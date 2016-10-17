شاهد : مطاردة شاحنة”داعشية” لدبابة عراقية بالموصل وانفجار هائل

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لعملية تفجير قام بها أحد المتطرفين لتنظيم داعش يظهر في الفيديو شاحنة تدنو من وحدة عسكرية تابعة للسلطات العراقية جنوب الموصل، فبدأت القوات العراقية بالتحرك بعد ما وصلتها إشارة بإمكانية تنفيذ عملية تفجير بالقرب من الوحدة و فجأة تنفجر السيارة و يغطي الدخان السماء و تنتشر ألسنة اللهب في كل مكان، إلا أن العراقي حيدر العبادي قال أن الوحدة ابتعدت قبل تنفيذ الهجوم و توجهت ناحية وكر جديد للتنظيم للاستيلاء عليه.