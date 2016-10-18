الجبير يكشف عن خطة لدعم المعارضة السورية بأسلحة فتاكة

صحيفة المرصد: قال عادل الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إن موضوع إرسال أسلحة فتاكة للمعارضة السورية يتم مناقشته مع شركاء المملكة في التحالف الدولي.

جاء ذلك في مقابلة له مع CNN، حيث قال: “نحن نناقش هذه المسألة مع شركائنا بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهناك خطوات يتم اتخاذها، ولكن مجددا هذا أمر لن نعلن عنه على الهواء.”

وتابع قائلا: “إذا لم تجدي العملية السياسية نفعا، فإننا نعتقد أنه على المرء العمل على تغيير موازين القوى على الأرض، وهذا يمكن الوصول إليه فقط عبر زيادة حجم وقوة فتك الأسلحة المرسلة للمعارضة المعتدلة، وهذا أمر دعت له المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف.”

ويشار إلى أن تصريحات الجبير تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا، الاثنين، عن هدنة إنسانية في مدينة حلب السورية، تبدأ يوم الخميس وتستمر لمدة ثماني ساعات، حيث حثت من وصفتهم بـ”المسلحين غير الشرعيين،” على مغادرة المدينة عبر ممرين إلى إدلب.