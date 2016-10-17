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بالفيديو .. إعلامي في قناة بداية يثير الجدل على ” تويتر” بعد وصفه لإحدى معجباته

17 أكتوبر, 2016 , 20:29 م
بالفيديو .. إعلامي في قناة بداية يثير الجدل على ” تويتر” بعد وصفه لإحدى معجباته
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صحيفة المرصد: أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلامي بقناة بداية “سعيد الشهراني ” الجدل ، وذلك بسبب حديثه عن إحدى معجباته .

حيث قال ” الشهراني” خلال الفيديو : ” أمس قابلت  أحدى المعجبات تتحدث ” انجليزى , فرنسي , تركي , روسى ” مضيفاً أنها تبلغ من العمر 22 عاماً فقط فى إشارة للإشادة بالفتاة التى تجيد التحدث 4 لغات بطلاقة على الرغم من صغر سنها .

وانقسم المغردون إلى فريقين منهم من يرى أنه اختلاط على حد قولهم ، والآخر يعتبره شيئاً عادياً وهو الإشادة بها .



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    مـ،ـاݛــے

    قال متابعه وليست معجبه فيه فرق الاعلام 90 بالميه منه شرور وفتن وفيه كل المستويات العقليه والاجتماعيه بعجره وبجره
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  2. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    على بﻻطه حب يوصل فكره لمتابعتها انه يقابل ماعنده مشكله***
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  3. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    فواز

    خقه اسلاميه بضوابط شرعيه توفرها لنا قناة بداية 🤔 اي شاب يبي بنات يشارك بالقناة !!
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  4. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    الله يحفظنا

    من دخل عالم التواصل الاجتماعي فمن المستحيل ان لا يخطي،ولكن المفروض الواحد يختار المواضيع الهادفه،لان هناك للأسف ناس تحارب الشهرة وتتصيد في الماء العكر
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  5. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    عادي واقل من عادي انا اتحدث واكتب اربع لغات ولا امتلك الجمال ولا صغر السن
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  6. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:14577

    قلم الحقيقه

    ياصبر الأرض على هالأشكال.هؤلاء هم أبو شماغ فصيل المتصحرين ماخذين مقالب في أنفسهم.أجل قابلت المتسابعيني هههه . روح ياشيخ علم روحك كيف تتكلم بعدها تعال.
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  7. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:4326

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    صرخة صمت

    هو قال احدى الاخوات الي متابعيني مقال معجبه والمتابعين والمتابعات مش ضروري يكونن معجبين قد تكون متابعة لما يطرحه وهو خطأ منها بالتحدث لرجل غريب عنها
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  9. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    هينونه

    عدوى من قناة العربية
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  10. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    اي موضوع فيه سيرة بنت التعليقات توصل الف
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  11. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    الديوان

    يقول متابعيني وما قال معجبيني فيه فرق كبير
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  12. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    🌹

    زمن التناقض 👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 20:38 م
    عدد التعليقات:4099

    العنيد

    ليتهم والله رقدو !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    صرخة صمت

    الاختلاط حرام ، واضح انه بدوله اجنبيه من الڤيدو اتوقع قالها بحسن نية وفهم خطأ هو يقصد انها عمرها صغير وتتقن 4 لغات هو يشيد فيها
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  15. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    زمن التناقض

    سعودي !!!!! ويقابل معجبات!!!! ويتشطر على بنات بلده .
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  16. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    ياحبكم للانتقاد في كل كبيره وصغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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