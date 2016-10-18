مسؤول أهلاوي: ملايين الزويهري وهم

صحيفة المرصد :قال مسؤول في نادي الأهلي أن الرئيس السابق لمجلس الإدارة مساعد الزويهري لم يف بوعده قبل تسلمه المهام رسميا بتوفيره 25 مليون ريال دعما لخزينة النادي، كما أن الإدارة تخلفت أيضا عن سداد رواتب ومكافآت فرق النادي المختلفة والأجهزة الفنية والإدارية.

وأكد المسؤول بحسب صحيفة مكة أن الإدارة السابقة تكفلت فقط بإتمام صفقة انتقال اللاعب علي الزبيدي من الاتفاق الموسم الماضي، فيما أكمل النادي مشواره الناجح وتحديدا الفريق الأول لكرة القدم من خلال تحقيقه 3 بطولات، عن طريق مداخيل النادي من العقود الاستثمارية والنقل التلفزيوني ومكافآت البطولات، والدعم الكبير من الرمز الأمير خالد بن عبدالله.

وربطت تقارير استقالة الزويهري بظروف اقتصادية لم تسعفه على تقديم دعم مادي يوازي ما ينتظره منه الأهلاويون، فيما أرجعها الزويهري نفسه في خطاب استقالته إلى ظروف أسرية تمنعه من الاستمرار في رئاسة النادي.

وكانت اللجنة المالية المختصة بشؤون كرة القدم في النادي أعلنت أمس الأول أن الميزانية التقديرية للموسم تبلغ 165 مليون ريال، فيما يتوقع أن تكون الإيرادات 115 مليونا، بعجز يبلغ 50 مليون ريال.