  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: تلاسن بالألفاظ بين “المريسيل” و”الذايدي”.. ومذيع البرنامج يا شباب سلامات!

18 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص
بالفيديو: تلاسن بالألفاظ بين “المريسيل” و”الذايدي”.. ومذيع البرنامج يا شباب سلامات!
  • 914
  • 15
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تلاسناً حاداً بين كل من الإعلامي عبدالعزيز المريسل والكاتب محمد الذايدي في أحد البرامج الرياضية.

واحتدم النقاش حين اقتبس الكاتب محمد الذايدي مقولة أحد الإعلاميين وهو “ماجد التويجري” حيث قال إنه لولا الأمير فيصل بن تركي لما ظهر بعض الإعلاميين المقربين من نادي النصر على شاشات الفضائيات.

وأضاف الذايدي، في إشارة إلى المريسيل: “هو إعلامي غير مستقل”، فرد عليه المريسيل: “لحظة لحظة، انت اسمع، أنا إعلامي مستقل”.

ولما أراد مذيع البرنامج أن ينهي الحوار وجّه المريسيل كلامه إلى الذايدي وقال: “والله أنا أدرّسك، بالعربي أقودك والله العظيم”، ولم يسكت الذايدي فرد عليه وقال: “اتخسى.. وش اللي بتقوله انت تقودني؟!”، وفي هذه اللحظة انفعل مقدم البرنامج وطلب من الإعلاميين أن يحترما المشاهدين وتم إنهاء الحلقة.



تعليقات ( 15 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    الهاشمي

    المقدم ع الضيوف سذج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    زهوان

    هلحين هذة النوعيه من البشر ويش فايدتهم للمجتمع اتحدى اي واحد يقول فيهم فايدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    الكلمنتاني

    فيلم من اعداد المخرج وتنفيذ مقدم البرنامج خصوصاً ان المريسل متعود على تخسى 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    والله اقول الحق

    كأني سمعت ان المريسل ممنوع من الاعلام بس اشوفه قاعد يتنطط بالتلفزيون ياكرهي لك ولاشكالك انا اطالب بشطبه وهوه والتويجري ومن كان على شاكلتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    الحين قناة الان بي سي حاطين على برنامج اليوناو

    طيب ويش وضع المريسل ؟؟ وبعدين يستاهل الرد اللي جاه كيف يقول لرجال اعلمك واقودك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    كيف

    قبل الاحتراف ( زمان الثنيان وماجد ) كانت هناك كورة ؛ بعد الاحتراف ( في هذا الزمان ) عقود فلكية مدربين ولاعبين والمستوى يعيش ركود فظيع وكورة مشي حالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    ابوخالد الدمام

    عيب والله عيب وفي قناة سعوديه!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    كيف

    للاسف الشديد ( ماذا تركوا للاخرين )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    طير حوران

    مسلسل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    زائر

    اقسم بالله العظيم عيب الوضع اللي صاير بالاعلام سب وشتم وكلام فاضي كله نصروهلال وربي نهايتها قبر وتتحاسب على كل كلمه تقولها الله يحسن خاتمتنا جميعا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    فيهم شجاعه ارسلوهم الحد الجنوبي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    والله اقول الحق

    والله العظيم انا نصراوي بس المريسل هذا****** وين حنا فيه يا مريسل وين وزير الاعلام عنه هذا عيييييب احترموا عقول الناس ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    Nasser7777

    حضرة المذيع المحترم. انت اصلا مااحترمت المشاهدين لما استضفت الاشكال هاذي المريسيل وطقته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    المخرج عاوز كذا ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم