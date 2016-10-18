بالفيديو : شاهد ما الذي وجده مواطن داخل عُلْبَة جهاز آيفون جديد ومغلَّف بعد فتحه ؟

صحيفة المرصد:تفاجأ صاحب محل جوالات بوجود “عدس” داخل علبة هاتف الآيفون الجديدة المغلفة عوضاً عن الجهاز نفسه، بعد أن قام بشرائه من شخص عرض بيعه عليه.

واستعرض صاحب المحل في مقطع فيديو قام بتصويره الخدعة التي انطلت عليه، حيث يأتي المحتال بجهاز آيفون في علبته المغلفة الجديدة ويخبرك أن الجهاز لم يستخدم ويريد بيعه.

وكشف أنه بعد شرائك الجهاز ونزع التغليفة القرطاسية عنه تتفاجأ بوجود “عدس” داخل العلبة بدل جهاز الجوال.