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شاهد صور قتلة “العمريني” داخل شقته بمصر

18 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص
شاهد صور قتلة “العمريني” داخل شقته بمصر
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صحيفة المرصد: قررت النيابة المصرية، حبس المتهمين بقتل المواطن السعودي، خليل بن إبراهيم العمريني، والذي عُثر عليه مقتولًا خنقًا، داخل شقته بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

واعترف المتهمون بقتلهم المواطن السعودي بدافع سرقته، حيث خطط المتهم الأول حمادة محمد طه سايس جراج، كان القتيل يتعامل معه، ويصف سيارته لديه، لقتله وسرقته، وطلب من أصدقائه معاونته في تنفيذ الجريمة.

وكشف مصدر قضائي، أن المتهمين تجمعوا فجر يوم الحادث، واشتروا لاصقات طبية وقفازات، وصعدوا للعقار بمفتاح كان بحوزة المتهم الأول، حصل عليه من خلال شقيقه الذي كان يعمل حارسًا للعقار قبل الحارس الحالي، ثم انتظروا وصول المواطن السعودي، وفور محاولته الدخول لشقته دفعاه المتهمان الثاني والثالث، وكمما فمه في حين دخلا المتهمان الآخران الشقة، وتسللا لغرفة النوم، وسرقا كل ما عثروا عليه من أموال؛ بحسب العربية نت.

وكشف المصدر القضائي، أن المتهمين خنقوا المواطن السعودي بـ”غطاء رأس حريمي” خاص بزوجة المتهم الثاني، وذلك بعد انكشاف أمرهم، ولم يتركوه إلا جثة هامدة، وقام المتهم الأول بالاطمئنان على تنفيذ زملائه للجريمة، وأغلق الشقة بعد الاستيلاء على المسروقات وحصيلتها 95 ألفًا و780 جنيهًا و3448 ريالًا سعوديًا ثم فرّوا هاربين.
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تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 4:53 ص

    اسمرعبر

    يستاهل اللي يتباهى بأمواله امام ناس مطحونين فقر ويعيش بينهم .. قلنا الف مرة سكن الشقق المفروشة فيها خطر كبير تبي تسافر اسكن في فندق فيه حراسات وخزنه
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  2. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 4:42 ص

    الله يرحمه

    لا تسبون المصارية .. كانوا من انظف وارقى الشعوب كانوا بطارى وعلم ودراسة .. لين وصلتهم البطالة والفقر لها الحالة مع ان امنهم وعسكرهم قوي
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  3. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 4:27 ص

    شرقاويه🇸🇦❤️

    وربي يوم شفت شقته على بالي شقة السايس او حارس العماره معقول فيه سعودي يرضى يعيش في مكان زي كذا عموما اللي رايح لمصر يجهز كفن داخل شنطته بدل الملابس
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  4. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 4:26 ص

    شاهد على العصر

    اخرجوا المصارية من السعودية
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  5. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 4:23 ص

    الوفاء النادر

    خمسه على واحد الكثرة تقلب الشجاعه حسبي الله عليهم
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  6. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص

    عشان تعرفو ان الاعلام المصري ** جميع قنواتهم ماجابت سيره هالجريمه وهمه لو مسكنا مهرب مخدرات عندنا مصري ينزلوفينا شتايم وسب الله لايوفقهم
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  7. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 4:08 ص

    خالد

    ****يارب يطردوا المصريين الي عندنا
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  8. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 3:43 ص

    سفلة جبناء خونة هذا مكان تشتري فيه شقة وماخذ مبالغ ولوحدك كأنك بديرتك وجاي الفجر وبدون احتياطات معهم مفتاح كأنهم ناوين قتلة وليس السرقة فقط
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  9. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 3:35 ص

    في انسان صاحي يروح مصر . الا اذا كانت امه او زوجته مصريه . وش عندهم رايحين مصر . من زينها
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  10. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 3:34 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    اﻷشكال هاذي اشكال متعاطين بانقو .
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