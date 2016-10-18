  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : شاهد ما الذي وجده مواطن داخل عُلْبَة جهاز آيفون جديد ومغلَّف بعد فتحه ؟

18 أكتوبر, 2016 , 2:20 ص
بالفيديو : شاهد ما الذي وجده مواطن داخل عُلْبَة جهاز آيفون جديد ومغلَّف بعد فتحه ؟
  • 1٬072
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تفاجأ صاحب محل جوالات بوجود “عدس” داخل علبة هاتف الآيفون الجديدة المغلفة عوضاً عن الجهاز نفسه، بعد أن قام بشرائه من شخص عرض بيعه عليه.

واستعرض صاحب المحل في مقطع فيديو قام بتصويره الخدعة التي انطلت عليه، حيث يأتي المحتال بجهاز آيفون في علبته المغلفة الجديدة ويخبرك أن الجهاز لم يستخدم ويريد بيعه.

وكشف أنه بعد شرائك الجهاز ونزع التغليفة القرطاسية عنه تتفاجأ بوجود “عدس” داخل العلبة بدل جهاز الجوال.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    ريمان

    الحمدلله والشكر لو مغلف فكه عنده وشغله قدامه أنا كذا اسوي افك الجوال بالمحل ويشغله لي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 2:41 ص

    كونان 2016

    هذا الحرامي ما ترك حتى الشاحن ولا حتى السماعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 2:39 ص

    كونان 2016

    عدس هههههههه اعمل نفسك ميت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 2:38 ص

    شجن وفراق

    اشتر ميزان اكتروني واخقيه واذا جاك احد يعرض عليك جهاز مغلف او زنه وطابقه على وزن جهاز سبق وان وزنته اذا كان فيه اختلاف في الوزن خف او ثقل لاتشتريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 2:31 ص

    هايدي

    أيش فيه العدس وجبة الغني والفقير اذا ماعجبك أعطيه الحمام لاتتكبر تفضل الايفون على العدس أحمدربك غيرك مالقي شي يأكله وتعيش وتاكل غيرها
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  6. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 2:30 ص

    شجن وفراق

    شارع امنان عايشه رضي الله عنها واخرس الله السنت من يشتمها من الروافض الصفويه سوا عرب او فرس الله يعوض عليك عندي طريقه لخشف الخدعه اشتر ميزان اكتروني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 2:28 ص

    صريح

    ربعنا من طيبتهم سهل خداعهم والضحك عليهم وخاصة من الاجانب والاجنبيات تجيك الاجنبية تتغنج عنده والأخ رايح وطي😂 واخرتها مأخذه فلوسه والجنسية والإقامة😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(24)
  8. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 2:25 ص

    عبدالله

    قرار توطين قطاع الاتصالات جننهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 2:25 ص

    كيف

    حقد اجانب !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 2:25 ص

    فهد الفهادين

    اعوذ بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم