بالفيديو : تجهيزات مذهلة استعداداً لافتتاح البيك في عنيزة

صحيفة المرصد: تجري التجهيزات النهائية استعداداً لافتتاح البيك في عنيزة وتم وضع الحواجز التي بإمكانها استيعاب آلاف الأشخاص في أدوار مرتبه، وأوضح مقطع فيديو تواجد العديد من سيارات دوريات المرور في الموقع لتنظيم الزحام المتوقع مساءً.

الجدير بالذكر أن فرع البيك في عنيزة يتي بعد افتتاح رهيب حدث في بريدة لسلسلة مطاعم البيك قبل سنتين تقريباً ما أحدث احتشاد مهيب من الزبائن.