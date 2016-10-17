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شاهد.. صور من مسرح جريمة مقتل “العمريني” بمصر.. و جيرانه يكشفون تفاصيل جديدة

17 أكتوبر, 2016 , 21:01 م
شاهد.. صور من مسرح جريمة مقتل “العمريني” بمصر.. و جيرانه يكشفون تفاصيل جديدة
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صحيفة المرصد: رصد موقع “العربية.نت” صور الشقة التي كان يقيم المواطن السعودي المقتول خليل العمريني، والذي عثر على جثته مقتولا خنقا في شقته.
وقال جيران العمريني إنه كان يتمتع بسيرة طيبة ومشهود له بحسن الخلق والعطف على الجميع، وكادوا يفتكون بالقتلة بعد وصول قوات الأمن لهم.

وقال حارس العقار ويدعى صابر إنه يعمل بالعقار منذ فترة قليلة، وأنه قبل أسابيع علم من أحد جيران العمريني بانبعاث رائحة كريهة من الشقة، حيث اعتقدوا في البداية أنه ربما نسى بقايا طعام أو أغلق الثلاجة وبها طعام أو ترك قطة في الشقة وماتت فانبعثت رائحتها، لذا انتظروا قدومه لإبلاغه لكن طال غيابه، مضيفا أنه كان يداوم يوميا على الخروج من الشقة بعد صلاة المغرب ويعود إليها قبل آذان الفجر، ونادرا ما يشاهده الجيران إلا وقت نزوله حيث يلقي السلام عليم ويصافح من يقابله منهم بود وحب وشديدين.
ويضيف حارس العقار قائلا: انتظرنا لمدة أسبوع كامل ومع كل يوم يمر كانت الرائحة تزداد وكان الجيران يطرقون باب الشقة كي يفتح لهم دون فائدة، وبعدما طال الانتظار تم الاتصال بالشرطة التي وصلت واقتحمت الشقة وعثرت على الأستاذ خليل جثة هامدة جالسا على مقعده ومخنوقا بإيشارب وفي حالة تحلل.
و قال مصدر أمني بقسم الهرم إن السيدة التي كانت تقوم بتنظيف شقة العمريني ذكرت في التحقيقات أنها زوجة لسايس الجراج المتهم الرئيسي بالتخطيط والتنفيذ للجريمة.
المعلومات التي ذكرتها زوجة السايس جعلت رجال الأمن يشتبهون فيها وفي زوجها وشقيق زوجها وبسؤال زوجها أنكر في البداية معرفته بشقة الأستاذ خليل، وبتضييق الخناق عليه اعترف بالجريمة وشرح تفاصيلها بالكامل.

وقال السايس في التحقيقات أنه حصل على مفتاح العقار من شقيقه الذي عمل حارسا سابقا للعقار وتسلل قبل مجيء العمريني بنحو نصف ساعة حيث كانوا يعلمون موعد عودته يوميا، واختفى اثنان من شركائه في الجريمة في شقة بالطابق الثاني من العقار مازالت غير مسكونة، بينما اختفي اثنان آخران في الطابق الخامس.
السايس قال في التحقيقات إنه بعد الانتهاء من الجريمة صعد للشقة واطمأن لحصول زملائه على الأموال وهي 100 ألف جنيه مصري و5 آلاف ريال سعودي، ثم قام بترتيب الصالة مسرح الجريمة حتى يبعد دافع السرقة عنها وأغلق باب الشقة دون أن يعلم أنه ترك بصماته على المقعد الذي وضعوا عليه جثه الأستاذ خليل وعلى باب الشقة بعد إغلاقه، مضيفاً أنه لم يترك المنطقة بعد وقوع الجريمة حتى لا يشتبه الأمن فيه لكن البصمات كشفته.
أحد المشاركين في الجريمة قال في التحقيقات إنهم وبعد تنفيذ جريمتهم تسلقوا أسطح العقارات المجاورة خاصة أنها ملتصقة ببعضها وهبطوا من عمارة في آخر الشارع مازالت تحت الإنشاء وخرجوا منها للشارع حتى لا يراهم أحد واقتسموا المسروقات فيما بينهم واتفقوا على ألا يتلقوا حتى لا ينكشف أمرهم.

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تعليقات ( 48 )

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  1. 48
    17 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    جنوبيه *

    مصر ..... كل يوم نقرى ان مصر بياكلو بعضهم تبغاهم يرحمون الغريب الله المستعان الله يرحمه
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  2. 47
    17 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    في مثل هالخرايب اللي ساكن فيها هالمتوفي ... والله لو مافي جيبك إلا 2 جنيه ليقتلونك خل 100 ألف جنيه
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  3. 46
    17 أكتوبر, 2016 , 22:40 م
    عدد التعليقات:295

    الفارس ابو زيد

    مشكلتنا اننا مانراعي احوال الناس وعوزهم وفقرهم ونستفز هذا الفقر من غير ماندري ونورط انفسنا في مشاكل وجرايم وحنا في غنا عنها
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  4. 45
    17 أكتوبر, 2016 , 22:39 م
    عدد التعليقات:295

    الفارس ابو زيد

    هو ليش ساكن في المنطقه المعفنه ذي والكل يعرف انه معه فلوس وحاط له سياره كشخه بالنسبه للمصاريه شي غريب وش كان يتوقع الله يغفر له اكيد بيقتلونه
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  5. 44
    17 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    خبر عاجل

    وذكر الخبر أنه يخرج يوميا من المغرب ولا يعود إلا الفجر هذه مصر ومن يريد مصر فليتحمل القذارة والنهايه
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  6. 43
    17 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    إستشاري صح

    مستحيل يسلمنا السيسي المجرمين الذين قتلوا المعلم لأن ابو الحصين ما يعض ذيله .
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  7. 42
    17 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    ا

    لابد ان يسلم المجرمين للسعوديه
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  8. 41
    17 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    إستشاري صح

    لماذا لايمنع السفر بتاتا لمصر إلا لمن له أقارب فيسمح له ويحذر ...عهد مرسي لم يقتل ولم يهان سعودي أما في عهد خوي بشار فلا نذكر عددا لمغدور بهم .
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  9. 40
    17 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    الله لايبلانا ..... وأدعوا الله في حسن الخاتمه يالربع ... وهذا أهم شي
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  10. 39
    17 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    بدر

    الله يرحمة بس المكان والله مكان اجرام ومشبوه والمصاريه حراميه وشعب جيعان انا ماني عارف الناس بتروح مصر ليه اشفيها من مناظر غير الشحاذه والنصب والسرقات
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  11. 38
    17 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    بعض المدرسين مغرمين بالسفريات

    المعلم يجب ان يختار بمقياس مختلفة عن الموظف الحكومى او تتحول المدارس الى خاصة حتى يعرف المدرس ان الله حق البعض اتخذ من التدريس مهنة من لا مهنة له
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  12. 37
    17 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    &كتكوتي&

    عصابات مجرمة منظمة كلا له دوره في كيفية إدارة عمليات الجريمة والتخطيط لها والتي تستهدف أهل الخليج خاصة فمصر لم تعد مثل السابق الآن الناس في جوع وفقر
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  13. 36
    17 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    فليحان

    من يسكن في هذي الأحياء القذرة؟ لأول وهلة ظنيتها في حلب بعد الدمار. حلوة لأول وهلة. صح؟
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  14. 35
    17 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    الرائد

    كيف الاستاذ خليل الله يرحمه يسكن هذه الشقة الغير نظيفة الم يجد حي ارقىى من هذا الحي على العموم نصيحه ابتعدوا عن مصر فهم صاروا يأكلون لحوم البشر
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  15. 34
    17 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    &كتكوتي&

    الفقر وماأدراك ماالفقر
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  16. 33
    17 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    بالله حد يسكن في هالخرايب والترب ؟؟؟ وش الله حادك ... عموماً ماينفعش الكلام دلوئتي ...
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  17. 32
    17 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    بحر 1

    اقول تعال شوف حي غليل والسبيل وحي المحروقات وحي الكويت في جدة قسم باالله في النهار ماتقدر تمشي فيه تخاف على نفسك
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  18. 31
    17 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    &كتكوتي&

    أنت في مصر في هذا الوقت بالذات تعتبر غنيمة باردة فنصيحة نصيحة نصيحة من محب لاتسافر خصوصا في هذا التوقيت بالذات.
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  19. 30
    17 أكتوبر, 2016 , 22:14 م
    عدد التعليقات:4

    kadut

    الله يرحمه ويغفر له
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  20. 29
    17 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ

    لومعك دجاجه غير يذبحك المصري
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  21. 28
    17 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    خرابة

    اللي يقترب من هذه الاماكن القذرة فلا يلومن الا نفسه.
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  22. 27
    17 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    &كتكوتي&

    أنت في مصر في هذا الوقت بالذات تعتبر
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  23. 26
    17 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    &كتكوتي&

    يقتلك المجرم على ألف جنيه أو على جوال حسبي الله ونعم الوكيل
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  24. 25
    17 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    مسألة خروجه بعد المغرب وعودته عند الفجر

    توقيت غريب قد يغري الآخرين على القيام بما قاموا به.
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  25. 24
    17 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    &كتكوتي&

    لاأحد يسافر مصر نصيحة ياإخوان الوضع جدا صعب والجريمة في إزدياد خصوصا على الخليجيين تتراقب من المطار من أفراد العصابات لاحسيب ولارقيب تروح في شربة مويه
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  26. 23
    17 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    للمعلومية هذا الحي يعتبر نظيف بالنسبه للاحياء الاخرى
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  27. 22
    17 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    سالم

    دايما كنت اقول هالكلام أن المدارس أماكن لتخريب العقول وبداية الانحراف للطلبه إذا كان هذا معلم وعمره واصل ل 47 سنه وهاذي عقليته فما بالك بالآخرين
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  28. 21
    17 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ انها مصر**

    ؟؟؟؟؟يطلع تعليقي غصب عنكم
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  29. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    Zayer007

    هذا الشخص وبهذه العقلية هل فعلاً كان يدرس أبنائنا؟ يجب أن يحقق في هذا ! شخص لا يُؤتمن على نفسه ، فكيف أمناه على أبنائنا...؟؟؟!!!
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  30. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ

    انها مصر ***
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  31. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 21:51 م
    عدد التعليقات:14581

    قلم الحقيقه

    وبالتالي يعود عليهم الأمر بما لايسرهم على صعيدهم الشخصي في سلامتهم وكذلك في راحتهم ورضاهم من خلال الناس الذين يتعايشون معهم وأمكانهم التي يقيمون فيها.
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  32. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    Zayer007

    اللهم نسألك حسن الخاتمة. ينزل من الخرابة اللي يسميها شقة بعد صلاة المغرب ، و يرجع لها قبل صلاة الفجر. لازم إنه يوزع صدقات.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  33. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 21:46 م
    عدد التعليقات:14581

    قلم الحقيقه

    وبالتالي يعود عليهم الأمر بما لايسرهم على صعيدهم الشخصي في سلامتهم وكذلك في راحتهم ورضاهم من خلال الناس الذين يتعايشون معهم وأمكانهم التي يقيمون فيها.
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  34. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    الحق ينقال

    هذي مصر وهذي شوارعها متعايشين مع النفايات ، السؤال الي محيرني مواطني هذه البلاد الطاهرة الي يسافرون مصر ايش عاجبهم في مصر ؟
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  35. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    الله يرحمنا برحمته ويسترنا في الدنيا والآخره ويحسن أعمالنا وخواتيمنا .. يقول الخبر يخرج من الشقه المغرب ولا يرجع إلا على وش الصبح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  36. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    ناقد

    طول النهار نايم وطول الليل سهران ؟؟ لماذا هذا الااسلوب سلوك غريب
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  37. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    وليد

    أستغرب عدم تحذير السفارة السعودية بالقاهرة مواطنيها من الذهاب إلى مصر رغم كل الجرائم التي يتعرضون لها ❗❗
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  38. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    رايقة وفايقة

    ياناس حد يترك الخير والنعمه هنا في بلادنا ويروح للاماكن القذرة هذي !؟ وين كان عقله يوم اشترى الشقة والله لويعطوني هديه ماقبلتها قسم تخرع وشوارعهاقذرة
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  39. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:14581

    قلم الحقيقه

    هنا يضعنا الأمر والواقع المزري المشاهد هل بعض السعوديين أو ربما غالبهم ينقصهم وليس لديهم الحس الأمني والجمالي مع أنفسهم وبالتالي لايكترثون لهذا الأمر.
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  40. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    طلال الحربي

    اللي يقول الحي قذر للمعلوميه هذي مصر كلها كذا مثل اهلها
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  41. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 21:30 م
    عدد التعليقات:14581

    قلم الحقيقه

    غريب مقتدرماديآوانسان متعلم ومثقف يسكن في مثل هذه الأماكن القذرة المشبوهة الموبوءة بجيوش البلطجية والعصابات دون أن يساوره الشك ويأخذه القلقل من الوضع
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  42. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    إستشاري صح

    لو أن هذا المعلم أول ضحية خلال هذا العام قلناعادي ،لكن كذا واحد ووحده ولا أظن سعودي يروح مصر هذا الأيام إلا معجب في حكومة السيسي والعكس محال .
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  43. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:725

    نصوح

    الله يرحمه .. لكن غريبة السكن في مثل هذه الخرابة !!!!!
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  44. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    يمامه

    وطني الحبيب
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  45. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    سالم

    سبحان الله الناس أذواق وبعض الناس ذوقه بيض يارجل مصر مصر أهلها طفشانين منها ويبغون يتخارجون منها باي طريقه ط
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  46. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    عُـــــــمـــــــر

    الله يرحمه لاكن قسم بالله المكان والحي قذاره لابعد الحدود اصلان المناطق هاذي ماتمر عليها ونت داخل سياره كيف تسكن فيها عموما الله يرحمك ويرزقك الجنه
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  47. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    يالطيف

    ايس الشقه والحي القذر الله $حلل منفوحه منفوحه عند هذا الحيتطلع العليا لم اتوقع معلم يسكن هذا الحي حي موحش وليس انيس لاحول
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  48. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    موجود

    بركاتك يابلحه ههه
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