  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : حفل زواج يتحول لموقعة إطلاق نار

18 أكتوبر, 2016 , 3:44 ص
بالفيديو : حفل زواج يتحول لموقعة إطلاق نار
  • 758
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تحول حفل زفاف إلى ما يشبه التدريب العسكري على إطلاق النار، بعد أن حضرت قبيلة إلى الحفل لدى قبيلة أخرى وقدمت واجب التهنئة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق النار بطريقة مروعة من أحد الحاضرين واستمر إطلاق النار لعدة دقائق دون توقف، معرضين حياة المتواجدين لخطر الإصابة بعيار ناري.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 4:52 ص

    على الله الخلف

    المفروض الجهات الرسمية تبحث عن اصحاب الحفل وتمسك العريس وابو البنت ويحطوهم في السجن حتى يحضرون الي اطلقو الرصاص ويسجنونهم حتى يخرج الهياط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 4:48 ص
    عدد التعليقات:5452

    المنتصر بالله

    هلا والله في الأخت بدور صباحك ورد ⚘🌷
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 4:48 ص

    سعد بن فهد بن قعد

    وكلها شهر والطلاق لعدم تكافؤ النسب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 4:47 ص
    عدد التعليقات:5452

    المنتصر بالله

    هياط مع تخلف مع تحدي لتعليمات الدوله والأمن العام مع استفزاز لسلطات الأمن والسلامه أطالب في سجن والقبض على العريس وأبوه وحبسه سنه لا خلاله في تعليمات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 4:13 ص

    ابوسجى

    رحم الله شهدائنا الأبطال على الحد الجنوبي وشفى الله جرحانا الصناديد ليتنا مع ابطالنا على الحد الجنوبي يدا بيد نشاطرهم كل شيء.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 4:09 ص

    ابوسجى

    تحية لأبطالنا البواسل على ثغور الوطن في الحد الجنوبي من منطقة جازان الى حدود نجران الله ينصركم ياتاج رؤوسنا ويافخرنا ياحزام ظهرنا وعزوتنا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 4:06 ص

    ابوسجى

    ماشاء الله تبارك الله هيا نقترح رفد جبهات الحدود بهؤلاء الناس لمدة شهر واحد فقط لنرى من سيذهب منهم ومن سيختفي لنرى شجاعتهم في الذود عن الو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 3:56 ص

    hima

    هي خدلك,ايش الأفراح النكد دي,والحلو في الموضوع انهم فرحانين ومبسوطين بنكد العنف,دا جوهم اللي اتعودو عليه,قلق وعصبيه واختفاء انسانيه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 3:53 ص

    *******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 3:48 ص

    وجهة نظر

    ويستمر مسلسل الهياااااااط
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم