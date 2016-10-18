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بالفيديو : تجهيزات مذهلة استعداداً لافتتاح البيك في عنيزة

18 أكتوبر, 2016 , 2:27 ص
بالفيديو : تجهيزات مذهلة استعداداً لافتتاح البيك في عنيزة
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صحيفة المرصد: تجري التجهيزات النهائية استعداداً لافتتاح البيك في عنيزة وتم وضع الحواجز التي بإمكانها استيعاب آلاف الأشخاص في أدوار مرتبه، وأوضح مقطع فيديو تواجد العديد من سيارات دوريات المرور في الموقع لتنظيم الزحام المتوقع مساءً.

الجدير بالذكر أن فرع البيك في عنيزة يتي بعد افتتاح رهيب حدث في بريدة لسلسلة مطاعم البيك قبل سنتين تقريباً ما أحدث احتشاد مهيب من الزبائن.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص

    عبدالله

    مجاعه .. راحت على الكليجه والكراث
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  2. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 2:39 ص

    ما كبر كروشهم الا الاكل ما همهم الا بطونهم ياكلون ويملئون بطونهم وتكبر كروشهم ثم يتسدحون ويتبطحون لا وياكلون زرافه وضب وسلاحف ما بقي شي ما كلووه
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  3. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 2:34 ص

    هايدي

    هذا كله عشان دجاج ياوجه الله قلنا لذيذ بس لدرجة نشغل الحكومة وكانه موكب سمو
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  4. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 2:28 ص

    عبدالله

    في الغربية في كل شارع وناس ملت منه ههههههههه
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