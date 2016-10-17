بالفيديو : عميد يوجِّه رساله من الحد الجنوبي لكل من يحاول التسلل للمملكة : “مصيركم الموت”

صحيفة المرصد: أوضح العميد صالح العنزي مساعد قائد اللواء الرابع في القوات البرية أن مصير كل من يحاول التسلل عبر حدود المملكة مصيره الموت .
جاء ذلك عبر تقرير بثته قناة الإخبارية السعودية ، أكد فيه “العنزي” على أن الأماكن الموجودة وراء الحد السعودي تم تأمينها، مضيفاً: “أبناؤكم وإخوانكم الموجودون في الحد معنوياتهم عالية، وقادرون بإذن الله على رد أي عدوان أو محاولة حتى لو كانت صغيرة”.
تعليقات ( 13 )
عدد التعليقات:4326
بدورالله ينصركم ويحفظكم من كل سوء يارب
الحقبانيعلم بسيف الحزم سنقطع راس من تسول له نفسه العبث بامن وطننا علم
شاآآآايب من جبل عسيرالله يقويكم وينصركم ويمدكم بنصر وجند من عنده. أرى إن إجبار العسكر على تشنق البندقية بهذا الشكل غير عملي عند الأستخدام.
شرقاويفي رمضان الماضي لقيت اطفال يمنيين يتسولون في مواقف العثيم ناديتهم وقلت بعطيكم فلوس وعلموني متى وكيف دخلتم البلد قالوا دخلنا قبل رمضان من الجبل مع عمي
ابوسالمكفوء ياسعادة العميد بيض الله وجهك انت واخوياك
مراقبكفو . الله يجعلكم ذخرا للوطن
بوعليالله ينصركم دوسو كل يمنى زيدى حوثي بالبسطار اذا حاول الاقتراب من الحدود ياحوثي كثر اكل حبوب منع الحمل 😆مش بيكون فيه حمل خارج الرحم هههههه
ولد بلاديالله يكون في عونكم ويحفظكم ي ابطال وثقتنا في الله ثم فيكم كبيره
بوعليالله ينصركم دوسو كل يمنى زيدى حوثي بالبسطار اذا حاول الاقتراب من الحدود ياحوثي كثر اكل حبوب منع الحمل 😆مش بيكون فيه حمل خارج الرحم هههههه
ولد بلاديالله يكون في عونكم ويحفظكم ي ابطال وثقتنا في الله ثم فيكم كبيره
عدد التعليقات:4380
أنفااس مشتااقأمن البلد فوق كل أعتبار لا تأخذكم لومة لائم قي ردعهم ،،، عاشت المملكة العربية السعودية عز للعرب و المسلمين ،، أرواحنا فداك يا موطني .
عدد التعليقات:4380
أنفااس مشتااقوهذا عشمنا في أخوتنا المتواجدين في الحد الجنوبي نصركم الله ،،، أقتلو كل من يحاول التسلل لا ترحمونهم .
خليجيلا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهوا على كل شي قدير