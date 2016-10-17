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بالفيديو : مواطن يستعرض بدراجته النارية على طريق جدة .. و لكن شاهد ماذا حدث !!

17 أكتوبر, 2016 , 20:04 م
بالفيديو : مواطن يستعرض بدراجته النارية على طريق جدة .. و لكن شاهد ماذا حدث !!
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صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام عدد من الشبان بالاستعراض بدرجاتهم النارية بطريق جدة “الحرمين”، وسط ارتفاع صوت أحدهم بـ : “لا يوقف لا يوقف”.
وأبان مقطع الفيديو المتداول أحد الشبان و هو يعتلي دراجته النارية و ينوي الانعطاف للطريق الأخرى و لكن بوجود شاب آخر أمامه لم يتمكن من تفاديه مما أدى الى التصادم و الارتطام به من الخلف من غير قصد و السقوط على الارض .



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    الحقباني

    علم صح أنفااس مشتااقالعافيه نعمه لا يفتقدها إلا من فقدها ،، سلامااات أن شاء الله علم
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  2. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    حسن

    المرور في جده. فاشل فاشل. فاشل
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  3. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    مسافر

    وضع مزري
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  4. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    راشد

    يارجل شوف الشوارع المتهالكه والعماير المتداخله فبعضها والمجاري المتسربه ولو تجي غشنة مطر راحت خربز وتقوله بكم الأرض ياابوي يقولك بمليون على ويش ياابوي
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  5. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    جسوم

    طبيعي تحصل حوادث طالما ليس هناك ميادين وحلبات مخصصة للشباب لممارسة هواياتهم كبقية الدول
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  6. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    ابوتركي

    الحمدلله انا كويس
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  7. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:4380

    أنفااس مشتااق

    اين الخوذة و لبس الواقي لمثل هذه الحوادث يا قائد الدراجة !
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  8. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 20:14 م
    عدد التعليقات:4380

    أنفااس مشتااق

    يبدو أنه تم صدمهم من صاحب المركبه الذي كان ياحدثه ،،، العافيه نعمه لا يفتقدها إلا من فقدها ،، سلامااات أن شاء الله
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  9. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    الحمدلله

    شباب ***ضايع
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  10. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    أبهاوي

    الله يهدي شباب المسلمين ويريحنا من كل مفسد
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  11. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 20:08 م
    عدد التعليقات:4326

    بدور

    ذي آخرتها لاحول ولا قوة الابالله
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  12. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 20:08 م
    عدد التعليقات:14577

    قلم الحقيقه

    الا الحماقة أعيت من يداويها.
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  13. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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