القبض على شاتم الدين الإسلامي بالرياض والشرطة تكشف سبب إدعاءاته

صحيفة المرصد:كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه من خلال متابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد تغريده عبر تطبيق تويتر لأحد الأشخاص تضمنت مقطع فيديو يدعو من خلاله لما يتنافى مع العقيده السمحة ويسيء للدين الإسلامي الحنيف ، ولما أثاره هذا المقطع من استياء لدى عموم أفراد المجتمع.

فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على تحديد هوية الشخص (سعودي الجنسيه في العقد الثالث من العمر) وبسماع أقواله مبدئيا اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية وجرى إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، حسب الاختصاص.