بالفيديو : مواطن يستعرض بدراجته النارية على طريق جدة .. و لكن شاهد ماذا حدث !!

صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام عدد من الشبان بالاستعراض بدرجاتهم النارية بطريق جدة “الحرمين”، وسط ارتفاع صوت أحدهم بـ : “لا يوقف لا يوقف”.

وأبان مقطع الفيديو المتداول أحد الشبان و هو يعتلي دراجته النارية و ينوي الانعطاف للطريق الأخرى و لكن بوجود شاب آخر أمامه لم يتمكن من تفاديه مما أدى الى التصادم و الارتطام به من الخلف من غير قصد و السقوط على الارض .