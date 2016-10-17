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القبض على شاتم الدين الإسلامي بالرياض والشرطة تكشف سبب إدعاءاته

17 أكتوبر, 2016 , 22:34 م
القبض على شاتم الدين الإسلامي بالرياض والشرطة تكشف سبب إدعاءاته
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صحيفة المرصد:كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه من خلال متابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد تغريده عبر تطبيق تويتر لأحد الأشخاص تضمنت مقطع فيديو يدعو من خلاله لما يتنافى مع العقيده السمحة ويسيء للدين الإسلامي الحنيف ، ولما أثاره هذا المقطع من استياء لدى عموم أفراد المجتمع.

فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على تحديد هوية الشخص (سعودي الجنسيه في العقد الثالث من العمر) وبسماع أقواله مبدئيا اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية وجرى إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، حسب الاختصاص.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    17 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    07

    تكفون يا حكامنا ماترضون يسب الله وانتم تحمون الحرمين السيف الاملح لكل مجاهر ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم
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  2. 16
    17 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    حامد كرزاي

    ملاحدة كثروا
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  3. 15
    17 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    07

    كل من جاء قالوا اضطرابات نفسيه الا من قلة الدين الا لا ترحمونه الله لا يرحمه ولايوفقه اللبرالي والمجاهروالمرتدياخوفي من الواسطة لارحمك الله ولا اشكالك
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  4. 14
    17 أكتوبر, 2016 , 22:47 م
    عدد التعليقات:295

    الفارس ابو زيد

    السيف يشفي امراض الباقين الي عندهم نفس المرض لابد من اعطائه العلاج عشان ماينتشر هذا المرض النفسي ويعدي الباقين
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  5. 13
    17 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    رؤية

    ومن خلال نطقه وعباراته يتضح بأنه في كامل قواه العقلية وقد صرح بما في نفسه فلا تلتمسوا له اعذار واهية
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  6. 12
    17 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    لايمكن لشخص سليم العقل والعقيده ان يفعل مافعل

    الله يشفيه نعوذ بالله من فعله وكلامه
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  7. 11
    17 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    جنوبيه *

    الله لايبلانا لو جلدوه بيصحصح
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  8. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    😂شرالبليةمايضحك😂

    الفاسد العلماني لبرلي ملاحده تجيه شجاعه بالمقاطع وعند الشرطه والهيئه يطاااق ع
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  9. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    رؤية

    هو لا يعاني من اضطرابات نفسية وانما يعاني من خلل في العقيدة وقد صرح بما تكنه صدور الليبرالية ومن يسير على نهجهم في الوقت الذي يستخدم فيه هؤلاء التقية
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  10. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    من امن العقوبة اساء الادب

    الاضطرابات النفسية علاجها والله ضربه واحدة بالسيف الالمع تروح منه الاعتلالات النفسيةوالالحادية وترتاح البشرية من شكلة المقرف
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  11. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    مراقب

    الله يشفيه
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  12. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    هامور

    اللهم لك الحمد
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  13. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    ا

    مادامه مريض نفسي يعتبر خطر على المجتمع يعالج في مستشفى شهار الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى فيه هذا لو ترك حر راح يرتكب جريمه لا تفكونه
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  14. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    .. سعودي ..

    أتمنى أن يعاقب بالسجن لمدة سنة ويجلد ب100 جلده لتكون درس له ولأمثاله
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  15. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    لا مشكلة مع مريض نفسي

    المشكلة ليست في مريض معتل نفسيا بل في ضال معتنق ضلاله بعقيدة ضالة أما إلحادا أو عقيد خوارج
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  16. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    MJ

    اي حرية يدعي إليها .. ؟ هذه حرية البهائم و ليست حرية يرتضيها عقل او منطق .. و هل الحرية فقط تطبيق غربي ؟ .. و بعدين كل من عمل مصيبة قالو معاه نفسية ؟
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  17. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
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