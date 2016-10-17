معركة الموصل : أكثر من 100 ألف ضد 5 آلاف عنصر بداعش-صور

صحيفة المرصد: شرعت القوات العراقية ومن يساندها من الميليشيات المسلحة كمليشيا الحشد الشعبي في استعادة مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، ومعقل تنظيم “داعش”، من أيدي التنظيم.
وبحسب معلومات من مسؤولين ومصادر من قوات البشمركة، فإن مجموع القوات التي تقاتل تنظيم داعش تتجاوز 102 ألفا وبالتحديد 102.600 ألف مقاتل، في حين يقدر عدد مقاتلي التنظيم داخل الموصل بخمسة آلاف فقط، بحسب موقع “سي إن إن “.
وتشكل القوات العراقية أغلب القوات في هذه المعركة حيث يصل عدد عناصر الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى إلى 54 ألفا، يحل ثانيا من حيث العدد قوات البشمركة التي تبلغ 40 ألفا في حين يبلغ عدد القوات الأمريكية خمسة آلاف، إلى جانب 3600 عنصر من قوات التحالف من الجنسيات الأخرى غير الأمريكية.
وكان أحمد الأسدي، المتحدث باشم الحشد الشعبي، قال في تصريحات سابقة إن “تسعة آلاف مقاتل من القبائل السنية في العراق سيشاركون في معركة استعادة الموصل ضمن صفوف الحشد. وأشار الأسدي إلى أن “هناك نحو خمسة آلاف مقاتل من أبناء الاقليات في الحشد الشعبي من مسيح وتركمان وأيزيديين، يقاتلون مع الجيش العراقي ضد داعش”.
تعليقات ( 29 )
الشريفيا اخوان اهل السنة يطهرون ارضهم من رجس داعش يقود المعركة ابناء العشائر والاكراد البشمركة وهم من ابناء السنة اضافة للحشد الشعبي والدعم اللوجستي الامريك
جابرحسبنا الله ونعم الوكيل
الشريفهههههه في ناس مندسة قلوبهم مع الدواعش ولكن الخوف غلاب من سلمان الحزم ،،،والله اني اتمنى انهم يحرقونهم مع لحاهم انجس واخبث خلق الله
عدد التعليقات:1
الفارس ابو زيدال100 الف هذولي ليسو لمحاربة داعش ولاكن عددالجيش الحقيقي هو 105 الاف لحرق اهل السنه داعش مجرد رقم للجيش العراقي ليس اكثر كل الجيشين لقتل اهل السنه
الشريفهههههه في ناس مندسة قلوبهم مع الدواعش ولكن الخوف غلاب من سلمان الحزم ،،،والله اني اتمنى انهم يحرقونهم مع لحاهم انجس واخبث خلق الله
ابو عمراللهم اني استودعتك اهل السنه الموحدين في العراق وسوريا واليمن وفي كل مكان يارب العالمين اكثرو من الدعاء لحو على الله بالدعاء ان يحفظ اهل السنه
؟؟اللهم انصر اهل السنه على الشيعه المجوس الايراني الصفوي
يا ناس لماذا نكرسابادة السنه ،الموصل اليست عراقية اليسو سكانها عراقيين ، أتمنى الابتعاد عن التشنج الزائد ،حنا من أعطى امريكا المجال لتزيد زرع الطائفية والاقتتال بيننا
كلنا فداء للوطنان شاء الله مليون اهم شي طهروا دولتهم من الدواعش والتكفيريين والمتعاونين معهم
والله لا داعش ولا غيرهشلة مجرمين مجمعتهم امريكا واخذتهم حجه لتغذية الطائفية والاقتتال بين المسلمين،أمس في الأخبار يقولون داعش انسحبت من الموصل اجل وين المعركة ،
كلنا فداء للوطنابطال حسموا معركتهم
وشك وشكمافيه ضد 100 الف مع 5 الالف لايباده اهل السنه في الموصل....ولاحسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:4104
العنيدقولك حق ووعدك حق والساعه حق يالله وامددهم بجنود من عندك لايرنهم وانصرنا وانصر اخوننا المجاهدين في كل مكان يارب !!!
محب الهيئةهذا حرب ضد الاسلام
عدد التعليقات:4104
العنيدكلما رأيت هذه الفواجع في العراق وكلما رأيت هذه الفوضى اﻷمنية والسياسية وكلما رأيت دور الفرس المجوس في العراق تذكرت القائد المهيب الشهيد صدام حسين
عدد التعليقات:4104
العنيدوالله ماأخس من داعش إلا الجحش الشعبي والجيش الصفوي المسمى بالعراقي لاوالله هانت جرائم فاحش أمام إنجازات الجحش الشعبي اللي صار يأكل اللحم البشري طازجه
عدد التعليقات:4104
العنيداللَّهُم اضرب الروافض بالخوارج و اخرج المسلمين من بينهم سالمين .
عبداللهالله يحفظ جميع العراقيين بجميع اطيافهم من الارهابيين الدواعش
عدد التعليقات:4104
العنيدالله يلطف بحال اهل الموصل من، الدواعش والحشد الروافض
عبدالله التميمياللهم عليك بالمعتدين من الشيعه الرافضة والامريكان والروس واهزمهم شر هزيمة واخذلهم يا ارحم الراحمين يا عزيز يا قدير يا جبار يا منتقم
موصلياللهم أحفظ سنة موصلنا وأخرجهم سالمين وأجعل الدائرة بين الضالين الظالمين خوارج وصفويين
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
تبوكنا أجمملالله يحفظ اهل السنه ف الموصل