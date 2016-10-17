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كاتب سعودي : متى كانت مصر معنا حتى نخسرها ؟!

17 أكتوبر, 2016 , 23:33 م
كاتب سعودي : متى كانت مصر معنا حتى نخسرها ؟!
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صحيفة المرصد:أوضح الكاتب السعودي ، خالد العلكمي، إن مصر ليست مع المملكة العربية السعودية وقضايا الأمة.

وأضاف “العلكمي” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أستغرب ممن يحذر من خسارة مصر إذا لم نستمر بدعمها،بعيدًا عن العوائد الوهمية، من متى كانت مصر معنا ومع قضايا الأمة فعليا، حتى نخسرها؟!”.

وأضاف “مع تمنياتي لمصر بالأمن والاستقرار إلا.. أنها ستبقى ثقب أسود وعبء سياسي علينا.. الإستثمار فيها والتعويل على مواقفها.. مثل بناء بيت رمل على الشاطئ”.



تعليقات ( 49 )

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  1. 49
    18 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    الهاشمي

    اخزاهم الله
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  2. 48
    18 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    شنفرها

    35 الشنفره انا متاكد ان حكومتنا عندها حسابات سياسيه // حسبناها وسرنا على خطا حكومتنا لا نحيد عنها فنحن معها منشطا ومكرها
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  3. 47
    18 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    س ج

    هوفيه ايه ياقدعان
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  4. 46
    18 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    مصرى صعيدى

    الى العويد بل والله كذب فمصر ليست السيسى بل هى ملايين من المصريين ممن يكنون الحب والاحترام للشعب السعودى ولم يعملوا عندكم ولا عاوزين رز
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  5. 45
    18 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    شايم

    لم يقف معنا على مر التاريخ الا الامارات وقطر والبحرين والكويت ودولة الباكستان العضيمة اما مصر في ينطبق عليها المثل الخليجي **********
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  6. 44
    18 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    متأمل

    السيسي قال بعظمة لسانه لو إحتاج الأمر أبيع نفسي بعتها .. فليس غريب منه أن يبيع أي حاجة عشان أي حاجة وأخيرا سيبيع مصر عشان مصر في مزاد علني
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  7. 43
    18 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    عنوان الخبر يكفي

    متى كانت مصر معنا حتى نخسرها ؟! نعم وهو صادق . وبعدين يجب ان نعتمد على انفسنا في كل شي . اما نجلس نرضي كل من زعل بالفلوس . فغدا ستنفض الناس من حولنا
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  8. 42
    18 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    شنفرها

    30 الشنفره كل من شارك في الحرب على الاخوان // نحن شاركنا و يفترض أن تشارك معنا في فضح جماعة الاخوان الارهابية منبت داعش والقاعدة //
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 41
    18 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    بدوي

    لو تسأل إنسان حظه من التعليم قليل ، هل تأمن من أقسم أمام مرؤوسه بالسمع والطاعة ثم انقلب عليه ولم يكتف بذلك بل سجنه ، قال لك والله لاآمنه .
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  10. 40
    18 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    الشنفره

    انا متاكد ان حكومتنا عندها حسابات سياسيه احنا مانعرفها مع مصر ماهو معقول كل هذا الرضوخ المادي انا ثقتي كبير ان عندنا عقول فذه وساسه يوزنوا الامور
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  11. 39
    18 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    المسير

    عاوزين ياكلو رز بياديهم الثنتين يكفي تحمل دول الخليج على عمالتهم الكحيانه حولاتهم بالملايين الحكومه لو تبي كسر انف السيسي كان سفرت العماله المصريه
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  12. 38
    18 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    العمده

    وإذا على اختلاف بيننا وبين حكومتهم ليس بالجديد ياما اختلفنا من ايام عبدالناصر وبعد فتره تعود العلاقه وهم المستفدين بعودتها اقتصاديا
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  13. 37
    18 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    مثقف ومطلع

    اضحكوا الصيصي راح يشحذ من اليونان مساعدات طبعا اليونان مديونة طلب منهم يمدونه بالاشجار ونباتات لتجميل مصر يعني شاحذ شاحذ لازم ياخذ لوزبالتهم
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  14. 36
    18 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    الشنفره

    الاخ العمده المصريين اللي صليت عليهم في الحرم ماتوا من الخوف في حفر الباطن
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  15. 35
    18 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    الشنفره

    كل من شارك في الحرب على الاخوان سوف ياخذ جزاءه في الدنيا والاخره والدليل مانحن فيه اليوم ساعدنا السيسي على الاخوان فااحتقرنا هذا القزم والله يستر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 34
    18 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    Nasser7777

    تعبنا وحنا نقول حطو سمنكم بدقيقكم ولما الدوله احتاجت عيالها لقتهم ناس على الحد برواحها وناس بمالها...السعودية امنا والله يرزقنا برها
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  17. 33
    18 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    العمده

    رد ل الشنفره -الله يهديك القوات المصريه شاركت فى حرب تحرير الكويت ومات عدد من عسكرهم وصلينا على البعض منهم فى المسجد الحرام والله على ما اقول شهيد
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  18. 32
    18 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    اخونجي

    12 ريم مصر مع من دفع اكثر ( ونحن دفعنا أكثر فهي معنا )
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  19. 31
    18 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    متأمل

    عندما تتصدع الجدران لا ينفع التلييس والترقيع .. فالمشكلة في الأساسات الهشة ، يتحتم إيجاد الأرض الصلبة والقواعد المتينة لتفادي الشروخ والتصدعات
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  20. 30
    18 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    والله يا بن العم كلامك صحيح. ولكن الامور تلخبطت والحبال تشربكت وكما قال الشاعر:- يقضى على المرء في ايام محنته .. حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن.على الله.
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  21. 29
    18 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    اخونجي

    19 الشنفره اتحدى واحد يثبت ان مصر شاركت في حرب الخليج (( يكفي أنها شاركت في الحرب على الاخوان )) على فكرة الاخوان دعموا صدام ضدنا
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  22. 28
    18 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    اخونجي

    يتكلمون عن الأمة ثم يتخلون عن الأمة !! اليس في ذلك تعارض
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  23. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    وليد

    جميع دول العالم تبحث عن حليف قوي. .وليس تحالف مع دولة منهارة اقتصاديا وكل يوم لها رأي. .الأكيد بأنها ستكون عاله عليك
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  24. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    الشنفره

    اتحدى واحد يثبت ان مصر شاركت في حرب الخليج جلسوا في حفر الباطن لابدين ولما جاء وقت دخول الكويت ماتحركوا شوارسكوف في كتابه يقول رفضواتماما يبغوا رز بس
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  25. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    اخونجي

    10 الذى ليس معنا هم عسكر مصر (( وأنا أقصد أن الاخوان القطبية الارهابية ليسوا معنا ))
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  26. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    مقلقل

    بلحة عاوز رز. . ها تدفع انا صحبك وحبيبك. . مش هاتدفع انا معرفكش 😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    كلمة حق

    يجب ان يكون خير هذا البلد لأبناءها فقد اثبتوا انهم يستاهلون كل خير ولن يحمي هذا البلد الا ابناءه لا زعيط ولا معيط جحدان وخسه لمن امدت لهم ايدينا
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  28. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    الحمزة

    مالهم امان مادانيهم بعيشه يسرقون الكحل من العين
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  29. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    ali

    ايش هذى مصر الى نندم عليها بس سمعوا من وسائل الاعلام ان السعودية وقفت البترول وقبلها اخذو 2 مليار الاعلام المصري جالس يسب في السعودية الله لايردهم
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  30. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    مقلقل

    الوطن لن يضحي من أجله إلا أبنائه ومن يراهن على غيرهم خسررررررررران 😊
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  31. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    ابو فيصل

    اصلا مصر عئب ثقيل علينا وخونه وليس لهم امان خلهم ينامون ف حضن ايران ويكونون مجوس
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  32. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    مقلقل

    أرفع القبعة لك يا علكمي. . وشعبنا أولى برزنا ✌
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  33. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    ابومحمد

    هذا صحيح كم أزمة مرت علي العلاقات بين مصر والسعوديه . ولكن لعل أشهر وأخطر أزمة كانت أيام جمال عبدالناصر حينما اختلف مع الملك فيصل رحمه الله
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  34. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    ريم

    مصر مع من دفع اكثر
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  35. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    الذى ليس معنا هم عسكر مصر اما مصر فهى معنا ولكن غلبوا على امرهم العسكر ببطشهم وهذه نتيجة طبيعية لمن يقف مع خائن العهد الذى لا وفاء له ولا ذمة
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  36. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    كيف

    العرب في هذا الزمان اتكاليين على الغير ومازالوا يتكلون على الغير للاسف العميق وللاسف الشديد
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  37. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    اخونجي

    هي معنا لذا لم نبخل عليها
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  38. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    اخونجي

    مصر ليست معكم ،، لقد قلت صوابا ، هي معنا
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  39. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربية

    دائما ماتجينا الشتائم الا ممن مددنا يد الخير معهم وللأسف - بلادي سخية الكرم والعطاء ولكننا نجني الاهانة والشتائم
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  40. 10
    17 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربية

    كلام لاغبار عليه - شكرا ايها الكاتب - شعب المملكة اولى من مصر وغيرها - يقول المثل - ماحك جلدي مثل ظفري
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  41. 9
    17 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    الحمزة

    الله بستر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 8
    17 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    الحمزة

    بجيك قلم الخنبقه
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  43. 7
    17 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    خذ الكلام من أخره

    دنا خدامك ياباشا لأخر جنيه في جيبك وبعدها لاعرفك ولاتعرفني أحنا كدا ناخذ ومانعطي
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  44. 6
    17 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    sma_abha

    اصدق واصح تعبير ... لكن فين الناس اللي تفهم
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  45. 5
    17 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    العويد

    طول عمر هذة البلد تأخذ ولاتعطي
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  46. 4
    17 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    عموري

    العلكمي يغرد خارج السرب لا ينكر دور مصر الاقليمي الا جاهل
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  47. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    العويد

    لافض فوك ،، صدقت بكل حرف كتبته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    مبارك سكروتي

    كلامك سليم 100%100 يالعلكمي والمثل يقول جوحا اولى بلحم ثوره لكن عش كثير تشوف كثير واقع اليم للاسف الشديد
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  49. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    مثقف

    صدقت
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