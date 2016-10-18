شاهد صور قتلة “العمريني” داخل شقته بمصر

صحيفة المرصد: قررت النيابة المصرية، حبس المتهمين بقتل المواطن السعودي، خليل بن إبراهيم العمريني، والذي عُثر عليه مقتولًا خنقًا، داخل شقته بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

واعترف المتهمون بقتلهم المواطن السعودي بدافع سرقته، حيث خطط المتهم الأول حمادة محمد طه سايس جراج، كان القتيل يتعامل معه، ويصف سيارته لديه، لقتله وسرقته، وطلب من أصدقائه معاونته في تنفيذ الجريمة.

وكشف مصدر قضائي، أن المتهمين تجمعوا فجر يوم الحادث، واشتروا لاصقات طبية وقفازات، وصعدوا للعقار بمفتاح كان بحوزة المتهم الأول، حصل عليه من خلال شقيقه الذي كان يعمل حارسًا للعقار قبل الحارس الحالي، ثم انتظروا وصول المواطن السعودي، وفور محاولته الدخول لشقته دفعاه المتهمان الثاني والثالث، وكمما فمه في حين دخلا المتهمان الآخران الشقة، وتسللا لغرفة النوم، وسرقا كل ما عثروا عليه من أموال؛ بحسب العربية نت.

وكشف المصدر القضائي، أن المتهمين خنقوا المواطن السعودي بـ”غطاء رأس حريمي” خاص بزوجة المتهم الثاني، وذلك بعد انكشاف أمرهم، ولم يتركوه إلا جثة هامدة، وقام المتهم الأول بالاطمئنان على تنفيذ زملائه للجريمة، وأغلق الشقة بعد الاستيلاء على المسروقات وحصيلتها 95 ألفًا و780 جنيهًا و3448 ريالًا سعوديًا ثم فرّوا هاربين.

