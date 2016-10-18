بالفيديو : حفل زواج يتحول لموقعة إطلاق نار

صحيفة المرصد:تحول حفل زفاف إلى ما يشبه التدريب العسكري على إطلاق النار، بعد أن حضرت قبيلة إلى الحفل لدى قبيلة أخرى وقدمت واجب التهنئة.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق النار بطريقة مروعة من أحد الحاضرين واستمر إطلاق النار لعدة دقائق دون توقف، معرضين حياة المتواجدين لخطر الإصابة بعيار ناري.
تعليقات ( 10 )
على الله الخلفالمفروض الجهات الرسمية تبحث عن اصحاب الحفل وتمسك العريس وابو البنت ويحطوهم في السجن حتى يحضرون الي اطلقو الرصاص ويسجنونهم حتى يخرج الهياط
عدد التعليقات:5452
المنتصر باللههلا والله في الأخت بدور صباحك ورد ⚘🌷
سعد بن فهد بن قعدوكلها شهر والطلاق لعدم تكافؤ النسب
عدد التعليقات:5452
المنتصر باللههياط مع تخلف مع تحدي لتعليمات الدوله والأمن العام مع استفزاز لسلطات الأمن والسلامه أطالب في سجن والقبض على العريس وأبوه وحبسه سنه لا خلاله في تعليمات
ابوسجىرحم الله شهدائنا الأبطال على الحد الجنوبي وشفى الله جرحانا الصناديد ليتنا مع ابطالنا على الحد الجنوبي يدا بيد نشاطرهم كل شيء.
ابوسجىتحية لأبطالنا البواسل على ثغور الوطن في الحد الجنوبي من منطقة جازان الى حدود نجران الله ينصركم ياتاج رؤوسنا ويافخرنا ياحزام ظهرنا وعزوتنا.
ابوسجىماشاء الله تبارك الله هيا نقترح رفد جبهات الحدود بهؤلاء الناس لمدة شهر واحد فقط لنرى من سيذهب منهم ومن سيختفي لنرى شجاعتهم في الذود عن الو
himaهي خدلك,ايش الأفراح النكد دي,والحلو في الموضوع انهم فرحانين ومبسوطين بنكد العنف,دا جوهم اللي اتعودو عليه,قلق وعصبيه واختفاء انسانيه.
وجهة نظرويستمر مسلسل الهياااااااط