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بالفيديو : شاهد حجم التغيُّر الذي حدث لمواطن بعد عام من إجراء عملية “تكميم المعدة”

18 أكتوبر, 2016 , 3:31 ص
بالفيديو : شاهد حجم التغيُّر الذي حدث لمواطن بعد عام من إجراء عملية “تكميم المعدة”
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين لنفسه يشرح فيه حجم التغيير الذي حدث له بعد عام كامل من إجراء عملية تكميم المعدة .

حيث بيَّن الفيديو المواطن قبل إجراء العملية وهو يتحدث عن استعداده لإجراءها ، وكان ذلك في أول يوم من شهر محرم عام 1437هـ .

في حين بيّن جزء آخر من الفيديو رجلاً متوسط البنية يتحدث، ويعرّف بنفسه بأنه نفس الشخص البدين الذي ظهر في المقطع قبل عام، وأنه بعد مرور العام فقد الكثير من وزنه، كما تغيرت بعض ملامحه .



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 4:55 ص
    عدد التعليقات:4108

    العنيد

    مخاطر التكميم وقص المعدة والعب بها خطير جدا وقد يسبب الوفاة بعد سنوات من العملية نصيحة لااحد يعملها وتبعوا وصية الرسول (ص) نحن قول لا ناكل حتي نجوع !!
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  2. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 4:22 ص

    الهمداني

    الحمدلله الان تكميم المعدة اجباري وبدون جراحة مافي فلوس
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  3. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 4:00 ص

    hima

    العملية ومعروف تاثيرها ونتائجها طيبها وبطالها,بس الاهم ان يهتم الانسان بكلامو وافعالو,ومايأذي البشر او ينكد عليهم.
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  4. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 3:41 ص

    زائر

    شكله خطب وحده وقالت له خفف من وزنك والا ترا مافي زواج
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  5. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 3:38 ص

    صرخة صمت

    الحركة الكثيره هي الي تحرق الدهون وخصوصآ رياضة المشي بدل السياره لو الواحد يروح لمكان قريب ركب سيارته تمشي لو نصف ساعة يوميآ
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  6. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    صرخة صمت

    الواحد ليش يعرض نفسه للخطر وعمليات وغيره ، الي يبغى ينحف اكل صحي بكميات معتدلة + حركة كثيره رياضه مشي وغيره والشاي الاخضر يحرق الدهون وبس بدون عمليه
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