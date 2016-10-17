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معركة الموصل : أكثر من 100 ألف ضد 5 آلاف عنصر بداعش-صور

17 أكتوبر, 2016 , 21:39 م
معركة الموصل : أكثر من 100 ألف ضد 5 آلاف عنصر بداعش-صور
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صحيفة المرصد: شرعت القوات العراقية ومن يساندها من الميليشيات المسلحة كمليشيا الحشد الشعبي في استعادة مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، ومعقل تنظيم “داعش”، من أيدي التنظيم.

وبحسب معلومات من مسؤولين ومصادر من قوات البشمركة، فإن مجموع القوات التي تقاتل تنظيم داعش تتجاوز 102 ألفا وبالتحديد 102.600 ألف مقاتل، في حين يقدر عدد مقاتلي التنظيم داخل الموصل بخمسة آلاف فقط، بحسب موقع “سي إن إن “.

وتشكل القوات العراقية أغلب القوات في هذه المعركة حيث يصل عدد عناصر الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى إلى 54 ألفا، يحل ثانيا من حيث العدد قوات البشمركة التي تبلغ 40 ألفا في حين يبلغ عدد القوات الأمريكية خمسة آلاف، إلى جانب 3600 عنصر من قوات التحالف من الجنسيات الأخرى غير الأمريكية.

وكان أحمد الأسدي، المتحدث باشم الحشد الشعبي، قال في تصريحات سابقة إن “تسعة آلاف مقاتل من القبائل السنية في العراق سيشاركون في معركة استعادة الموصل ضمن صفوف الحشد. وأشار الأسدي إلى أن “هناك نحو خمسة آلاف مقاتل من أبناء الاقليات في الحشد الشعبي من مسيح وتركمان وأيزيديين، يقاتلون مع الجيش العراقي ضد داعش”.

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تعليقات ( 29 )

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  1. 29
    17 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    كل هذه الاعداد الهائلة من الجيوش من اجل مقارعة ٥٠٠٠ فقط ؟؟ لايوجد مقارنه !!
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  2. 28
    17 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    الشريف

    يا اخوان اهل السنة يطهرون ارضهم من رجس داعش يقود المعركة ابناء العشائر والاكراد البشمركة وهم من ابناء السنة اضافة للحشد الشعبي والدعم اللوجستي الامريك
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  3. 27
    17 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    جابر

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  4. 26
    17 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    الشريف

    هههههه في ناس مندسة قلوبهم مع الدواعش ولكن الخوف غلاب من سلمان الحزم ،،،والله اني اتمنى انهم يحرقونهم مع لحاهم انجس واخبث خلق الله
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  5. 25
    17 أكتوبر, 2016 , 22:33 م
    عدد التعليقات:1

    الفارس ابو زيد

    ال100 الف هذولي ليسو لمحاربة داعش ولاكن عددالجيش الحقيقي هو 105 الاف لحرق اهل السنه داعش مجرد رقم للجيش العراقي ليس اكثر كل الجيشين لقتل اهل السنه
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  6. 24
    17 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    هذا وعد قطعوه على أنفسهم الرافضه والمجوس قبل أكثر من 500 سنه أنهم سيبيدون أهل السنه وتحديداً في الموصل ... متى تفوقون من غفلتكم ياللي مع الخيل ياشقرا
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  7. 23
    17 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    ورغم هذا العدد ... لا أتوقع أنهم سينتصرون ..
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  8. 22
    17 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    الشريف

    هههههه في ناس مندسة قلوبهم مع الدواعش ولكن الخوف غلاب من سلمان الحزم ،،،والله اني اتمنى انهم يحرقونهم مع لحاهم انجس واخبث خلق الله
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  9. 21
    17 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    ابو عمر

    اللهم اني استودعتك اهل السنه الموحدين في العراق وسوريا واليمن وفي كل مكان يارب العالمين اكثرو من الدعاء لحو على الله بالدعاء ان يحفظ اهل السنه
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  10. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    ؟؟

    اللهم انصر اهل السنه على الشيعه المجوس الايراني الصفوي
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  11. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    350 مقاتل احتلو الموصل عام2014 لايوجد اجبن من الرافضه
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  12. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    يا ناس لماذا نكرس

    ابادة السنه ،الموصل اليست عراقية اليسو سكانها عراقيين ، أتمنى الابتعاد عن التشنج الزائد ،حنا من أعطى امريكا المجال لتزيد زرع الطائفية والاقتتال بيننا
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  13. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    كلنا فداء للوطن

    ان شاء الله مليون اهم شي طهروا دولتهم من الدواعش والتكفيريين والمتعاونين معهم
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  14. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    والله لا داعش ولا غيره

    شلة مجرمين مجمعتهم امريكا واخذتهم حجه لتغذية الطائفية والاقتتال بين المسلمين،أمس في الأخبار يقولون داعش انسحبت من الموصل اجل وين المعركة ،
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  15. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    كلنا فداء للوطن

    ابطال حسموا معركتهم
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  16. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    وشك وشك

    مافيه ضد 100 الف مع 5 الالف لايباده اهل السنه في الموصل....ولاحسبنا الله ونعم الوكيل
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  17. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 21:56 م
    عدد التعليقات:4104

    العنيد

    قولك حق ووعدك حق والساعه حق يالله وامددهم بجنود من عندك لايرنهم وانصرنا وانصر اخوننا المجاهدين في كل مكان يارب !!!
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  18. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    محب الهيئة

    هذا حرب ضد الاسلام
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  19. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    حتى لو كانوا 2000 فقط! !! حرب العصابات صعبة جدا ﻷن في الغالب تكون في داخل المدنيين ويكونوا الضحية
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  20. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 21:53 م
    عدد التعليقات:4104

    العنيد

    كلما رأيت هذه الفواجع في العراق وكلما رأيت هذه الفوضى اﻷمنية والسياسية وكلما رأيت دور الفرس المجوس في العراق تذكرت القائد المهيب الشهيد صدام حسين
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  21. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 21:51 م
    عدد التعليقات:4104

    العنيد

    والله ماأخس من داعش إلا الجحش الشعبي والجيش الصفوي المسمى بالعراقي لاوالله هانت جرائم فاحش أمام إنجازات الجحش الشعبي اللي صار يأكل اللحم البشري طازجه
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  22. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 21:49 م
    عدد التعليقات:4104

    العنيد

    اللَّهُم اضرب الروافض بالخوارج و اخرج المسلمين من بينهم سالمين .
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  23. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    عبدالله

    الله يحفظ جميع العراقيين بجميع اطيافهم من الارهابيين الدواعش
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  24. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 21:47 م
    عدد التعليقات:4104

    العنيد

    الله يلطف بحال اهل الموصل من، الدواعش والحشد الروافض
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  25. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    عبدالله التميمي

    اللهم عليك بالمعتدين من الشيعه الرافضة والامريكان والروس واهزمهم شر هزيمة واخذلهم يا ارحم الراحمين يا عزيز يا قدير يا جبار يا منتقم
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  26. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    موصلي

    اللهم أحفظ سنة موصلنا وأخرجهم سالمين وأجعل الدائرة بين الضالين الظالمين خوارج وصفويين
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  27. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    الله ينصر أهل الموصل ويخرجهم سالمين الله والعالم انهم بيتعرضون لقصف عشوائي
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  28. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  29. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    تبوكنا أجممل

    الله يحفظ اهل السنه ف الموصل
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