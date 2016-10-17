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الجبير: المملكة على استعداد لوقف القتال في اليمن حال تنفيذ هذا الشرط !

17 أكتوبر, 2016 , 18:06 م
الجبير: المملكة على استعداد لوقف القتال في اليمن حال تنفيذ هذا الشرط !
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صحيفة المرصد: قال وزير الخارجية، عادل الجبير، إن المملكة على استعداد أن توافق على وقف إطلاق النار في اليمن، حال التزام المتمردين الحوثيين بذلك.

وأعرب الجبير عن عدم ثقته في تنفيذ الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار إذا تم، مضيفاً، في تصريحات إعلامية، أن التحالف العربي بقيادة المملكة يتوقع محاسبة المسؤولين عن حادثة استهداف مجلس العزاء في صنعاء علاوة على تعويض المصابين وأسر الضحايا.

أكد الجبير أن تنظيم داعش سيُهزم في معركة تحرير الموصل الجارية حالياً، معرباً عن تخوفه من دخول مقاتلين عراقيين شيعة إلى الموصل وتورطهم في “حمامات دم”، بحسب وصفه.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    17 أكتوبر, 2016 , 18:49 م
    عدد التعليقات:5447

    المنتصر بالله

    يا أخ غازي السالفه وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين البلدين يتبعها مفاوضات لإنهاء المشكله والرجوع إلى ماقبل الحرب بس
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  2. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:5447

    المنتصر بالله

    مخالف للنشر
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  3. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    غازي بن شبيب

    ما فهمت شي
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  4. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    ابو سعود

    مخالف للنشر
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  5. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    أوَّل ماطلع قانون جاستا كانت زيارة الامير محمد بن نايف الميمونة إلى تركيا وإن شاء الله مادام الله معنا يحفظ الله بلادنا 💚
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  6. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    وبصراحة بقول لكم شي صادم اني أتمنى نتحالف مع روسيا وكوريا الشمالية عشان نغيظ أمريكا ولكن أكيد الامير محمد بن نايف أشد منا حكمة وأكثر حنكة لذلك
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  7. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 18:37 م
    عدد التعليقات:5447

    المنتصر بالله

    هلا والله في الأخت عهود وش أخبارك تري السياسه توجع القلب والراس خلينا بس نطقطق على شيهانه ههههههههه اذبح غليس ولد رماح آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
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  8. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    ابو عبد الله

    مخالف للنشر
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  9. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ماعلينا من صنعاء أصلاً هي كانت للحوثيين من زمان وعلي عبدالله وش يكون يعني ؟ مثلهم أتوقع اتركوهم بس وخنناظر نفسنا وديرتنا
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  10. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 18:34 م
    عدد التعليقات:5447

    المنتصر بالله

    مهما كان حقن الدماء أهون من القتل والحرب ****
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  11. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    مخالف للنشر
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  12. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ان شاء الله بفضل الله ثم بحكمة الأمير محمد بن نايف وتحالفنا مع تركيا تستتب الأمور ويسكن القلق ويهدأ
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  13. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    سابقاً ترى كان الشرط تسليم الحوثيين أسلحتهم للسعودية وطبعاً رفض الحوثييون تسليمها وبعد ضغط من أمريكا أصبح الشرط وقف إطلاق النار 😶🙃
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  14. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    مخالف للنشر
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  15. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    مخالف للنشر
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  16. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    ابو احمد العنزي

    مخالف للنشر
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  17. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    عبد ربه منصور هادي

    بعد مرور قرابة العامين هل لنا ان نعرف نتائج الحرب ومن المنتصر ومن الخاسر ؟
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  18. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    عبد ربه منصور هادي

    هل حققت الحرب نتائجها يامعالي الوزير ؟ وماذا بعد الايقاف ان وافق الحوثي على التزام الهدنة ، هل رجعت الحكومة الشرعية هل سلم الحوثي صنعاء؟
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  19. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    مراقب جيد

    ركزوا في المقطع الاخير يبين سياسه المملكه الناجحه
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  20. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    سعدون 900

    مخالف للنشر
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  21. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    معروف يامعالي الوزير أن وقف إطلاق النار يتم يالتوافق بين الطرفين وإلتزام الطرفين بذلك****
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