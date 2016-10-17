كاتب سعودي : متى كانت مصر معنا حتى نخسرها ؟!

صحيفة المرصد:أوضح الكاتب السعودي ، خالد العلكمي، إن مصر ليست مع المملكة العربية السعودية وقضايا الأمة.
وأضاف “العلكمي” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أستغرب ممن يحذر من خسارة مصر إذا لم نستمر بدعمها،بعيدًا عن العوائد الوهمية، من متى كانت مصر معنا ومع قضايا الأمة فعليا، حتى نخسرها؟!”.
وأضاف “مع تمنياتي لمصر بالأمن والاستقرار إلا.. أنها ستبقى ثقب أسود وعبء سياسي علينا.. الإستثمار فيها والتعويل على مواقفها.. مثل بناء بيت رمل على الشاطئ”.
أستغرب ممن يحذر من خسارة
مصر إذا لم نستمر بدعمها
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بعيداًعن العوائد "الوهمية"،
من متى كانت مصر معنا ومع
قضايا الأمة "فعلياً"، حتى نخسرها؟!
— خالد العلكمي (@AlkamiK) October 16, 2016
تعليقات ( 49 )
الهاشمياخزاهم الله
شنفرها35 الشنفره انا متاكد ان حكومتنا عندها حسابات سياسيه // حسبناها وسرنا على خطا حكومتنا لا نحيد عنها فنحن معها منشطا ومكرها
س جهوفيه ايه ياقدعان
مصرى صعيدىالى العويد بل والله كذب فمصر ليست السيسى بل هى ملايين من المصريين ممن يكنون الحب والاحترام للشعب السعودى ولم يعملوا عندكم ولا عاوزين رز
شايملم يقف معنا على مر التاريخ الا الامارات وقطر والبحرين والكويت ودولة الباكستان العضيمة اما مصر في ينطبق عليها المثل الخليجي **********
متأملالسيسي قال بعظمة لسانه لو إحتاج الأمر أبيع نفسي بعتها .. فليس غريب منه أن يبيع أي حاجة عشان أي حاجة وأخيرا سيبيع مصر عشان مصر في مزاد علني
عنوان الخبر يكفيمتى كانت مصر معنا حتى نخسرها ؟! نعم وهو صادق . وبعدين يجب ان نعتمد على انفسنا في كل شي . اما نجلس نرضي كل من زعل بالفلوس . فغدا ستنفض الناس من حولنا
شنفرها30 الشنفره كل من شارك في الحرب على الاخوان // نحن شاركنا و يفترض أن تشارك معنا في فضح جماعة الاخوان الارهابية منبت داعش والقاعدة //
بدويلو تسأل إنسان حظه من التعليم قليل ، هل تأمن من أقسم أمام مرؤوسه بالسمع والطاعة ثم انقلب عليه ولم يكتف بذلك بل سجنه ، قال لك والله لاآمنه .
الشنفرهانا متاكد ان حكومتنا عندها حسابات سياسيه احنا مانعرفها مع مصر ماهو معقول كل هذا الرضوخ المادي انا ثقتي كبير ان عندنا عقول فذه وساسه يوزنوا الامور
المسيرعاوزين ياكلو رز بياديهم الثنتين يكفي تحمل دول الخليج على عمالتهم الكحيانه حولاتهم بالملايين الحكومه لو تبي كسر انف السيسي كان سفرت العماله المصريه
العمدهوإذا على اختلاف بيننا وبين حكومتهم ليس بالجديد ياما اختلفنا من ايام عبدالناصر وبعد فتره تعود العلاقه وهم المستفدين بعودتها اقتصاديا
مثقف ومطلعاضحكوا الصيصي راح يشحذ من اليونان مساعدات طبعا اليونان مديونة طلب منهم يمدونه بالاشجار ونباتات لتجميل مصر يعني شاحذ شاحذ لازم ياخذ لوزبالتهم
الشنفرهالاخ العمده المصريين اللي صليت عليهم في الحرم ماتوا من الخوف في حفر الباطن
الشنفرهكل من شارك في الحرب على الاخوان سوف ياخذ جزاءه في الدنيا والاخره والدليل مانحن فيه اليوم ساعدنا السيسي على الاخوان فااحتقرنا هذا القزم والله يستر
Nasser7777تعبنا وحنا نقول حطو سمنكم بدقيقكم ولما الدوله احتاجت عيالها لقتهم ناس على الحد برواحها وناس بمالها...السعودية امنا والله يرزقنا برها
العمدهرد ل الشنفره -الله يهديك القوات المصريه شاركت فى حرب تحرير الكويت ومات عدد من عسكرهم وصلينا على البعض منهم فى المسجد الحرام والله على ما اقول شهيد
اخونجي12 ريم مصر مع من دفع اكثر ( ونحن دفعنا أكثر فهي معنا )
متأملعندما تتصدع الجدران لا ينفع التلييس والترقيع .. فالمشكلة في الأساسات الهشة ، يتحتم إيجاد الأرض الصلبة والقواعد المتينة لتفادي الشروخ والتصدعات
شاآآآايب من جبل عسيروالله يا بن العم كلامك صحيح. ولكن الامور تلخبطت والحبال تشربكت وكما قال الشاعر:- يقضى على المرء في ايام محنته .. حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن.على الله.
اخونجي19 الشنفره اتحدى واحد يثبت ان مصر شاركت في حرب الخليج (( يكفي أنها شاركت في الحرب على الاخوان )) على فكرة الاخوان دعموا صدام ضدنا
اخونجييتكلمون عن الأمة ثم يتخلون عن الأمة !! اليس في ذلك تعارض
وليدجميع دول العالم تبحث عن حليف قوي. .وليس تحالف مع دولة منهارة اقتصاديا وكل يوم لها رأي. .الأكيد بأنها ستكون عاله عليك
الشنفرهاتحدى واحد يثبت ان مصر شاركت في حرب الخليج جلسوا في حفر الباطن لابدين ولما جاء وقت دخول الكويت ماتحركوا شوارسكوف في كتابه يقول رفضواتماما يبغوا رز بس
اخونجي10 الذى ليس معنا هم عسكر مصر (( وأنا أقصد أن الاخوان القطبية الارهابية ليسوا معنا ))
مقلقلبلحة عاوز رز. . ها تدفع انا صحبك وحبيبك. . مش هاتدفع انا معرفكش 😊
كلمة حقيجب ان يكون خير هذا البلد لأبناءها فقد اثبتوا انهم يستاهلون كل خير ولن يحمي هذا البلد الا ابناءه لا زعيط ولا معيط جحدان وخسه لمن امدت لهم ايدينا
الحمزةمالهم امان مادانيهم بعيشه يسرقون الكحل من العين
aliايش هذى مصر الى نندم عليها بس سمعوا من وسائل الاعلام ان السعودية وقفت البترول وقبلها اخذو 2 مليار الاعلام المصري جالس يسب في السعودية الله لايردهم
مقلقلالوطن لن يضحي من أجله إلا أبنائه ومن يراهن على غيرهم خسررررررررران 😊
ابو فيصلاصلا مصر عئب ثقيل علينا وخونه وليس لهم امان خلهم ينامون ف حضن ايران ويكونون مجوس
مقلقلأرفع القبعة لك يا علكمي. . وشعبنا أولى برزنا ✌
ابومحمدهذا صحيح كم أزمة مرت علي العلاقات بين مصر والسعوديه . ولكن لعل أشهر وأخطر أزمة كانت أيام جمال عبدالناصر حينما اختلف مع الملك فيصل رحمه الله
ريممصر مع من دفع اكثر
كيفالعرب في هذا الزمان اتكاليين على الغير ومازالوا يتكلون على الغير للاسف العميق وللاسف الشديد
اخونجيهي معنا لذا لم نبخل عليها
اخونجيمصر ليست معكم ،، لقد قلت صوابا ، هي معنا
نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربيةدائما ماتجينا الشتائم الا ممن مددنا يد الخير معهم وللأسف - بلادي سخية الكرم والعطاء ولكننا نجني الاهانة والشتائم
نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربيةكلام لاغبار عليه - شكرا ايها الكاتب - شعب المملكة اولى من مصر وغيرها - يقول المثل - ماحك جلدي مثل ظفري
الحمزةالله بستر
الحمزةبجيك قلم الخنبقه
خذ الكلام من أخرهدنا خدامك ياباشا لأخر جنيه في جيبك وبعدها لاعرفك ولاتعرفني أحنا كدا ناخذ ومانعطي
sma_abhaاصدق واصح تعبير ... لكن فين الناس اللي تفهم
العويدطول عمر هذة البلد تأخذ ولاتعطي
عموريالعلكمي يغرد خارج السرب لا ينكر دور مصر الاقليمي الا جاهل
العويدلافض فوك ،، صدقت بكل حرف كتبته
مبارك سكروتيكلامك سليم 100%100 يالعلكمي والمثل يقول جوحا اولى بلحم ثوره لكن عش كثير تشوف كثير واقع اليم للاسف الشديد
مثقفصدقت