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بالفيديو : شاهد كيف تصرَّف فيل عند رؤية رجل يغرق في النهر

18 أكتوبر, 2016 , 2:14 ص
بالفيديو : شاهد كيف تصرَّف فيل عند رؤية رجل يغرق في النهر
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صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو ، لحظة نزول فيل إلى النهر بطريقة سريعة لإنقاذ مدربه الذي كان يعتقد أنه يغرق.

ونقلت صحيفة الديلي ميل” البريطانية عن المدرب تومسون البالغ من العمر 42 عاما قوله “الفيل لم ينس أنه تم إنقاذه العام الماضي، ووضع في المحمية”.

وتظاهر المدرب تومسون بأنه يغرق، وصرخ طالبا النجدة، ما دفع الفيل يتجه نحوه، ويأخذه نحو الشاطئ.

وأوضح تومسون أن الفيل وصل للحديقة في ظروف سيئة، وحصل على العناية اللازمة والتدريب، ثم أطلق سراحه، ومنذ ذلك شكلنا روابط قوية مع الفيل.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 2:29 ص

    كيف

    فيل اجودي وراعي فزعاااات ورد جميل ( كفو يافيل هذا من حسن اخلاقك )
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  2. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 2:24 ص

    الهمداني

    الفيل به انسانية اكثر من الانسان نفسه ليش الفيل ماقال هذا جنسيته كذا او دينه كذا او مذهبه كذا او عرقه كذا تعلم يابني ادم من الفيل من الحيوان الانسانية
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  3. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 2:22 ص

    خالد

    طيب تعال اجلس عليه يالحرمان
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  4. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 2:21 ص

    خالد الزهراني

    والله ماضاع فيه المعروف وهو حيوان احسن من **
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  5. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 2:19 ص
    عدد التعليقات:7342

    الحرمان

    لوهو جالس عليك كان صار المشهد مشوق
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  6. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 2:17 ص

    صرخة صمت

    الحيونات ارحم من بعض البشر
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