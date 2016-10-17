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شرطة القصيم تكشف تفاصيل القبض على أحد مشاهير سناب شات اعتاد الظهور بزي نسائي

17 أكتوبر, 2016 , 20:10 م
شرطة القصيم تكشف تفاصيل القبض على أحد مشاهير سناب شات اعتاد الظهور بزي نسائي
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صحيفة المرصد : ألقت شرطة القصيم اليوم القبض على أحد مشاهير سناب شات اعتاد الظهور عبر مقاطع الفيديو وهو يتشبه بالنساء ، ويضع المك آب ويرتدي الزي النسائي ، وقد جاءت عملية القبض بعد مطالبات المواطنين الجهات المختصة بإيقافه ، نظراً لظهوره في عدد من المقاطع بشكل غير لائق وتصرفات مسيئة للذوق العام .
ووفقا لموقع سبق قال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني : إنه ومن خلال رصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد تم ضبط أحد مستخدمي تلك المواقع لقيامة بنشر وإنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة , و أضاف: اتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة ، وجرى إيداعه مركز الشرطة المختص ، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    نعم القبض مطلب ركب عليه مقاطع وقذف شعب كامل بنساء بسبت مستهتر متشبه بالحريم التريقه والطقطقه لها حدود
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  2. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 20:25 م
    عدد التعليقات:4380

    أنفااس مشتااق

    أدب أدب يا متشبهون بالنساء ! أين الرجولة ؟
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  3. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله رب العالمين
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  4. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    سمو

    الله يقويكم
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  5. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    مفقود

    اعتقد اننا نحتاج للحرية الشخصية, مالم تضر بمصلحة الاخر
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  6. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    عزوز

    ينكت ويمثل ما سوى شي غلط وتمثيله فقط لمتابعيه
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  7. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 20:18 م
    عدد التعليقات:4380

    أنفااس مشتااق

    جميل ورائع عليكم بهم من يتشبه بالنساء ؟
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  8. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    مراقب

    لايطلع من السجن خله يعيش جوه
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  9. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    جنوبيه *

    اعوذ بالله من التجاهر بالمعصيه لاتجعلو السفهاء مشاهير. بالمتابعه زاد غباءهم وسخافتهم !!!!!!!
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  10. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 20:13 م
    عدد التعليقات:4326

    بدور

    لعن الله المتشبهين بالنساء استغفر الله العظيم
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  11. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    للاسف

    بعض السعوديين فشلونا وفضحونا وشوهوا سمعة الوطن وشوهوا صورةالاسلام للأسف
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