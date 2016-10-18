بالفيديو : شاهد كيف تصرَّف فيل عند رؤية رجل يغرق في النهر

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو ، لحظة نزول فيل إلى النهر بطريقة سريعة لإنقاذ مدربه الذي كان يعتقد أنه يغرق.
ونقلت صحيفة الديلي ميل” البريطانية عن المدرب تومسون البالغ من العمر 42 عاما قوله “الفيل لم ينس أنه تم إنقاذه العام الماضي، ووضع في المحمية”.
وتظاهر المدرب تومسون بأنه يغرق، وصرخ طالبا النجدة، ما دفع الفيل يتجه نحوه، ويأخذه نحو الشاطئ.
وأوضح تومسون أن الفيل وصل للحديقة في ظروف سيئة، وحصل على العناية اللازمة والتدريب، ثم أطلق سراحه، ومنذ ذلك شكلنا روابط قوية مع الفيل.
تعليقات ( 6 )
كيففيل اجودي وراعي فزعاااات ورد جميل ( كفو يافيل هذا من حسن اخلاقك )
الهمدانيالفيل به انسانية اكثر من الانسان نفسه ليش الفيل ماقال هذا جنسيته كذا او دينه كذا او مذهبه كذا او عرقه كذا تعلم يابني ادم من الفيل من الحيوان الانسانية
خالدطيب تعال اجلس عليه يالحرمان
خالد الزهرانيوالله ماضاع فيه المعروف وهو حيوان احسن من **
عدد التعليقات:7342
الحرمانلوهو جالس عليك كان صار المشهد مشوق
صرخة صمتالحيونات ارحم من بعض البشر