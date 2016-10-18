كاتب إماراتي : هل تستقبل أرض مصر الطاهرة السفاح بشار ؟

صحيفة المرصد: استنكر الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسة ، استقبال مصر لـ على المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني للنظام السوري، متسائلًا عن موقف الشعب المصرى من ذلك.
وكتب “عبدالله”، فى تغريدة له على موقع “تويتر”: “علي المملوك جزار سوريا ورئيس جهاز أمنها الوطني زار القاهرة، هل ستستقبل أرض مصر الطاهرة سفاح سوريا بشار الأسد أيضا، رأي الأشقاء بمصر يهمنا”.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أمس الإثنين، أنَّ رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي المملوك أجرى زيارة رسمية للقاهرة بناء على دعوة من مصر؛ لبحث الموقف السياسي بشأن الأزمة السورية.
علي المملوك جزار سوريا ورئيس جهاز امنها الوطني زار القاهرة. هل ستستقبل ارض مصر الطاهرة سفاح سوريا بشار الاسد ايضا. رأي الاشقاء بمصر يهمنا
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 17, 2016
تعليقات ( 2 )
إستشاري صحيا إستاذ العلوم السياسية الإماراتي لازال معشعش في رأسك الفكر البائد عندما تنعت مصر بالطاهرة ...مصر منذو سنين مختطفة .
عبداللهاحمد علي عبدالله صالح وين يا دكتور عبدالخالق عبدالله ؟!!