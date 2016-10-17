صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام عدد من الشبان بالاستعراض بدرجاتهم النارية بطريق جدة “الحرمين”، وسط ارتفاع صوت أحدهم بـ : “لا يوقف لا يوقف”.
وأبان مقطع الفيديو المتداول أحد الشبان و هو يعتلي دراجته النارية و ينوي الانعطاف للطريق الأخرى و لكن بوجود شاب آخر أمامه لم يتمكن من تفاديه مما أدى الى التصادم و الارتطام به من الخلف من غير قصد و السقوط على الارض .
بالفيديو : مواطن يستعرض بدراجته النارية على طريق جدة .. و لكن شاهد ماذا حدث !!
صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام عدد من الشبان بالاستعراض بدرجاتهم النارية بطريق جدة “الحرمين”، وسط ارتفاع صوت أحدهم بـ : “لا يوقف لا يوقف”.
تعليقات ( 13 )
الحقبانيعلم صح أنفااس مشتااقالعافيه نعمه لا يفتقدها إلا من فقدها ،، سلامااات أن شاء الله علم
حسنالمرور في جده. فاشل فاشل. فاشل
مسافروضع مزري
راشديارجل شوف الشوارع المتهالكه والعماير المتداخله فبعضها والمجاري المتسربه ولو تجي غشنة مطر راحت خربز وتقوله بكم الأرض ياابوي يقولك بمليون على ويش ياابوي
جسومطبيعي تحصل حوادث طالما ليس هناك ميادين وحلبات مخصصة للشباب لممارسة هواياتهم كبقية الدول
ابوتركيالحمدلله انا كويس
عدد التعليقات:4380
أنفااس مشتااقاين الخوذة و لبس الواقي لمثل هذه الحوادث يا قائد الدراجة !
عدد التعليقات:4380
أنفااس مشتااقيبدو أنه تم صدمهم من صاحب المركبه الذي كان ياحدثه ،،، العافيه نعمه لا يفتقدها إلا من فقدها ،، سلامااات أن شاء الله
الحمدللهشباب ***ضايع
أبهاويالله يهدي شباب المسلمين ويريحنا من كل مفسد
عدد التعليقات:4326
بدورذي آخرتها لاحول ولا قوة الابالله
عدد التعليقات:14577
قلم الحقيقهالا الحماقة أعيت من يداويها.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله