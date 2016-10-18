بالفيديو : شرطة تايلند تهين امرأة وتجبرها على السجود لصورة الملك الراحل

صحيفة المرصد : انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثقه أحد الأشخاص في تايلند لحظة إجبار السلطات الأمنية التايلاندية لامرأة بالسجود أمام صورة الملك الراحل أدوليادي أمام حشد من الناس.

وتواجه السيدة التي تدعى أومابورن سالراسا (43 عاما) عقوبة قد تصل للسجن 15 عاما، وذلك لاتهامها بارتكاب جريمة “إهانة الذات الملكية” بسبب نشرها تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد فيها الأسرة الملكية.

ويظهر تسجيل فيديو تم تصويره أمام أحد مراكز الشرطة عناصر من رجال الأمن وهم يجبرونها على السجود والصلاة أمام صورة الملك الراحل.