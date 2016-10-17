بالفيديو .. إعلامي في قناة بداية يثير الجدل على ” تويتر” بعد وصفه لإحدى معجباته

صحيفة المرصد: أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلامي بقناة بداية “سعيد الشهراني ” الجدل ، وذلك بسبب حديثه عن إحدى معجباته .

حيث قال ” الشهراني” خلال الفيديو : ” أمس قابلت أحدى المعجبات تتحدث ” انجليزى , فرنسي , تركي , روسى ” مضيفاً أنها تبلغ من العمر 22 عاماً فقط فى إشارة للإشادة بالفتاة التى تجيد التحدث 4 لغات بطلاقة على الرغم من صغر سنها .

وانقسم المغردون إلى فريقين منهم من يرى أنه اختلاط على حد قولهم ، والآخر يعتبره شيئاً عادياً وهو الإشادة بها .