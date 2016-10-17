بالفيديو .. إعلامي في قناة بداية يثير الجدل على ” تويتر” بعد وصفه لإحدى معجباته

صحيفة المرصد: أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلامي بقناة بداية “سعيد الشهراني ” الجدل ، وذلك بسبب حديثه عن إحدى معجباته .
حيث قال ” الشهراني” خلال الفيديو : ” أمس قابلت أحدى المعجبات تتحدث ” انجليزى , فرنسي , تركي , روسى ” مضيفاً أنها تبلغ من العمر 22 عاماً فقط فى إشارة للإشادة بالفتاة التى تجيد التحدث 4 لغات بطلاقة على الرغم من صغر سنها .
وانقسم المغردون إلى فريقين منهم من يرى أنه اختلاط على حد قولهم ، والآخر يعتبره شيئاً عادياً وهو الإشادة بها .
تعليقات ( 16 )
مـ،ـاݛــےقال متابعه وليست معجبه فيه فرق الاعلام 90 بالميه منه شرور وفتن وفيه كل المستويات العقليه والاجتماعيه بعجره وبجره
فوازخقه اسلاميه بضوابط شرعيه توفرها لنا قناة بداية 🤔 اي شاب يبي بنات يشارك بالقناة !!
الله يحفظنامن دخل عالم التواصل الاجتماعي فمن المستحيل ان لا يخطي،ولكن المفروض الواحد يختار المواضيع الهادفه،لان هناك للأسف ناس تحارب الشهرة وتتصيد في الماء العكر
عدد التعليقات:14577
قلم الحقيقهياصبر الأرض على هالأشكال.هؤلاء هم أبو شماغ فصيل المتصحرين ماخذين مقالب في أنفسهم.أجل قابلت المتسابعيني هههه . روح ياشيخ علم روحك كيف تتكلم بعدها تعال.
عدد التعليقات:4326
بدورلاحول ولا قوة الا بالله
صرخة صمتهو قال احدى الاخوات الي متابعيني مقال معجبه والمتابعين والمتابعات مش ضروري يكونن معجبين قد تكون متابعة لما يطرحه وهو خطأ منها بالتحدث لرجل غريب عنها
هينونهعدوى من قناة العربية
الديوانيقول متابعيني وما قال معجبيني فيه فرق كبير
🌹زمن التناقض 👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
عدد التعليقات:4099
العنيدليتهم والله رقدو !!
صرخة صمتالاختلاط حرام ، واضح انه بدوله اجنبيه من الڤيدو اتوقع قالها بحسن نية وفهم خطأ هو يقصد انها عمرها صغير وتتقن 4 لغات هو يشيد فيها
زمن التناقضسعودي !!!!! ويقابل معجبات!!!! ويتشطر على بنات بلده .