعداء الإسلام والأخلاق من بني نفاااق وروافض وعلمان العملاء خدم الغرب وهي غايتهم أن يكونوا مثل هذا الجاهل ناقص وضعيف الدين والعقل والتربية
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  8. 24
    17 أكتوبر, 2016 , 16:44 م
    عدد التعليقات:8721

    اللامي10

    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾
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  9. 23
    17 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    حسبي الله ونعم الوكيل الا الدين لاتسبه متى ينقرض الاشكال ذي اوف
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  10. 22
    17 أكتوبر, 2016 , 16:43 م
    عدد التعليقات:8721

    اللامي10

    { فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ } نعوذ بالله من زيغ القلوب
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  11. 21
    17 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    hima

    لابد من فهم,ماالذي اوصله لهذه المرحلة,وهي المصارحه بمكنوناته على العلن,فأحتمال يكون معتل نفسيا,او مقهور,التفاهم احسن.
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  12. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    الانسان اتى الى الدنيا دون اخذ رأيه واختير له دينا دون اخذ رأيه, فهل يلام؟
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  13. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    إستشاري صح

    ماكنا نسمع ولو من غير المسلمين مثل هذا الكفر البواح ...الآن يوجد الكثير من اشكال هذا الملحد في بريطانيا وأمريكا وكندا وشغلهم سب الإسلام والدولة .
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  14. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    متابع

    السيف الاملح هو الحل
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  15. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    عفاف اللحياني

    لا حول ولا قوة إلا بالله - أللهم أني أسئلك الثبات على دين الأسلام
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  16. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 16:39 م
    عدد التعليقات:8721

    اللامي10

    _ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا_
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  17. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 16:38 م

    هايدي

    الإسلام بريئ منك ولا بيوقف عشانك تبينا ندخل على الرجال إذا مامنعنا دين يمنعنا الحياء وعندنا رجال يغارون على المحارم والظاهر هالشي تفقده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 16:37 م
    عدد التعليقات:8721

    اللامي10

    _لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب_
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  19. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 16:37 م

    خاقا باقا

    مريض نفسي أو متلبسه جني. وسوف يقبض عليه وينظر في وضعه وحالته العقليه والنفسية فإما إن يحال للقضاء أو إلى المصحة النفسية ومعالجته. نسأل الله العافيه
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  20. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 16:36 م

    راكان

    قلم الحقيقه..... كيف الحال.... مالك حس في الموضوع.. اشتقنا لك ي رجل
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  21. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 16:36 م
    عدد التعليقات:8721

    اللامي10

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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  22. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 16:36 م

    دروجبا

    يمكن مريض نفسي
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  23. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    محق

    لابد من معواقب تهدف شرعا إن صح الخبر والدليل من بدل دينه فاقتلوه يعني السيف الاملح له ولامثاله لاكثرهم الله
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  24. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    مفقود

    اعتقد ما تشاء واكفر بما تشاء ولكن لا تشتم معتقد الاخرين
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  25. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    ابو سعد 1010

    يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّت قَلْبِي عَلَى دِينِكَ
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  26. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    خالد

    لا حول ولا قوة إلا بالله رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً و بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيً ورسول يجب أن يُحاكم على أقواله هذه ومن هم على شاكلته .
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  27. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    عبدالله

    ويصور من داخل مسجد .. الله لايبلانا
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  28. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  29. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    صقر الجنوب

    حسبي الله ونعم الوكيل فيه اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك
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  30. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله على نعمة الاسلام
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  31. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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