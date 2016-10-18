بالفيديو: تلاسن بالألفاظ بين “المريسيل” و”الذايدي”.. ومذيع البرنامج يا شباب سلامات!

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تلاسناً حاداً بين كل من الإعلامي عبدالعزيز المريسل والكاتب محمد الذايدي في أحد البرامج الرياضية.
واحتدم النقاش حين اقتبس الكاتب محمد الذايدي مقولة أحد الإعلاميين وهو “ماجد التويجري” حيث قال إنه لولا الأمير فيصل بن تركي لما ظهر بعض الإعلاميين المقربين من نادي النصر على شاشات الفضائيات.
وأضاف الذايدي، في إشارة إلى المريسيل: “هو إعلامي غير مستقل”، فرد عليه المريسيل: “لحظة لحظة، انت اسمع، أنا إعلامي مستقل”.
ولما أراد مذيع البرنامج أن ينهي الحوار وجّه المريسيل كلامه إلى الذايدي وقال: “والله أنا أدرّسك، بالعربي أقودك والله العظيم”، ولم يسكت الذايدي فرد عليه وقال: “اتخسى.. وش اللي بتقوله انت تقودني؟!”، وفي هذه اللحظة انفعل مقدم البرنامج وطلب من الإعلاميين أن يحترما المشاهدين وتم إنهاء الحلقة.
تعليقات ( 15 )
الهاشميالمقدم ع الضيوف سذج
زهوانهلحين هذة النوعيه من البشر ويش فايدتهم للمجتمع اتحدى اي واحد يقول فيهم فايدة
الكلمنتانيفيلم من اعداد المخرج وتنفيذ مقدم البرنامج خصوصاً ان المريسل متعود على تخسى 😂
زائرهالرجال ناقصين عقل ودين
والله اقول الحقكأني سمعت ان المريسل ممنوع من الاعلام بس اشوفه قاعد يتنطط بالتلفزيون ياكرهي لك ولاشكالك انا اطالب بشطبه وهوه والتويجري ومن كان على شاكلتهم
الحين قناة الان بي سي حاطين على برنامج اليوناوطيب ويش وضع المريسل ؟؟ وبعدين يستاهل الرد اللي جاه كيف يقول لرجال اعلمك واقودك .
كيفقبل الاحتراف ( زمان الثنيان وماجد ) كانت هناك كورة ؛ بعد الاحتراف ( في هذا الزمان ) عقود فلكية مدربين ولاعبين والمستوى يعيش ركود فظيع وكورة مشي حالك
ابوخالد الدمامعيب والله عيب وفي قناة سعوديه!!
كيفللاسف الشديد ( ماذا تركوا للاخرين )
طير حورانمسلسل
زائراقسم بالله العظيم عيب الوضع اللي صاير بالاعلام سب وشتم وكلام فاضي كله نصروهلال وربي نهايتها قبر وتتحاسب على كل كلمه تقولها الله يحسن خاتمتنا جميعا
والله اقول الحقوالله العظيم انا نصراوي بس المريسل هذا****** وين حنا فيه يا مريسل وين وزير الاعلام عنه هذا عيييييب احترموا عقول الناس ***
Nasser7777حضرة المذيع المحترم. انت اصلا مااحترمت المشاهدين لما استضفت الاشكال هاذي المريسيل وطقته