بالفيديو : شاهد ما الذي وجده مواطن داخل عُلْبَة جهاز آيفون جديد ومغلَّف بعد فتحه ؟

صحيفة المرصد:تفاجأ صاحب محل جوالات بوجود “عدس” داخل علبة هاتف الآيفون الجديدة المغلفة عوضاً عن الجهاز نفسه، بعد أن قام بشرائه من شخص عرض بيعه عليه.
واستعرض صاحب المحل في مقطع فيديو قام بتصويره الخدعة التي انطلت عليه، حيث يأتي المحتال بجهاز آيفون في علبته المغلفة الجديدة ويخبرك أن الجهاز لم يستخدم ويريد بيعه.
وكشف أنه بعد شرائك الجهاز ونزع التغليفة القرطاسية عنه تتفاجأ بوجود “عدس” داخل العلبة بدل جهاز الجوال.
تعليقات ( 10 )
ريمانالحمدلله والشكر لو مغلف فكه عنده وشغله قدامه أنا كذا اسوي افك الجوال بالمحل ويشغله لي
كونان 2016هذا الحرامي ما ترك حتى الشاحن ولا حتى السماعة
كونان 2016عدس هههههههه اعمل نفسك ميت
شجن وفراقاشتر ميزان اكتروني واخقيه واذا جاك احد يعرض عليك جهاز مغلف او زنه وطابقه على وزن جهاز سبق وان وزنته اذا كان فيه اختلاف في الوزن خف او ثقل لاتشتريه
هايديأيش فيه العدس وجبة الغني والفقير اذا ماعجبك أعطيه الحمام لاتتكبر تفضل الايفون على العدس أحمدربك غيرك مالقي شي يأكله وتعيش وتاكل غيرها
شجن وفراقشارع امنان عايشه رضي الله عنها واخرس الله السنت من يشتمها من الروافض الصفويه سوا عرب او فرس الله يعوض عليك عندي طريقه لخشف الخدعه اشتر ميزان اكتروني
صريحربعنا من طيبتهم سهل خداعهم والضحك عليهم وخاصة من الاجانب والاجنبيات تجيك الاجنبية تتغنج عنده والأخ رايح وطي😂 واخرتها مأخذه فلوسه والجنسية والإقامة😂
عبداللهقرار توطين قطاع الاتصالات جننهم
كيفحقد اجانب !!
فهد الفهاديناعوذ بالله