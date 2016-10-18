بالفيديو: تلاسن بالألفاظ بين “المريسيل” و”الذايدي”.. ومذيع البرنامج يا شباب سلامات!

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تلاسناً حاداً بين كل من الإعلامي عبدالعزيز المريسل والكاتب محمد الذايدي في أحد البرامج الرياضية.

واحتدم النقاش حين اقتبس الكاتب محمد الذايدي مقولة أحد الإعلاميين وهو “ماجد التويجري” حيث قال إنه لولا الأمير فيصل بن تركي لما ظهر بعض الإعلاميين المقربين من نادي النصر على شاشات الفضائيات.

وأضاف الذايدي، في إشارة إلى المريسيل: “هو إعلامي غير مستقل”، فرد عليه المريسيل: “لحظة لحظة، انت اسمع، أنا إعلامي مستقل”.

ولما أراد مذيع البرنامج أن ينهي الحوار وجّه المريسيل كلامه إلى الذايدي وقال: “والله أنا أدرّسك، بالعربي أقودك والله العظيم”، ولم يسكت الذايدي فرد عليه وقال: “اتخسى.. وش اللي بتقوله انت تقودني؟!”، وفي هذه اللحظة انفعل مقدم البرنامج وطلب من الإعلاميين أن يحترما المشاهدين وتم إنهاء الحلقة.