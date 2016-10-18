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بالفيديو : شرطة تايلند تهين امرأة وتجبرها على السجود لصورة الملك الراحل

18 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص
بالفيديو : شرطة تايلند تهين امرأة وتجبرها على السجود لصورة الملك الراحل
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صحيفة المرصد : انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثقه أحد الأشخاص في تايلند لحظة إجبار السلطات الأمنية التايلاندية لامرأة بالسجود أمام صورة الملك الراحل أدوليادي أمام حشد من الناس.

وتواجه السيدة التي تدعى أومابورن سالراسا (43 عاما) عقوبة قد تصل للسجن 15 عاما، وذلك لاتهامها بارتكاب جريمة “إهانة الذات الملكية” بسبب نشرها تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد فيها الأسرة الملكية.

ويظهر تسجيل فيديو تم تصويره أمام أحد مراكز الشرطة عناصر من رجال الأمن وهم يجبرونها على السجود والصلاة أمام صورة الملك الراحل.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 2:31 ص

    الهمداني

    حتى في تايلاند يعبدون الحاكم....!؟
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  2. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 2:11 ص

    فهيم

    وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
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  3. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 2:08 ص

    عبداللطيف الملحم

    كذلك الرجل الخاين والرخيص الذي يشرب الخمر ويزني ويخون ويشتم زوجته ونساء بلده ليس له مكانه في قلب المرآة ولاتثق به ولا تلتفت له المرآة الحقيقية .
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  4. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 2:04 ص

    مشعل العتيبي

    تدرون ان تايلاند الاول عالميا في التعليم لكن ؟
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  5. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 2:03 ص

    لاحظو الغرب لن ينتقد تايلاند ليش لنها دوله غير اسلاميه

    لو هالفعل تفعله دوليه اسلاميه لاتهما الغرب بالتخلف ونتهاك حريات الانسان ما موضوع السجود فلا شره على ناس بعقول حيوانات حكومه تايلند اشك انهم بشر
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  6. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 2:01 ص

    عبداللطيف الملحم

    المرآة الخاينة والرخيصة الذي تشرب الخمر وتشيع الفاحشة في بيت زوجها ليس لها مكانه في قلب الرجل ولايلتفت لها الرجل الحقيقي .
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  7. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 1:59 ص

    أحمد الصادق

    الحمد لله على نعمة الإسلام
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  8. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 1:57 ص

    احسن

    خلها ثاني مره تعرف ان الله حق . ممكن انتقد العمل او انتقد شي عام . وذلك من باب التنبه او النصح لحل المشاكله . لكن تهين شخصية اعتبارية فهذا قمة الوقحة
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