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بالفيديو : عميد يوجِّه رساله من الحد الجنوبي لكل من يحاول التسلل للمملكة : “مصيركم الموت”

17 أكتوبر, 2016 , 19:58 م
بالفيديو : عميد يوجِّه رساله من الحد الجنوبي لكل من يحاول التسلل للمملكة : “مصيركم الموت”
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صحيفة المرصد: أوضح العميد صالح العنزي مساعد قائد اللواء الرابع في القوات البرية أن مصير كل من يحاول التسلل عبر حدود المملكة مصيره الموت .

جاء ذلك عبر تقرير بثته قناة الإخبارية السعودية ، أكد فيه “العنزي” على أن الأماكن الموجودة وراء الحد السعودي تم تأمينها، مضيفاً: “أبناؤكم وإخوانكم الموجودون في الحد معنوياتهم عالية، وقادرون بإذن الله على رد أي عدوان أو محاولة حتى لو كانت صغيرة”.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 20:26 م
    عدد التعليقات:4326

    بدور

    الله ينصركم ويحفظكم من كل سوء يارب
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  2. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    الحقباني

    علم بسيف الحزم سنقطع راس من تسول له نفسه العبث بامن وطننا علم
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  3. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    الله يقويكم وينصركم ويمدكم بنصر وجند من عنده. أرى إن إجبار العسكر على تشنق البندقية بهذا الشكل غير عملي عند الأستخدام.
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  4. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    شرقاوي

    في رمضان الماضي لقيت اطفال يمنيين يتسولون في مواقف العثيم ناديتهم وقلت بعطيكم فلوس وعلموني متى وكيف دخلتم البلد قالوا دخلنا قبل رمضان من الجبل مع عمي
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  5. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    ابوسالم

    كفوء ياسعادة العميد بيض الله وجهك انت واخوياك
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  6. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    مراقب

    كفو . الله يجعلكم ذخرا للوطن
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  7. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    بوعلي

    الله ينصركم دوسو كل يمنى زيدى حوثي بالبسطار اذا حاول الاقتراب من الحدود ياحوثي كثر اكل حبوب منع الحمل 😆مش بيكون فيه حمل خارج الرحم هههههه
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  8. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    ولد بلادي

    الله يكون في عونكم ويحفظكم ي ابطال وثقتنا في الله ثم فيكم كبيره
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  9. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    بوعلي

    الله ينصركم دوسو كل يمنى زيدى حوثي بالبسطار اذا حاول الاقتراب من الحدود ياحوثي كثر اكل حبوب منع الحمل 😆مش بيكون فيه حمل خارج الرحم هههههه
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  10. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    ولد بلادي

    الله يكون في عونكم ويحفظكم ي ابطال وثقتنا في الله ثم فيكم كبيره
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  11. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 20:09 م
    عدد التعليقات:4380

    أنفااس مشتااق

    أمن البلد فوق كل أعتبار لا تأخذكم لومة لائم قي ردعهم ،،، عاشت المملكة العربية السعودية عز للعرب و المسلمين ،، أرواحنا فداك يا موطني .
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  12. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 20:06 م
    عدد التعليقات:4380

    أنفااس مشتااق

    وهذا عشمنا في أخوتنا المتواجدين في الحد الجنوبي نصركم الله ،،، أقتلو كل من يحاول التسلل لا ترحمونهم .
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  13. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    خليجي

    لا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهوا على كل شي قدير
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