بالفيديو : شاهد حجم التغيُّر الذي حدث لمواطن بعد عام من إجراء عملية “تكميم المعدة”

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين لنفسه يشرح فيه حجم التغيير الذي حدث له بعد عام كامل من إجراء عملية تكميم المعدة .

حيث بيَّن الفيديو المواطن قبل إجراء العملية وهو يتحدث عن استعداده لإجراءها ، وكان ذلك في أول يوم من شهر محرم عام 1437هـ .

في حين بيّن جزء آخر من الفيديو رجلاً متوسط البنية يتحدث، ويعرّف بنفسه بأنه نفس الشخص البدين الذي ظهر في المقطع قبل عام، وأنه بعد مرور العام فقد الكثير من وزنه، كما تغيرت بعض ملامحه .