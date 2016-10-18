  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

كاتب إماراتي : هل تستقبل أرض مصر الطاهرة السفاح بشار ؟

18 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص
كاتب إماراتي : هل تستقبل أرض مصر الطاهرة السفاح بشار ؟
  • 149
  • 2
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: استنكر الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسة ، استقبال مصر لـ على المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني للنظام السوري، متسائلًا عن موقف الشعب المصرى من ذلك.

وكتب “عبدالله”، فى تغريدة له على موقع “تويتر”: “علي المملوك جزار سوريا ورئيس جهاز أمنها الوطني زار القاهرة، هل ستستقبل أرض مصر الطاهرة سفاح سوريا بشار الأسد أيضا، رأي الأشقاء بمصر يهمنا”.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أمس الإثنين، أنَّ رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي المملوك أجرى زيارة رسمية للقاهرة بناء على دعوة من مصر؛ لبحث الموقف السياسي بشأن الأزمة السورية.



تعليقات ( 2 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 2:53 ص

    إستشاري صح

    يا إستاذ العلوم السياسية الإماراتي لازال معشعش في رأسك الفكر البائد عندما تنعت مصر بالطاهرة ...مصر منذو سنين مختطفة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 2:42 ص

    عبدالله

    احمد علي عبدالله صالح وين يا دكتور عبدالخالق عبدالله ؟!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم