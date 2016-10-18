الجبير يكشف عن خطة لدعم المعارضة السورية بأسلحة فتاكة

صحيفة المرصد: قال عادل الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إن موضوع إرسال أسلحة فتاكة للمعارضة السورية يتم مناقشته مع شركاء المملكة في التحالف الدولي.
جاء ذلك في مقابلة له مع CNN، حيث قال: “نحن نناقش هذه المسألة مع شركائنا بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهناك خطوات يتم اتخاذها، ولكن مجددا هذا أمر لن نعلن عنه على الهواء.”
وتابع قائلا: “إذا لم تجدي العملية السياسية نفعا، فإننا نعتقد أنه على المرء العمل على تغيير موازين القوى على الأرض، وهذا يمكن الوصول إليه فقط عبر زيادة حجم وقوة فتك الأسلحة المرسلة للمعارضة المعتدلة، وهذا أمر دعت له المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف.”
ويشار إلى أن تصريحات الجبير تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا، الاثنين، عن هدنة إنسانية في مدينة حلب السورية، تبدأ يوم الخميس وتستمر لمدة ثماني ساعات، حيث حثت من وصفتهم بـ”المسلحين غير الشرعيين،” على مغادرة المدينة عبر ممرين إلى إدلب.
تعليقات ( 14 )
الهمدانيالاسلحة الفتاكة قبل تمس الاسد بتحصد الوف البشر اي واحد زعلان على الاسد ياخذ سيف ويركب حصان ويقول للاسد هل من مبارز اخرج يابشار بارزني بس خلاص انتهت
سلمانت9 والله صدقت هالسوريين الي عندنا حوالي اربعة مليون سوري يا كثر مشاكلهم كلها *****والسجون عندنا مليانه منهم
كيفمغادرة روسيا وايران عبر ممرين من بلاد ليست بلادهم ( على الحكومات والشعوب ان يكونوا يداً واحده في طرد الارهاب الروسي الايراني واذنابهم )
ابو عبدالعزيزلو قامت ثوره بالسعودية واي دوله دعمت المعارضه بسلحه فتاكه وش. بنقول اذا الحوثيين وباليمن وايران تدعمه قومناء الدنياء لا تتدخلون بالدول الاخرى
إستشاري صحمفروض مثل هذا الخبر أن يكون غير معلن ...لكن أحترم وجهه نظر وزير الخارجية لعل لديه مايبرر ذلك .
محمدفي الوقت الي قاعدين ندعم فيه السوريين بالاموال والانفس والسياسة عندنا السوريين هنا متبطحين وقاعدين يبتزون ويهتكون اعراضنا
سعد بن فهدللاسف العرب يرفضون التخلي عن الغرب امريكا الصين روسيا بريطانيا المانيا فرنسا سمحو لهم بالتحكم في مصير ارض المسلمين والعب فيها والاستيلاء عليها
نسيم الليلاللهم لا يخفى عليك جبروت من تقوى على عبادك السنه اللهم يامن الكون ملكه كله اللهم أرسل جنودك اللي لا يعرفها غيرك سبحانك ياقهار ياقوي ياجبار يارب
الحمزةيااااااااااااااارب تنصرر سوريا
لنكون واضحين وناصحين حلب تتعرض للقصفوانتو الحين تقولون شركائنا الامريكين والبريطانيين . طيب سؤال موجه للجبير مباشرة هل انت واثق من الجانب الامركي .حتى الان لم نلمس من أمريكا غير المماطلة
شاآآآايب من جبل عسيروين استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان!؟! ام من باب إياك اعني واسمعي يا جارة؟!؟.من قصرها امريكا هي العدو فأحذروهم.
شبه منحرفياشباب كفايه كفايه
عدد التعليقات:11695
برق الحرم(((((( ادعموا عرب الاهواز ...... بالاسلحة الفتاكة .....تعود للعرب العراق والشام معا ))))))
عدد التعليقات:11695
برق الحرم((((( اي معارضة سورية....التي تتبع لتركيا ..كأنها الحكومة التابعة لايران.. كان هناك جيش عربي حر سوري سرقوه اصحاب الاحزاب بعدما مزقوه بتفريق صفوفه )))