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مواطن يروي تفاصيل احتيال عصابة يتزعمها “إماراتي” على 60 ألف ريال منه في دبي

17 أكتوبر, 2016 , 18:51 م
مواطن يروي تفاصيل احتيال عصابة يتزعمها “إماراتي” على 60 ألف ريال منه في دبي
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صحيفة المرصد: روى المواطن سعد بن عبدالله الشمري، والذي وقع ضحية عملية احتيال في مدينة دبي بالإمارات، قصة الاحتيال عليه وحصول المحتالين على مبلغ ٦٠ ألف ريال بعد أن أوهموه بضمّه في شركة ثم اختفوا عن الأنظار.

وقال الشمري إن أفراد العصابة مكونين من 3 أشخاص عبارة عن باكستانيين ويتزعمها =مواطن إماراتي، أوهموه بالدخول معهم شريكاً في شركة مقاولات وبناء بمدينة دبي تضم ٢٩ عاملاً، على أن يدفع ما نسبته ٤٠ %، واتفق معهم بالموافقة بشرط أن يتم تعيينه مديراً للشركة وقبل الجميع بذلك.

وتابع: “دفعت لهم النسبة المحدّدة البالغة 60 ألف ريال، وتمّ توقيع العقد من محاكم دبي، وبدأ بعدها الشركاء بالمراوغة في تنفيذ الشرط وتسليمه موقعه المتفق عليه ومقر عمله”.، بحسب موقع “سبق”.

وأضاف الشمري: “بعد إلحاح وضغط مستمرين اكتشفت أن الشركة المزعومة لا يوجد بها سوى سبعة عمال رواتبهم متأخرة منذ أشهر عدة، بعدها طالبتهم بالانسحاب وإعادة المبلغ الذي دفعته أو ينسحبون هم، بعدها اختفى الشركاء، وأغلقوا هواتفهم التي كانت الصلة الوحيدة التي يعرفهم بها عدا بياناتهم المسجلة في المحكمة”.

وأكّد أنه منذ تسعة أشهر مازال يلاحق شركاءه المزعومين، ولم يجد أيّ جهة تستقبل شكواه؛ حيث إن كل جهة ترمي به على الأخرى، مناشداً السلطات في دبي إنصافه من هذه المجموعة، وإعادة أمواله التي دفعها ضمن عقد موثّق في جهة رسمية.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    17 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  2. 28
    17 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  3. 27
    17 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    🐅Zayer

    نفسي أعرف ليه الحكومة ما تحجر على بعض الناس وذلك نظراً لأن تصرفاتهم غير موزونة و تؤدي إلى إحراج الحكومة مع أشقائنا الخليجيين. 60 الف ريال ....وااااجد
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  4. 26
    17 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    سعدون

    حقيقة محل تأجير الدبابات في الثمامه يكلف اكثر من 60 الف ولا سيارة الايسكريم الجوالة قيمتها من 70 الى 80 الف وانت شركة ب 60 الف تبعون علوك او فصفص
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  5. 25
    17 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    Zayer

    زين إن شركة إعمار ما تأثرت إقتصادياً بدخولك سوق الإنشاءات يا بو ستين الف ريال! هههههههه . مالهم حق ... أجل ما اشتروا لك طاولة مدير!
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  6. 24
    17 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    Zayer

    على نياتنا يرزقنا الله. ما كنت تبحث عن الكسب الحلال. فقط كنت تبحث عن سبب يجر رجلك لدبي كل اسبوعين و يرفع الحرج عنك كل ما سافرت. تستاهل ما جاك... يتبع
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  7. 23
    17 أكتوبر, 2016 , 19:52 م
    عدد التعليقات:724

    نصوح

    مدير ههههههه .. من طلع من داره قل مقداره .. خلي شرطة دبي تحل لك المشكلة .. الله المستعان !!!
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  8. 22
    17 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    غازي بن شبيب

    60 الف ريال ماتجيب كفرات سياره في دبي مو تسوي شركه مقاولات و29 عامل قصه ما تركب ابداً ابداً
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  9. 21
    17 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    سعود

    كبيرة شركة بمساهمة 60 الف لا وبعد شركة مقاولا و 25 عامل شركة لبيع الدجاج المجمد ...السعودي ينصاد بسهولة لايه مدري الطيبة او الغباء او ضياع العقل
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  10. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    همام القرشي

    يبي يصير مدير الاخ...مع نفسه ..
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  11. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    يا شركة الفلس

    ههههه شركه بستين الف اعتقد هذي شركة دجوا.
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  12. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    ابو محمد

    الامارات معروفه بقوانينها الواضحه وضوح الشمس وخاصة دبي هناك قنوات التواصل مفتوحه حتى اعلى سلطه يمكنك رفع شكواك الى شرطة دبي . هذي ديار زايد حقك مايضيع
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  13. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    خليجي

    اكيد في الموضوع خمبقة وامور لاتسر والا كيف اعطاهم فلوسه المثل يقول ( مافيه اردى من واحد يعطي حلاله لغيره )
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  14. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    إمرأه

    من يوم قرأت انك اشترطت مدير وأنا غاسله يدي ياخي شكلك فاهي بس اللهم لا شماته خفت والله الله لا يبتلينا
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  15. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    خليجي

    جماعتنا بالخارج يظحك عليهم الهندي والباكستاني والمصري وفي داخل الوطن لو تبيه يشاركك بنسبة مائة ريال فقط يرفض ياكثر مانصب على المواطنين بالخارج
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  16. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    خليجي

    يعقل فيه احد يدخل شريك في منشأة مايعرفها احمد ربك انها ماهي مديونة بملايين الريالات وانت صرت شريك ستتحمل نصيبك بالمديونية جماعتنا غريبين
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  17. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    ركاااان

    واشترط ان يكون مدير للشركه وده ينكس العقال اخونا حتى في دبي بعدين 60 الف يامريض هذه تسوي شركه او شراكه كان جلست بديرتك وشريت 4 نياق وهاتك ياحلب وشرب
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  18. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    .لن .

    القانون في الامارات صارم بس اتوقع يمكن مضيع او فيه شي ماهو واضح والنصب موجود في كل بلد وما يوقع الا الشاطر ...!
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  19. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    احمد

    عراقي ماصدق قالو له مدير
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  20. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    ونقول لك لا تتعب نفسك فشرطه دبي ستجده لك في اقل من اربعه وعشرين ساعه ولكن لاتتوهمون كثيرا بالارباح السريعه
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  21. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    لا تتعب نفسك ان قلت اماراتي ومعاه باكستاني فهذا باكستاني ويجيد اللهجه الاماراتيه ويلبس مثلهم الاماراتي لا يتزعم عصابه لسرقه مبلغ زهيد بالنسبه لراتبه
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  22. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    مراقب

    القانون لايحمي المغفلين !! لماذا لم تكن على معرفة واطلاع علىماوقعت عليه من شراكة في عقد تجاري ،التجارة شطارة
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  23. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 19:07 م
    عدد التعليقات:14577

    قلم الحقيقه

    مؤكدآ أن هناك ثغرة ما في قضيتك مع هؤلاء النصابين والا ماتركت لوحدك من قبل السلطات الأمنية الاماراتية لانصافك منهم.أقلها يطاردونهم ويعتقلونهم لاحضارهم.
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  24. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    الى ٣

    عيب هذي دار بن راشد
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  25. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    الروق

    انت متأكد انه محكمه مو مرقص هندي
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  26. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    والله تستاهل أجل شركة مقاولات ب 60 الف 😂😂
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  27. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    خاقا باقا

    الله يعينه على حل مشكلته . واللي مايعرف دبي . دبي جميع نصابين العالم ورؤساء العصابات الإجرامية والمشاهير أصحاب المليارات لابد يمرون عليها ? !
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  28. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    شو السالفه

    اشوفكم قاعدين الامارات والامارات شو السالفه
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  29. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 18:55 م
    عدد التعليقات:1853

    عاشق الجورري

    الأحتيال ليس مقتصر على أحد من البشر ،، لكن الرجل يكون ذهين فطين لا يذهب فريسه للرجال و لعبه يتقاذفونه ليصبح صيد لهم ثمين ...
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