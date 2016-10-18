بالفيديو : شاهد حجم التغيُّر الذي حدث لمواطن بعد عام من إجراء عملية “تكميم المعدة”

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين لنفسه يشرح فيه حجم التغيير الذي حدث له بعد عام كامل من إجراء عملية تكميم المعدة .
حيث بيَّن الفيديو المواطن قبل إجراء العملية وهو يتحدث عن استعداده لإجراءها ، وكان ذلك في أول يوم من شهر محرم عام 1437هـ .
في حين بيّن جزء آخر من الفيديو رجلاً متوسط البنية يتحدث، ويعرّف بنفسه بأنه نفس الشخص البدين الذي ظهر في المقطع قبل عام، وأنه بعد مرور العام فقد الكثير من وزنه، كما تغيرت بعض ملامحه .
تعليقات ( 6 )
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العنيدمخاطر التكميم وقص المعدة والعب بها خطير جدا وقد يسبب الوفاة بعد سنوات من العملية نصيحة لااحد يعملها وتبعوا وصية الرسول (ص) نحن قول لا ناكل حتي نجوع !!
الهمدانيالحمدلله الان تكميم المعدة اجباري وبدون جراحة مافي فلوس
himaالعملية ومعروف تاثيرها ونتائجها طيبها وبطالها,بس الاهم ان يهتم الانسان بكلامو وافعالو,ومايأذي البشر او ينكد عليهم.
زائرشكله خطب وحده وقالت له خفف من وزنك والا ترا مافي زواج
صرخة صمتالحركة الكثيره هي الي تحرق الدهون وخصوصآ رياضة المشي بدل السياره لو الواحد يروح لمكان قريب ركب سيارته تمشي لو نصف ساعة يوميآ
صرخة صمتالواحد ليش يعرض نفسه للخطر وعمليات وغيره ، الي يبغى ينحف اكل صحي بكميات معتدلة + حركة كثيره رياضه مشي وغيره والشاي الاخضر يحرق الدهون وبس بدون عمليه