صحيفة المرصد : ألقت شرطة القصيم اليوم القبض على أحد مشاهير سناب شات اعتاد الظهور عبر مقاطع الفيديو وهو يتشبه بالنساء ، ويضع المك آب ويرتدي الزي النسائي ، وقد جاءت عملية القبض بعد مطالبات المواطنين الجهات المختصة بإيقافه ، نظراً لظهوره في عدد من المقاطع بشكل غير لائق وتصرفات مسيئة للذوق العام .
ووفقا لموقع سبق قال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني : إنه ومن خلال رصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد تم ضبط أحد مستخدمي تلك المواقع لقيامة بنشر وإنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة , و أضاف: اتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة ، وجرى إيداعه مركز الشرطة المختص ، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.
شرطة القصيم تكشف تفاصيل القبض على أحد مشاهير سناب شات اعتاد الظهور بزي نسائي
صحيفة المرصد : ألقت شرطة القصيم اليوم القبض على أحد مشاهير سناب شات اعتاد الظهور عبر مقاطع الفيديو وهو يتشبه بالنساء ، ويضع المك آب ويرتدي الزي النسائي ، وقد جاءت عملية القبض بعد مطالبات المواطنين الجهات المختصة بإيقافه ، نظراً لظهوره في عدد من المقاطع بشكل غير لائق وتصرفات مسيئة للذوق العام .
تعليقات ( 11 )
عدد التعليقات:4380
أنفااس مشتااقأدب أدب يا متشبهون بالنساء ! أين الرجولة ؟
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله رب العالمين
سموالله يقويكم
مفقوداعتقد اننا نحتاج للحرية الشخصية, مالم تضر بمصلحة الاخر
عزوزينكت ويمثل ما سوى شي غلط وتمثيله فقط لمتابعيه
عدد التعليقات:4380
أنفااس مشتااقجميل ورائع عليكم بهم من يتشبه بالنساء ؟
مراقبلايطلع من السجن خله يعيش جوه
جنوبيه *اعوذ بالله من التجاهر بالمعصيه لاتجعلو السفهاء مشاهير. بالمتابعه زاد غباءهم وسخافتهم !!!!!!!
عدد التعليقات:4326
بدورلعن الله المتشبهين بالنساء استغفر الله العظيم
للاسفبعض السعوديين فشلونا وفضحونا وشوهوا سمعة الوطن وشوهوا صورةالاسلام للأسف