الجبير: المملكة على استعداد لوقف القتال في اليمن حال تنفيذ هذا الشرط !

صحيفة المرصد: قال وزير الخارجية، عادل الجبير، إن المملكة على استعداد أن توافق على وقف إطلاق النار في اليمن، حال التزام المتمردين الحوثيين بذلك.
وأعرب الجبير عن عدم ثقته في تنفيذ الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار إذا تم، مضيفاً، في تصريحات إعلامية، أن التحالف العربي بقيادة المملكة يتوقع محاسبة المسؤولين عن حادثة استهداف مجلس العزاء في صنعاء علاوة على تعويض المصابين وأسر الضحايا.
أكد الجبير أن تنظيم داعش سيُهزم في معركة تحرير الموصل الجارية حالياً، معرباً عن تخوفه من دخول مقاتلين عراقيين شيعة إلى الموصل وتورطهم في “حمامات دم”، بحسب وصفه.
تعليقات ( 21 )
عدد التعليقات:5447
المنتصر باللهيا أخ غازي السالفه وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين البلدين يتبعها مفاوضات لإنهاء المشكله والرجوع إلى ماقبل الحرب بس
عدد التعليقات:5447
المنتصر باللهمخالف للنشر
غازي بن شبيبما فهمت شي
ابو سعودمخالف للنشر
💎⭐️عهود⭐️💎أوَّل ماطلع قانون جاستا كانت زيارة الامير محمد بن نايف الميمونة إلى تركيا وإن شاء الله مادام الله معنا يحفظ الله بلادنا 💚
💎⭐️عهود⭐️💎وبصراحة بقول لكم شي صادم اني أتمنى نتحالف مع روسيا وكوريا الشمالية عشان نغيظ أمريكا ولكن أكيد الامير محمد بن نايف أشد منا حكمة وأكثر حنكة لذلك
عدد التعليقات:5447
المنتصر باللههلا والله في الأخت عهود وش أخبارك تري السياسه توجع القلب والراس خلينا بس نطقطق على شيهانه ههههههههه اذبح غليس ولد رماح آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
ابو عبد اللهمخالف للنشر
💎⭐️عهود⭐️💎ماعلينا من صنعاء أصلاً هي كانت للحوثيين من زمان وعلي عبدالله وش يكون يعني ؟ مثلهم أتوقع اتركوهم بس وخنناظر نفسنا وديرتنا
عدد التعليقات:5447
المنتصر باللهمهما كان حقن الدماء أهون من القتل والحرب ****
💎⭐️عهود⭐️💎ان شاء الله بفضل الله ثم بحكمة الأمير محمد بن نايف وتحالفنا مع تركيا تستتب الأمور ويسكن القلق ويهدأ
💎⭐️عهود⭐️💎سابقاً ترى كان الشرط تسليم الحوثيين أسلحتهم للسعودية وطبعاً رفض الحوثييون تسليمها وبعد ضغط من أمريكا أصبح الشرط وقف إطلاق النار 😶🙃
شاآآآايب من جبل عسيرمخالف للنشر
ابو احمد العنزيمخالف للنشر
عبد ربه منصور هاديبعد مرور قرابة العامين هل لنا ان نعرف نتائج الحرب ومن المنتصر ومن الخاسر ؟
عبد ربه منصور هاديهل حققت الحرب نتائجها يامعالي الوزير ؟ وماذا بعد الايقاف ان وافق الحوثي على التزام الهدنة ، هل رجعت الحكومة الشرعية هل سلم الحوثي صنعاء؟
مراقب جيدركزوا في المقطع الاخير يبين سياسه المملكه الناجحه
سعدون 900مخالف للنشر