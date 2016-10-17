الجبير: المملكة على استعداد لوقف القتال في اليمن حال تنفيذ هذا الشرط !

صحيفة المرصد: قال وزير الخارجية، عادل الجبير، إن المملكة على استعداد أن توافق على وقف إطلاق النار في اليمن، حال التزام المتمردين الحوثيين بذلك.

وأعرب الجبير عن عدم ثقته في تنفيذ الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار إذا تم، مضيفاً، في تصريحات إعلامية، أن التحالف العربي بقيادة المملكة يتوقع محاسبة المسؤولين عن حادثة استهداف مجلس العزاء في صنعاء علاوة على تعويض المصابين وأسر الضحايا.

أكد الجبير أن تنظيم داعش سيُهزم في معركة تحرير الموصل الجارية حالياً، معرباً عن تخوفه من دخول مقاتلين عراقيين شيعة إلى الموصل وتورطهم في “حمامات دم”، بحسب وصفه.