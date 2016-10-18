بالفيديو : حفل زواج يتحول لموقعة إطلاق نار

صحيفة المرصد:تحول حفل زفاف إلى ما يشبه التدريب العسكري على إطلاق النار، بعد أن حضرت قبيلة إلى الحفل لدى قبيلة أخرى وقدمت واجب التهنئة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق النار بطريقة مروعة من أحد الحاضرين واستمر إطلاق النار لعدة دقائق دون توقف، معرضين حياة المتواجدين لخطر الإصابة بعيار ناري.