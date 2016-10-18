بالصور : شاهد كيف يمكنك الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتيّة عبر تطبيق ” كلنا أمن “

صحيفة المرصد:أعلنت مديرية الأمن العام ، عن إطلاقها تطبيق “كلنا أمن” على الهواتف المحمولة، الذي يهدف لجعل المواطن والمقيم جزءًا من منظومة أمنية تقنية تفاعلية، تبدأ به وتنتهي إليه، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى الاستفادة مما تقدمه التقنية الحديثة من يسر وسهولة في عمليّات التواصل، واستثمار ما تحتلّه تطبيقات الهواتف الذكيّة من مكانة مميزة في عالم التقنية من خلال سهولة استخدامها وسعة انتشارها، وسرعة في الوصول إليها، مما يرفع قدرة رجل الأمن في سرعة التعامل مع البلاغات الأمنية، ويوفر الجهد على المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال الدخول إلى التطبيق، واختيار أيقونة “الشكاوى”، وتحديد موقع الحادثة، ثم تعبئة البلاغ بشكل كامل، وإرفاق ما يثبت من صور أو فيديو أو تسجيل صوتي، ومن ثم إرسال البلاغ إلكترونياً للقسم المختص، لتبدأ بعدها الجهات المختصة مباشرة البلاغ واستكمال الإجراءات النظامية.

كما أتاح تطبيق “كلنا أمن” إمكانية تقديم بلاغات عن الجرائم المعلوماتية بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك باختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية وهي الدوريات الأمنية، ثم كتابة البلاغ في قائمة الملاحظات، وإرفاق صورة للصفحة أو الحساب المراد التبليغ عنه، ومن ثمّ إرسالها للقسم المختص.