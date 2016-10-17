بالفيديو : عميد يوجِّه رساله من الحد الجنوبي لكل من يحاول التسلل للمملكة : “مصيركم الموت”

صحيفة المرصد: أوضح العميد صالح العنزي مساعد قائد اللواء الرابع في القوات البرية أن مصير كل من يحاول التسلل عبر حدود المملكة مصيره الموت .

جاء ذلك عبر تقرير بثته قناة الإخبارية السعودية ، أكد فيه “العنزي” على أن الأماكن الموجودة وراء الحد السعودي تم تأمينها، مضيفاً: “أبناؤكم وإخوانكم الموجودون في الحد معنوياتهم عالية، وقادرون بإذن الله على رد أي عدوان أو محاولة حتى لو كانت صغيرة”.