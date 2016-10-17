مصادر: عائلات بحزب المخلوع صالح وحوثيون يغادرون اليمن على “الطيران العماني” !

صحيفة المرصد: قالت مصادر بمطار صنعاء الدولي إن عائلات قيادات كبيرة في حزب المخلوع علي صالح والحوثيين غادروا اليمن على متن الطائرة العُمانية التي نقلت الوفد الحوثي من مسقط إلى صنعاء أمس الأول.
وكشفت المصادر، أنه جرى إنزال عدد من جرحى الصالة الكبرى في صنعاء والذين كان يفترض أن تقلهم الطائرة لتلقي العلاج في الخارج واستبدالهم بالعديد من أسر الانقلابيين بناء على توجيه قيادات حوثية.
ولم تؤكد المصادر ذاتها ما إذا كان بين هذه العوائل أسرة المخلوع، بحسب “عكاظ”.
وقال القيادي في حزب المخلوع حسين حازم في تغريدات على صفحته في «تويتر» أمس: عدد من الجرحى يتركون في المطار.
وأضاف: «أن أحد الجرحى أنزل من الطائرة بالقوة مع أنه كان قد تم منحه التأشيرة وتسليمه بطاقة صعود وحمل على النقالة إلى الطائرة».
وكانت مصادر يمنية مطلعة أكدت أن عضوي وفد المخلوع أبوبكر القربي، ويحيى دويد لم يعودا إلى صنعاء، كاشفة أن القربي توجه إلى بريطانيا، ودويد إلى القاهرة.
تعليقات ( 11 )
REALITYكيف غادروا اليمن من مسقط الى صنعاء ؟؟؟؟؟؟؟
يالطيفليه طعنت دول الخليج بخناجر مسمومه استقبلت العماله من اغلب الدول العريه شغلت ابنائهم ورسلت لدولهم المليارات وفجئه بدون سابق انذار ارتمو في حضن ايران
عدد التعليقات:724
نصوحآه ياعمان شعب طيب خلوق محترم .****
ولد بلاديالله يحرقه هو وعياله الخائن جاء لوطننا وهو مثل الكلب المشوي ورجع طبيعي ورد الجميل بالاسائه والتحالف مع الاعداء ولكن دائما تعطي الكلب لحمه يعض يدك
عدد التعليقات:4380
أنفااس مشتااق👈 وحزب اللوبي الحوثي ،،، اين عقول المتمصلحين على فتاتهم و ضاربين ملايين البشر من الشعب عرض الحائط من أجل مصالهم الشخصيه و الكرسي ...
عدد التعليقات:4380
أنفااس مشتااقعفاش و حوثي لوقي سعو في أفساد دولة كانت قائمة بمؤسساتها والأن خرائب و شعب مغلوب على أمره ،،،، لكن اين عقول من يؤيدهم و يساعدهم في خراب الوطن من حزبه👈
ناصرخريط والله انهم موجودين...
ههههههلازم يكون الطيران دولة غير عمان لان هذي ***لدول الخليج
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
مراقبهذه مشكلة .!!! مكن يهرب علي عبدالله صالح والحوثي ؟
من ناحيتي انااذا انتهت حرب اليمن أعطونا خبر لاني برتب اموري المادية مع التوفير ...