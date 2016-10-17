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مصادر: عائلات بحزب المخلوع صالح وحوثيون يغادرون اليمن على “الطيران العماني” !

17 أكتوبر, 2016 , 19:21 م
مصادر: عائلات بحزب المخلوع صالح وحوثيون يغادرون اليمن على “الطيران العماني” !
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صحيفة المرصد: قالت مصادر بمطار صنعاء الدولي إن عائلات قيادات كبيرة في حزب المخلوع علي صالح والحوثيين غادروا اليمن على متن الطائرة العُمانية التي نقلت الوفد الحوثي من مسقط إلى صنعاء أمس الأول.

وكشفت المصادر، أنه جرى إنزال عدد من جرحى الصالة الكبرى في صنعاء والذين كان يفترض أن تقلهم الطائرة لتلقي العلاج في الخارج واستبدالهم بالعديد من أسر الانقلابيين بناء على توجيه قيادات حوثية.

ولم تؤكد المصادر ذاتها ما إذا كان بين هذه العوائل أسرة المخلوع، بحسب “عكاظ”.

وقال القيادي في حزب المخلوع حسين حازم في تغريدات على صفحته في «تويتر» أمس: عدد من الجرحى يتركون في المطار.

وأضاف: «أن أحد الجرحى أنزل من الطائرة بالقوة مع أنه كان قد تم منحه التأشيرة وتسليمه بطاقة صعود وحمل على النقالة إلى الطائرة».

وكانت مصادر يمنية مطلعة أكدت أن عضوي وفد المخلوع أبوبكر القربي، ويحيى دويد لم يعودا إلى صنعاء، كاشفة أن القربي توجه إلى بريطانيا، ودويد إلى القاهرة.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    REALITY

    كيف غادروا اليمن من مسقط الى صنعاء ؟؟؟؟؟؟؟
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  2. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    يالطيف

    ليه طعنت دول الخليج بخناجر مسمومه استقبلت العماله من اغلب الدول العريه شغلت ابنائهم ورسلت لدولهم المليارات وفجئه بدون سابق انذار ارتمو في حضن ايران
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  3. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 20:02 م
    عدد التعليقات:724

    نصوح

    آه ياعمان شعب طيب خلوق محترم .****
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  4. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    ولد بلادي

    الله يحرقه هو وعياله الخائن جاء لوطننا وهو مثل الكلب المشوي ورجع طبيعي ورد الجميل بالاسائه والتحالف مع الاعداء ولكن دائما تعطي الكلب لحمه يعض يدك
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  5. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 20:01 م
    عدد التعليقات:4380

    أنفااس مشتااق

    👈 وحزب اللوبي الحوثي ،،، اين عقول المتمصلحين على فتاتهم و ضاربين ملايين البشر من الشعب عرض الحائط من أجل مصالهم الشخصيه و الكرسي ...
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  6. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 19:58 م
    عدد التعليقات:4380

    أنفااس مشتااق

    عفاش و حوثي لوقي سعو في أفساد دولة كانت قائمة بمؤسساتها والأن خرائب و شعب مغلوب على أمره ،،،، لكن اين عقول من يؤيدهم و يساعدهم في خراب الوطن من حزبه👈
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  7. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    ناصر

    خريط والله انهم موجودين...
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  8. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    هههههه

    لازم يكون الطيران دولة غير عمان لان هذي ***لدول الخليج
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  9. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  10. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    مراقب

    هذه مشكلة .!!! مكن يهرب علي عبدالله صالح والحوثي ؟
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  11. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    من ناحيتي انا

    اذا انتهت حرب اليمن أعطونا خبر لاني برتب اموري المادية مع التوفير ...
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