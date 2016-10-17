معركة الموصل : أكثر من 100 ألف ضد 5 آلاف عنصر بداعش-صور

صحيفة المرصد: شرعت القوات العراقية ومن يساندها من الميليشيات المسلحة كمليشيا الحشد الشعبي في استعادة مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، ومعقل تنظيم “داعش”، من أيدي التنظيم.

وبحسب معلومات من مسؤولين ومصادر من قوات البشمركة، فإن مجموع القوات التي تقاتل تنظيم داعش تتجاوز 102 ألفا وبالتحديد 102.600 ألف مقاتل، في حين يقدر عدد مقاتلي التنظيم داخل الموصل بخمسة آلاف فقط، بحسب موقع “سي إن إن “.

وتشكل القوات العراقية أغلب القوات في هذه المعركة حيث يصل عدد عناصر الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى إلى 54 ألفا، يحل ثانيا من حيث العدد قوات البشمركة التي تبلغ 40 ألفا في حين يبلغ عدد القوات الأمريكية خمسة آلاف، إلى جانب 3600 عنصر من قوات التحالف من الجنسيات الأخرى غير الأمريكية.

وكان أحمد الأسدي، المتحدث باشم الحشد الشعبي، قال في تصريحات سابقة إن “تسعة آلاف مقاتل من القبائل السنية في العراق سيشاركون في معركة استعادة الموصل ضمن صفوف الحشد. وأشار الأسدي إلى أن “هناك نحو خمسة آلاف مقاتل من أبناء الاقليات في الحشد الشعبي من مسيح وتركمان وأيزيديين، يقاتلون مع الجيش العراقي ضد داعش”.



