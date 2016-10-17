سعودي يشتم الإسلام ويقول “أنا كافر بدينكم”..ومغرودن يصفونه بالملحد

صحيفة المرصد: تطاول شاب سعودي عبر فيديوهات بـ “سوشيال ميديا”، أمس، على تعاليم الدينية، وسخر من العباءة، وأحل الاختلاط بين الجنسين، ونادي إحلال الخمور والنساء .
وكتب الناشط المذكور تغريدة قال فيها وفقا لما ذكره موقع سبق : “للتوضيح مَن يأتي (خاص) ويقول أنت ليبرالي أحب أقولك الليبرالي مَن يقول إنه يحترم رأيك ويقول رأيه أنا لست ليبرالياً أنا كافر برأيك وبدينك وبفلسفتك وحريتك”.
وتابع هذه الناشط الذي وصفه النشطاء بالمتطرف والملحد قائلا: “إلى متى والنساء هكذا، أنا لا أقول أصبح ديموقراطياً بالبيت لكن كريم واجعل النساء يكرمن الضيوف بالقهوة ويضيفوهن والنساء قديماً يقابلن الرجال والرجال يقابلونهم مثل الزمن الأول، وهذا التخلف جاء من الإسلام ومن المزبلة القبيلية”.
وأضاف: “النساء القصيميات معنسات وفيهن كثير من المطلقات والهاشتاقات ليست حلاً الحل اخرجي من دينكم الزبالة دينكم زبّال طبعاً وأصبح الشذوذ منتشراً”، ثم عاد لينادي بالخمور، وقال: “نريد احتياجات جنسية نريد ترفيهاً وخموراً ودعارة ولا بأس بها هي احتياجات فطرية بشرية”.
على الجانب الأخر طالب نشطاء في “تويتر”، عبر هاشتاقات متعدّدة، بمحاسبته ووصفوه بالمُلحد بعد تهكمه ببعض التعاليم الدينية ودعوته إلى الدعارة والاختلاط وإباحة الخمور والسخرية من بعض النساء السعوديات المحافظات وتشبيههن بالأغنام.
من جهتها تدخلت الجهات الأمنية، ممثلة بشرطة الرياض وقبضت على بعض مهرجي مواقع التواصل بعد سلسلة بذاءات استنكرها المجتمع وواجهها بعاصفة انتقادات.
تعليقات ( 31 )
ااحلى شي في المريض النفسي انه يقدر ينهي حياته في اي وقت وبالطريقه الي يبيها بدون تدخل احد وبصمت يالك من رجل ايها الرجل حياتك ومماتك بيدك
عدد التعليقات:8721
اللامي10قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ألا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب ))
Ymni mahbobفي الاخير بيقول انه مريض نفسي....
Ymni mahbobاستغفر الله وأتوب اليه....
اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاءهذا مايريده أعداء الإسلام والأخلاق من بني نفاااق وروافض وعلمان العملاء خدم الغرب وهي غايتهم أن يكونوا مثل هذا الجاهل ناقص وضعيف الدين والعقل والتربية
عدد التعليقات:8721
اللامي10﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾
عدد التعليقات:8721
اللامي10{ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ } نعوذ بالله من زيغ القلوب
himaلابد من فهم,ماالذي اوصله لهذه المرحلة,وهي المصارحه بمكنوناته على العلن,فأحتمال يكون معتل نفسيا,او مقهور,التفاهم احسن.
إستشاري صحماكنا نسمع ولو من غير المسلمين مثل هذا الكفر البواح ...الآن يوجد الكثير من اشكال هذا الملحد في بريطانيا وأمريكا وكندا وشغلهم سب الإسلام والدولة .
متابعالسيف الاملح هو الحل
عفاف اللحيانيلا حول ولا قوة إلا بالله - أللهم أني أسئلك الثبات على دين الأسلام
عدد التعليقات:8721
اللامي10_ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا_
هايديالإسلام بريئ منك ولا بيوقف عشانك تبينا ندخل على الرجال إذا مامنعنا دين يمنعنا الحياء وعندنا رجال يغارون على المحارم والظاهر هالشي تفقده
عدد التعليقات:8721
اللامي10_لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب_
خاقا باقامريض نفسي أو متلبسه جني. وسوف يقبض عليه وينظر في وضعه وحالته العقليه والنفسية فإما إن يحال للقضاء أو إلى المصحة النفسية ومعالجته. نسأل الله العافيه
راكانقلم الحقيقه..... كيف الحال.... مالك حس في الموضوع.. اشتقنا لك ي رجل
عدد التعليقات:8721
اللامي10لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
دروجبايمكن مريض نفسي
محقلابد من معواقب تهدف شرعا إن صح الخبر والدليل من بدل دينه فاقتلوه يعني السيف الاملح له ولامثاله لاكثرهم الله
مفقوداعتقد ما تشاء واكفر بما تشاء ولكن لا تشتم معتقد الاخرين
ابو سعد 1010يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّت قَلْبِي عَلَى دِينِكَ
خالدلا حول ولا قوة إلا بالله رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً و بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيً ورسول يجب أن يُحاكم على أقواله هذه ومن هم على شاكلته .
عبداللهويصور من داخل مسجد .. الله لايبلانا
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمحسبنا الله ونعم الوكيل
صقر الجنوبحسبي الله ونعم الوكيل فيه اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله على نعمة الاسلام
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم