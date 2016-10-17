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شاهد : مطاردة شاحنة”داعشية” لدبابة عراقية بالموصل وانفجار هائل

17 أكتوبر, 2016 , 22:02 م
شاهد : مطاردة شاحنة”داعشية” لدبابة عراقية بالموصل وانفجار هائل
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لعملية تفجير قام بها أحد المتطرفين لتنظيم داعش يظهر في الفيديو شاحنة تدنو من وحدة عسكرية تابعة للسلطات العراقية جنوب الموصل، فبدأت القوات العراقية بالتحرك بعد ما وصلتها إشارة بإمكانية تنفيذ عملية تفجير بالقرب من الوحدة و فجأة تنفجر السيارة و يغطي الدخان السماء و تنتشر ألسنة اللهب في كل مكان، إلا أن  العراقي حيدر العبادي قال أن الوحدة ابتعدت قبل تنفيذ الهجوم و توجهت ناحية وكر جديد للتنظيم للاستيلاء عليه.



تعليقات ( 35 )

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  1. 35
    17 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    ابو جواهر

    حدد في العراق او سوريا او لبنان او اير ان او اليمن نسالله ان يرينا فيكم عجائب قدرته ويكفينا شركم لم يتبقى الى دول الخليج تقتل القتيل وتمشي في جنازته
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  2. 34
    17 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    جابر

    وهالبريطانيين هالصهاينه يصورون من بعيد لينشروها بصحيفة الديلي ميل الي يصير لنا بالمنطقه يارجال شغل فتن صناعه صهاينه يجب ان نطفئها مثل ما اطفئها غاندي
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  3. 33
    17 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    لا مشكلة مع مريض نفسي

    29 ..حسبنا الله ونعم الوكيل..نسيت ياموصلي؟جرائم وأفعال الحشدالشيعي ((ما العن من الخوارج الا الحشد وما أخس من الحشد الا الخوارج )) كلاهما عدو للسنة
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  4. 32
    17 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    ((حسبنا الله ونعم الوكيل))

    22 تذكر أفعال عصابة الحشد الشعبي الشيعي الطائفي الارهابي بأهل الفلوجه ؟؟
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  5. 31
    17 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    تعليق 25

    أقول فكنا هذولا السنه عايشين بسلام في كل مكن ، حنا اللي جالسين نتبكبك ونجرهم للمشاكل . وايش استفدنا من تعليقك إبادة السنه ، وكأنك شايف السنه 5 أنفار
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  6. 30
    17 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    مراقب

    الهم اهلك المجرمين بالمجرمين
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  7. 29
    17 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    ..حسبنا الله ونعم الوكيل..

    نسيت ياموصلي؟جرائم وأفعال الحشدالشيعي الطائفي المجرم بالفلوجه.ولك أستح عيب
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  8. 28
    17 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    موصلي

    سؤال شرعي ( هل يجوز سبي النساء الخارجيات ؟ ممن يتم استتابتهن ويرفضن العودة للدين )
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  9. 27
    17 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    لابالله إلا نتفوا الروافض تنتيف ... وعانوهم شاردين بألياتهم مثل الجرذان المذعوره ... ليش نجاما وننافق
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  10. 26
    17 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    موصلي

    أذناب المجوس الصفوية كأذناب الخوارج السرورية والقطبية (( ذنب وذنب وكل ذنب يدعم ذنب ))
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  11. 25
    17 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    ابو جواهر

    رافضي شايب يادوب تشيله رجوله ومعه كم واحد من طينته يقول عمري سنتين ونصف بعد ماعلن الجهاد السيستاني له مقطع فديو ناوين إبادة السنه الله ﻻيوفقهم
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  12. 24
    17 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    زائر

    حسبنا الله على هذه المعارك. الواحد يتمنى يعيش في كوخ في أقصى الارض في سلام.
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  13. 23
    17 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    موصلي

    19 حسبنا الله ونعم الوكيل, الحشد الشيعي الارهابي المجرم (ارهاب الحشد لن يعمي عيوننا عن ارهاب خوارج العصر )) هذا ميزان السنة في النظر لهؤلاء الضالين)
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  14. 22
    17 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    تعليق 19

    ليش انت موجود وين شفتهم يحاصرون ويقتلون السنه ،، أقول كفايه تبكب وكذاب،الحشد لم يدخل الموصل أبدا ، لو تدخل تدخلت تركيا ، لكن لم يدخل غير الجيش العراقي
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  15. 21
    17 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    موصلي

    16 والله أني سني. المشكلة ثله قليله سنه متشدده و ثله قليله من الشيعة رافضه (( متشددونا خوارج سرور وقطب ومتشددوهم رافضة خمينية صفوية)) فرقتين ضالتين
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  16. 20
    17 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    ابوسعد

    داعش الفجره حشاشين بايعينها بتراب يتقطع يموت يفجر نفسه أهم شيء عنده انه يموت ويموت غيره معاه يامال البعر
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  17. 19
    17 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    الحشد الشيعي الارهابي المجرم القذر يحاصر ويعذب ويقتل الأبرياء من المسلمين السنة
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  18. 18
    17 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    موصلي

    اللهم أهلك الضالين الخوارج من دواعش وقواعد ومن أضلهم السبيل ومن أخرجهم من سنتنا مارقين أهلكهم بالضالين المجوس الصفوية أذناب إيران واجعل هلاكهم ببعضهم
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  19. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    ؟؟

    يا تري كم علج رافضي فطس
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  20. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    والله أني سني

    لكن كفاية تفرقة بين المسلمين ، هذا سني وهذا شيعي ، المشكلة متمحورة في ثله قليله سنه متشدده و ثله قليله من الشيعة رافضه ،لذلك نتمنى إنهاء هذي المشاكل
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  21. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    موصلي

    اللهم انصر المسلمين على الخوارج داعش وقاعدة وعلى الصفوية وحشودهم الضالة ( دعوة واضحة شافية لا لبس فيه ولا تورية ولا خداع ولا تقية متقي ))
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  22. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    ياكثر أذناب إيران والمجوس
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  23. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    موصلي

    اللهم أهل الخوارج بحشد الصفوية وأخرج سنة الموصل سالمين
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  24. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    منصور الزعيم

    اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين
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  25. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    راحوا أشلاء والمجوسي العبادي يقول ماصار شي
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  26. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    موصلي

    من يفجر نفسه في الموصل هو بنفس عقيدة من فجر في الرياض وفي سيناء وفي سوريا وفي ليبيا وفي بلدان العالم يحملون نفس عقيدة ضلال الخوارج
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  27. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    هاذي ألغام كررت الفديو كم مره طلع اكثر من موقع انفحر
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  28. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    موصلي

    تلك نهاية ومآل ضلال معتقدهم الذي أخرجهم من دول العالم ليبايعوا خليفة لهم
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  29. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 22:09 م
    عدد التعليقات:1140

    نبرااس

    نهايتكم قربت يالدواعش،،زمن الاغتصاب والنحر ولى وجاكم الموت اللي تدورون عليه.
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  30. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    موصلي

    سنشهد في الموصل انتحار قطيع الخوارج بتفجير أنفسهم
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  31. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    عبدالعزيز الشمري

    اللهم انصر المسلمين على الظالمين
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  32. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    موصلي

    وهو يفجر نفسه يعتقد أنه يتقرب لله مسارعا لدخول الجنة
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  33. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  34. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    موصلي

    الانتحار نهاية معتقد الخوارج
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  35. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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