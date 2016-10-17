كاتب سعودي : متى كانت مصر معنا حتى نخسرها ؟!

صحيفة المرصد:أوضح الكاتب السعودي ، خالد العلكمي، إن مصر ليست مع المملكة العربية السعودية وقضايا الأمة.

وأضاف “العلكمي” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أستغرب ممن يحذر من خسارة مصر إذا لم نستمر بدعمها،بعيدًا عن العوائد الوهمية، من متى كانت مصر معنا ومع قضايا الأمة فعليا، حتى نخسرها؟!”.

وأضاف “مع تمنياتي لمصر بالأمن والاستقرار إلا.. أنها ستبقى ثقب أسود وعبء سياسي علينا.. الإستثمار فيها والتعويل على مواقفها.. مثل بناء بيت رمل على الشاطئ”.