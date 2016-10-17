القبض على شاتم الدين الإسلامي بالرياض والشرطة تكشف سبب إدعاءاته

صحيفة المرصد:كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه من خلال متابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد تغريده عبر تطبيق تويتر لأحد الأشخاص تضمنت مقطع فيديو يدعو من خلاله لما يتنافى مع العقيده السمحة ويسيء للدين الإسلامي الحنيف ، ولما أثاره هذا المقطع من استياء لدى عموم أفراد المجتمع.
فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على تحديد هوية الشخص (سعودي الجنسيه في العقد الثالث من العمر) وبسماع أقواله مبدئيا اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية وجرى إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، حسب الاختصاص.
تعليقات ( 17 )
07تكفون يا حكامنا ماترضون يسب الله وانتم تحمون الحرمين السيف الاملح لكل مجاهر ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم
حامد كرزايملاحدة كثروا
07كل من جاء قالوا اضطرابات نفسيه الا من قلة الدين الا لا ترحمونه الله لا يرحمه ولايوفقه اللبرالي والمجاهروالمرتدياخوفي من الواسطة لارحمك الله ولا اشكالك
عدد التعليقات:295
الفارس ابو زيدالسيف يشفي امراض الباقين الي عندهم نفس المرض لابد من اعطائه العلاج عشان ماينتشر هذا المرض النفسي ويعدي الباقين
رؤيةومن خلال نطقه وعباراته يتضح بأنه في كامل قواه العقلية وقد صرح بما في نفسه فلا تلتمسوا له اعذار واهية
لايمكن لشخص سليم العقل والعقيده ان يفعل مافعلالله يشفيه نعوذ بالله من فعله وكلامه
جنوبيه *الله لايبلانا لو جلدوه بيصحصح
😂شرالبليةمايضحك😂الفاسد العلماني لبرلي ملاحده تجيه شجاعه بالمقاطع وعند الشرطه والهيئه يطاااق ع
رؤيةهو لا يعاني من اضطرابات نفسية وانما يعاني من خلل في العقيدة وقد صرح بما تكنه صدور الليبرالية ومن يسير على نهجهم في الوقت الذي يستخدم فيه هؤلاء التقية
من امن العقوبة اساء الادبالاضطرابات النفسية علاجها والله ضربه واحدة بالسيف الالمع تروح منه الاعتلالات النفسيةوالالحادية وترتاح البشرية من شكلة المقرف
مراقبالله يشفيه
هاموراللهم لك الحمد
امادامه مريض نفسي يعتبر خطر على المجتمع يعالج في مستشفى شهار الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى فيه هذا لو ترك حر راح يرتكب جريمه لا تفكونه
.. سعودي ..أتمنى أن يعاقب بالسجن لمدة سنة ويجلد ب100 جلده لتكون درس له ولأمثاله
لا مشكلة مع مريض نفسيالمشكلة ليست في مريض معتل نفسيا بل في ضال معتنق ضلاله بعقيدة ضالة أما إلحادا أو عقيد خوارج
MJاي حرية يدعي إليها .. ؟ هذه حرية البهائم و ليست حرية يرتضيها عقل او منطق .. و هل الحرية فقط تطبيق غربي ؟ .. و بعدين كل من عمل مصيبة قالو معاه نفسية ؟
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة