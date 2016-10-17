شرطة القصيم تكشف تفاصيل القبض على أحد مشاهير سناب شات اعتاد الظهور بزي نسائي

صحيفة المرصد : ألقت شرطة القصيم اليوم القبض على أحد مشاهير سناب شات اعتاد الظهور عبر مقاطع الفيديو وهو يتشبه بالنساء ، ويضع المك آب ويرتدي الزي النسائي ، وقد جاءت عملية القبض بعد مطالبات المواطنين الجهات المختصة بإيقافه ، نظراً لظهوره في عدد من المقاطع بشكل غير لائق وتصرفات مسيئة للذوق العام .

ووفقا لموقع سبق قال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني : إنه ومن خلال رصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد تم ضبط أحد مستخدمي تلك المواقع لقيامة بنشر وإنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة , و أضاف: اتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة ، وجرى إيداعه مركز الشرطة المختص ، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.