شاهد.. صور من مسرح جريمة مقتل “العمريني” بمصر.. و جيرانه يكشفون تفاصيل جديدة

صحيفة المرصد: رصد موقع “العربية.نت” صور الشقة التي كان يقيم المواطن السعودي المقتول خليل العمريني، والذي عثر على جثته مقتولا خنقا في شقته.
وقال جيران العمريني إنه كان يتمتع بسيرة طيبة ومشهود له بحسن الخلق والعطف على الجميع، وكادوا يفتكون بالقتلة بعد وصول قوات الأمن لهم.
وقال حارس العقار ويدعى صابر إنه يعمل بالعقار منذ فترة قليلة، وأنه قبل أسابيع علم من أحد جيران العمريني بانبعاث رائحة كريهة من الشقة، حيث اعتقدوا في البداية أنه ربما نسى بقايا طعام أو أغلق الثلاجة وبها طعام أو ترك قطة في الشقة وماتت فانبعثت رائحتها، لذا انتظروا قدومه لإبلاغه لكن طال غيابه، مضيفا أنه كان يداوم يوميا على الخروج من الشقة بعد صلاة المغرب ويعود إليها قبل آذان الفجر، ونادرا ما يشاهده الجيران إلا وقت نزوله حيث يلقي السلام عليم ويصافح من يقابله منهم بود وحب وشديدين.
ويضيف حارس العقار قائلا: انتظرنا لمدة أسبوع كامل ومع كل يوم يمر كانت الرائحة تزداد وكان الجيران يطرقون باب الشقة كي يفتح لهم دون فائدة، وبعدما طال الانتظار تم الاتصال بالشرطة التي وصلت واقتحمت الشقة وعثرت على الأستاذ خليل جثة هامدة جالسا على مقعده ومخنوقا بإيشارب وفي حالة تحلل.
و قال مصدر أمني بقسم الهرم إن السيدة التي كانت تقوم بتنظيف شقة العمريني ذكرت في التحقيقات أنها زوجة لسايس الجراج المتهم الرئيسي بالتخطيط والتنفيذ للجريمة.
المعلومات التي ذكرتها زوجة السايس جعلت رجال الأمن يشتبهون فيها وفي زوجها وشقيق زوجها وبسؤال زوجها أنكر في البداية معرفته بشقة الأستاذ خليل، وبتضييق الخناق عليه اعترف بالجريمة وشرح تفاصيلها بالكامل.
وقال السايس في التحقيقات أنه حصل على مفتاح العقار من شقيقه الذي عمل حارسا سابقا للعقار وتسلل قبل مجيء العمريني بنحو نصف ساعة حيث كانوا يعلمون موعد عودته يوميا، واختفى اثنان من شركائه في الجريمة في شقة بالطابق الثاني من العقار مازالت غير مسكونة، بينما اختفي اثنان آخران في الطابق الخامس.
السايس قال في التحقيقات إنه بعد الانتهاء من الجريمة صعد للشقة واطمأن لحصول زملائه على الأموال وهي 100 ألف جنيه مصري و5 آلاف ريال سعودي، ثم قام بترتيب الصالة مسرح الجريمة حتى يبعد دافع السرقة عنها وأغلق باب الشقة دون أن يعلم أنه ترك بصماته على المقعد الذي وضعوا عليه جثه الأستاذ خليل وعلى باب الشقة بعد إغلاقه، مضيفاً أنه لم يترك المنطقة بعد وقوع الجريمة حتى لا يشتبه الأمن فيه لكن البصمات كشفته.
أحد المشاركين في الجريمة قال في التحقيقات إنهم وبعد تنفيذ جريمتهم تسلقوا أسطح العقارات المجاورة خاصة أنها ملتصقة ببعضها وهبطوا من عمارة في آخر الشارع مازالت تحت الإنشاء وخرجوا منها للشارع حتى لا يراهم أحد واقتسموا المسروقات فيما بينهم واتفقوا على ألا يتلقوا حتى لا ينكشف أمرهم.
تعليقات ( 48 )
جنوبيه *مصر ..... كل يوم نقرى ان مصر بياكلو بعضهم تبغاهم يرحمون الغريب الله المستعان الله يرحمه
عدد التعليقات:295
الفارس ابو زيدمشكلتنا اننا مانراعي احوال الناس وعوزهم وفقرهم ونستفز هذا الفقر من غير ماندري ونورط انفسنا في مشاكل وجرايم وحنا في غنا عنها
عدد التعليقات:295
الفارس ابو زيدهو ليش ساكن في المنطقه المعفنه ذي والكل يعرف انه معه فلوس وحاط له سياره كشخه بالنسبه للمصاريه شي غريب وش كان يتوقع الله يغفر له اكيد بيقتلونه
خبر عاجلوذكر الخبر أنه يخرج يوميا من المغرب ولا يعود إلا الفجر هذه مصر ومن يريد مصر فليتحمل القذارة والنهايه
إستشاري صحمستحيل يسلمنا السيسي المجرمين الذين قتلوا المعلم لأن ابو الحصين ما يعض ذيله .
الابد ان يسلم المجرمين للسعوديه
إستشاري صحلماذا لايمنع السفر بتاتا لمصر إلا لمن له أقارب فيسمح له ويحذر ...عهد مرسي لم يقتل ولم يهان سعودي أما في عهد خوي بشار فلا نذكر عددا لمغدور بهم .
بدرالله يرحمة بس المكان والله مكان اجرام ومشبوه والمصاريه حراميه وشعب جيعان انا ماني عارف الناس بتروح مصر ليه اشفيها من مناظر غير الشحاذه والنصب والسرقات
بعض المدرسين مغرمين بالسفرياتالمعلم يجب ان يختار بمقياس مختلفة عن الموظف الحكومى او تتحول المدارس الى خاصة حتى يعرف المدرس ان الله حق البعض اتخذ من التدريس مهنة من لا مهنة له
&كتكوتي&عصابات مجرمة منظمة كلا له دوره في كيفية إدارة عمليات الجريمة والتخطيط لها والتي تستهدف أهل الخليج خاصة فمصر لم تعد مثل السابق الآن الناس في جوع وفقر
فليحانمن يسكن في هذي الأحياء القذرة؟ لأول وهلة ظنيتها في حلب بعد الدمار. حلوة لأول وهلة. صح؟
الرائدكيف الاستاذ خليل الله يرحمه يسكن هذه الشقة الغير نظيفة الم يجد حي ارقىى من هذا الحي على العموم نصيحه ابتعدوا عن مصر فهم صاروا يأكلون لحوم البشر
&كتكوتي&الفقر وماأدراك ماالفقر
بحر 1اقول تعال شوف حي غليل والسبيل وحي المحروقات وحي الكويت في جدة قسم باالله في النهار ماتقدر تمشي فيه تخاف على نفسك
&كتكوتي&أنت في مصر في هذا الوقت بالذات تعتبر غنيمة باردة فنصيحة نصيحة نصيحة من محب لاتسافر خصوصا في هذا التوقيت بالذات.
عدد التعليقات:4
kadutالله يرحمه ويغفر له
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْلومعك دجاجه غير يذبحك المصري
خرابةاللي يقترب من هذه الاماكن القذرة فلا يلومن الا نفسه.
&كتكوتي&أنت في مصر في هذا الوقت بالذات تعتبر
&كتكوتي&يقتلك المجرم على ألف جنيه أو على جوال حسبي الله ونعم الوكيل
مسألة خروجه بعد المغرب وعودته عند الفجرتوقيت غريب قد يغري الآخرين على القيام بما قاموا به.
&كتكوتي&لاأحد يسافر مصر نصيحة ياإخوان الوضع جدا صعب والجريمة في إزدياد خصوصا على الخليجيين تتراقب من المطار من أفراد العصابات لاحسيب ولارقيب تروح في شربة مويه
سالمدايما كنت اقول هالكلام أن المدارس أماكن لتخريب العقول وبداية الانحراف للطلبه إذا كان هذا معلم وعمره واصل ل 47 سنه وهاذي عقليته فما بالك بالآخرين
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ انها مصر**؟؟؟؟؟يطلع تعليقي غصب عنكم
Zayer007هذا الشخص وبهذه العقلية هل فعلاً كان يدرس أبنائنا؟ يجب أن يحقق في هذا ! شخص لا يُؤتمن على نفسه ، فكيف أمناه على أبنائنا...؟؟؟!!!
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْانها مصر ***
عدد التعليقات:14581
قلم الحقيقهوبالتالي يعود عليهم الأمر بما لايسرهم على صعيدهم الشخصي في سلامتهم وكذلك في راحتهم ورضاهم من خلال الناس الذين يتعايشون معهم وأمكانهم التي يقيمون فيها.
Zayer007اللهم نسألك حسن الخاتمة. ينزل من الخرابة اللي يسميها شقة بعد صلاة المغرب ، و يرجع لها قبل صلاة الفجر. لازم إنه يوزع صدقات.
عدد التعليقات:14581
قلم الحقيقهوبالتالي يعود عليهم الأمر بما لايسرهم على صعيدهم الشخصي في سلامتهم وكذلك في راحتهم ورضاهم من خلال الناس الذين يتعايشون معهم وأمكانهم التي يقيمون فيها.
الحق ينقالهذي مصر وهذي شوارعها متعايشين مع النفايات ، السؤال الي محيرني مواطني هذه البلاد الطاهرة الي يسافرون مصر ايش عاجبهم في مصر ؟
ناقدطول النهار نايم وطول الليل سهران ؟؟ لماذا هذا الااسلوب سلوك غريب
وليدأستغرب عدم تحذير السفارة السعودية بالقاهرة مواطنيها من الذهاب إلى مصر رغم كل الجرائم التي يتعرضون لها ❗❗
رايقة وفايقةياناس حد يترك الخير والنعمه هنا في بلادنا ويروح للاماكن القذرة هذي !؟ وين كان عقله يوم اشترى الشقة والله لويعطوني هديه ماقبلتها قسم تخرع وشوارعهاقذرة
عدد التعليقات:14581
قلم الحقيقههنا يضعنا الأمر والواقع المزري المشاهد هل بعض السعوديين أو ربما غالبهم ينقصهم وليس لديهم الحس الأمني والجمالي مع أنفسهم وبالتالي لايكترثون لهذا الأمر.
طلال الحربياللي يقول الحي قذر للمعلوميه هذي مصر كلها كذا مثل اهلها
عدد التعليقات:14581
قلم الحقيقهغريب مقتدرماديآوانسان متعلم ومثقف يسكن في مثل هذه الأماكن القذرة المشبوهة الموبوءة بجيوش البلطجية والعصابات دون أن يساوره الشك ويأخذه القلقل من الوضع
إستشاري صحلو أن هذا المعلم أول ضحية خلال هذا العام قلناعادي ،لكن كذا واحد ووحده ولا أظن سعودي يروح مصر هذا الأيام إلا معجب في حكومة السيسي والعكس محال .
عدد التعليقات:725
نصوحالله يرحمه .. لكن غريبة السكن في مثل هذه الخرابة !!!!!
يمامهوطني الحبيب
سالمسبحان الله الناس أذواق وبعض الناس ذوقه بيض يارجل مصر مصر أهلها طفشانين منها ويبغون يتخارجون منها باي طريقه ط
عُـــــــمـــــــرالله يرحمه لاكن قسم بالله المكان والحي قذاره لابعد الحدود اصلان المناطق هاذي ماتمر عليها ونت داخل سياره كيف تسكن فيها عموما الله يرحمك ويرزقك الجنه
يالطيفايس الشقه والحي القذر الله $حلل منفوحه منفوحه عند هذا الحيتطلع العليا لم اتوقع معلم يسكن هذا الحي حي موحش وليس انيس لاحول
موجودبركاتك يابلحه ههه