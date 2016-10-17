شاهد : مطاردة شاحنة”داعشية” لدبابة عراقية بالموصل وانفجار هائل

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لعملية تفجير قام بها أحد المتطرفين لتنظيم داعش يظهر في الفيديو شاحنة تدنو من وحدة عسكرية تابعة للسلطات العراقية جنوب الموصل، فبدأت القوات العراقية بالتحرك بعد ما وصلتها إشارة بإمكانية تنفيذ عملية تفجير بالقرب من الوحدة و فجأة تنفجر السيارة و يغطي الدخان السماء و تنتشر ألسنة اللهب في كل مكان، إلا أن العراقي حيدر العبادي قال أن الوحدة ابتعدت قبل تنفيذ الهجوم و توجهت ناحية وكر جديد للتنظيم للاستيلاء عليه.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
29
1٬739
مند 1 ساعة
71
3٬761
مند 9 ساعات
31
2٬490
مند 11 ساعة
المرصد الرياضي
دياز حبيس “الأزرق”.. المدرب الأرجنتيني لن يستطيع فسخ عقده.. لهذا السبب!
30
4٬696
مند 12 ساعة
81
5٬349
مند 12 ساعة
23
2٬148
مند 14 ساعة
71
11٬677
مند 2 يومين
اخبار منوعة
100
79٬702
مند 2 يومين
134
14٬958
مند 3 أيام
يوتيوب المرصد
74
9٬050
مند 24 ساعة
57
12٬426
مند 1 يوم
اخبار فنية
اخبار ثقافية
58
17٬450
مند 3 أيام
اخبار صحية
عن داء السرطان .. حقيقة لن يقولها لك طبيبك أبدًا
7
9٬122
مند 3 أيام
34
23٬374
مند أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
تعرف على أبرز الطرق لتهريب الدولار خارج مصر؟
6
2٬715
مند 8 ساعات
67
15٬603
مند 21 ساعة
6
3٬208
مند 2 يومين
أخبار مناسبات
بسمة بنت سعود “رئيساً فخرياً” للاتحاد الدولي للشباب
56
11٬717
مند 5 أيام
الاخيرة
لماذا دلع العالم “أينشتاين“ لسانه في هذه الصورة؟
31
4٬837
مند 1 يوم
42
9٬895
مند 2 يومين
تعليقات ( 35 )
ابو جواهرحدد في العراق او سوريا او لبنان او اير ان او اليمن نسالله ان يرينا فيكم عجائب قدرته ويكفينا شركم لم يتبقى الى دول الخليج تقتل القتيل وتمشي في جنازته
جابروهالبريطانيين هالصهاينه يصورون من بعيد لينشروها بصحيفة الديلي ميل الي يصير لنا بالمنطقه يارجال شغل فتن صناعه صهاينه يجب ان نطفئها مثل ما اطفئها غاندي
لا مشكلة مع مريض نفسي29 ..حسبنا الله ونعم الوكيل..نسيت ياموصلي؟جرائم وأفعال الحشدالشيعي ((ما العن من الخوارج الا الحشد وما أخس من الحشد الا الخوارج )) كلاهما عدو للسنة
((حسبنا الله ونعم الوكيل))22 تذكر أفعال عصابة الحشد الشعبي الشيعي الطائفي الارهابي بأهل الفلوجه ؟؟
تعليق 25أقول فكنا هذولا السنه عايشين بسلام في كل مكن ، حنا اللي جالسين نتبكبك ونجرهم للمشاكل . وايش استفدنا من تعليقك إبادة السنه ، وكأنك شايف السنه 5 أنفار
مراقبالهم اهلك المجرمين بالمجرمين
..حسبنا الله ونعم الوكيل..نسيت ياموصلي؟جرائم وأفعال الحشدالشيعي الطائفي المجرم بالفلوجه.ولك أستح عيب
موصليسؤال شرعي ( هل يجوز سبي النساء الخارجيات ؟ ممن يتم استتابتهن ويرفضن العودة للدين )
موصليأذناب المجوس الصفوية كأذناب الخوارج السرورية والقطبية (( ذنب وذنب وكل ذنب يدعم ذنب ))
ابو جواهررافضي شايب يادوب تشيله رجوله ومعه كم واحد من طينته يقول عمري سنتين ونصف بعد ماعلن الجهاد السيستاني له مقطع فديو ناوين إبادة السنه الله ﻻيوفقهم
زائرحسبنا الله على هذه المعارك. الواحد يتمنى يعيش في كوخ في أقصى الارض في سلام.
موصلي19 حسبنا الله ونعم الوكيل, الحشد الشيعي الارهابي المجرم (ارهاب الحشد لن يعمي عيوننا عن ارهاب خوارج العصر )) هذا ميزان السنة في النظر لهؤلاء الضالين)
تعليق 19ليش انت موجود وين شفتهم يحاصرون ويقتلون السنه ،، أقول كفايه تبكب وكذاب،الحشد لم يدخل الموصل أبدا ، لو تدخل تدخلت تركيا ، لكن لم يدخل غير الجيش العراقي
موصلي16 والله أني سني. المشكلة ثله قليله سنه متشدده و ثله قليله من الشيعة رافضه (( متشددونا خوارج سرور وقطب ومتشددوهم رافضة خمينية صفوية)) فرقتين ضالتين
ابوسعدداعش الفجره حشاشين بايعينها بتراب يتقطع يموت يفجر نفسه أهم شيء عنده انه يموت ويموت غيره معاه يامال البعر
حسبنا الله ونعم الوكيلالحشد الشيعي الارهابي المجرم القذر يحاصر ويعذب ويقتل الأبرياء من المسلمين السنة
موصلياللهم أهلك الضالين الخوارج من دواعش وقواعد ومن أضلهم السبيل ومن أخرجهم من سنتنا مارقين أهلكهم بالضالين المجوس الصفوية أذناب إيران واجعل هلاكهم ببعضهم
؟؟يا تري كم علج رافضي فطس
والله أني سنيلكن كفاية تفرقة بين المسلمين ، هذا سني وهذا شيعي ، المشكلة متمحورة في ثله قليله سنه متشدده و ثله قليله من الشيعة رافضه ،لذلك نتمنى إنهاء هذي المشاكل
موصلياللهم انصر المسلمين على الخوارج داعش وقاعدة وعلى الصفوية وحشودهم الضالة ( دعوة واضحة شافية لا لبس فيه ولا تورية ولا خداع ولا تقية متقي ))
موصلياللهم أهل الخوارج بحشد الصفوية وأخرج سنة الموصل سالمين
منصور الزعيماللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين
موصليمن يفجر نفسه في الموصل هو بنفس عقيدة من فجر في الرياض وفي سيناء وفي سوريا وفي ليبيا وفي بلدان العالم يحملون نفس عقيدة ضلال الخوارج
موصليتلك نهاية ومآل ضلال معتقدهم الذي أخرجهم من دول العالم ليبايعوا خليفة لهم
عدد التعليقات:1140
نبرااسنهايتكم قربت يالدواعش،،زمن الاغتصاب والنحر ولى وجاكم الموت اللي تدورون عليه.
موصليسنشهد في الموصل انتحار قطيع الخوارج بتفجير أنفسهم
عبدالعزيز الشمرياللهم انصر المسلمين على الظالمين
موصليوهو يفجر نفسه يعتقد أنه يتقرب لله مسارعا لدخول الجنة
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
موصليالانتحار نهاية معتقد الخوارج
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله