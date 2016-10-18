عضو شورى يطالب بإشراك “المجلس” في القرارات المصيرية مثل حذف العلاوات وتعديل تواريخ الرواتب

صحيفة المرصد: طالب عضو شورى في جلسة سرية أمس بإشراك مجلس الشورى في القرارات المصيرية التي تتخذ في البلاد، مؤكداً أن المجلس يمتلك نخبة من الخبرات التي اختارتها القيادة، بصفتها من خيرة أبناء المجتمع علماً.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز العطيشان بحسب صحيفة الحياة «أن يشارك الأعضاء في القرارات، مثل حذف العلاوات، والقرارات العسكرية مثل الحروب، وتعديل تواريخ الرواتب وخطط التنمية والتحول الوطني، حتى لا تحدث ردود فعل سلبية»، وطالب بأن يشارك الشورى في درسها.
وقـــال: «المواطنــون لا يقدرون دور الشورى في إدراج المواضيع التي ترسلها الدولة فقط لاستشارتهم فيها، بحكم أنه مجلس استشاري فقط، وأن المواضيع التي تدرج للشورى بقرار من الدولة، وليس للمجلس قدرة في إدراج أي من المواضيع، سوى ما يحول إليها».
وأشار العطيشان إلى أن المملكة تمر بظروف استثنائية في حرب «الحوثيين» وقانون «جاستا»، ومشكلة سورية والعراق وإيران و«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وصدرت قرارات كثيرة تمس المواطن وموظف الدولة، ستكون لها انعكاساتها عاجلاً أم آجلاً،
وأضاف: «لكل فعل رد فعل مساوٍٍ له ومضاد له بالاتجاه»، وقال: «أعلم أن الدولة تستعين بمستشارين متخصصين، ولكن المثل يقول: راسين أفضل من راس واحد، وثلاثة أفضل من اثنين، وهلمّ جراً. وفي الطب يعمل فريق طبي لمناقشة الأمراض المستعصية، فيدلون بدلوهم حتى يتفقوا على علاج محدد». وأضاف: «مجلس الشورى بأعضائه الـ١٥٠ من خيرة أبناء وبنات الوطن، تتنوع خبراتهم في كل مجال، ولديهم من التعليم المهني والأكاديمي ما يمكّن الدولة من الاستفادة من آرائهم بدل تعطيلها، لذا أرى أن تستفيد الدولة من هذه الخبرات الكبيرة لما فيه مصلحة الوطن».
تعليقات ( 49 )
ابوسجىتعال يافلان أنت وزير من أين لك كل هذه الثروة الخيالية، أنت رهن التحقيق والمساءلة وكل ارصدتك موقوفة حتى تكشف كيف تحصلت عليها
ابوسجىينبغي أن يكون لكم دور في محاسبة القيادات الفاسدة وسحب حصانتهم وتقديمهم للمحاكمات وحجب الثقة عن أي وزير يتضح تقصيره دون محاباة او مجاملة
..يمكن اذا صار منتخب يشاورونكم .. صح النوم
أ د صالح بن سبعانالمجلس ـ كمؤسسة استشارية ـ في شكله الحالي يؤدي عمله الاستشاري عبر لجان متخصصة ، تهتم كل لجنة بملف قطاعي محدد ، إنتاجـي كان هذا الملف أم خدماتي .
ابوسجىعلى كل حال لانريد أن نرى في مملكتنا الحبيبة مشاهد كالتي تحدث في مجلس الأمة الكويتي من تراشق وعراك وسباب وشتائم نحن هكذا ،ولله الحمد بخير
عبدالله الغامديالسلام عليكم رأيكم تكتب كذا اللي كاتبها رائيكم يراجع الإملاء لديه
خلك بعيد حبك يزيد 😊عظو شورى اكتشف غذاء للفقراء يستخرج من الطحالب ويعمل منه عسل المقطع موجود في اليوتيوب ، اذا كان هذه افكار وخطط اﻷعظاء في المجلس فقل على الدنيا السلام .
عبدالله الغامديالسلام عليكم مساءلة تكتب كذا اللي كاتبها مسائلة يراجع الإملاء لديه
ابوسجى"" نعم "" ينبغي أن يكون لكم دور ملموس وخاصة فيما يتعلق بمعيشة المواطن هل؟تستطيعون مثلا إيقاف قانون ""إيقاف خدمات الناس "" الذي نغص على الناس
مخالف للنشر 1خلك في حالك والدوله لها رجال تديرها بدون استشارتك ولاهم فى حاجة استشارتك هاذي قرارات مصيريه
الله كريملا بد من انتخاب مجلس الشورى
هايديهذا الي ناقصنا اصلن دام البدلات والعلاوات بيد الشورى جايكم الخير من وقت ما اسسو المجلس هذا واحنا من أحسن لا احسن بعد لو يعطهوم صلاحية اختيار اكلنا
عدد التعليقات:14582
قلم الحقيقهمجلس ليس له رأي أوقرار أو دور في القرارات المصيرية الهامة جدآ في ماتخص الوطن أو المواطن على حد سواء.ولانعلم دوره المنوط به وليس لديه مسائلة ولامحاسبة.
الدول المجاورة التي تعتمد على برلماناتهافي كل قراراتها نراها لم تتحرك للأمام بل على العكس من ذلك. لنأخذ الكويت كمثال منذ 82م وحتى الآن كما هي. قراراتنا مدروسة بعمق حتى وإن كانت صعبة فهي مهمة
مع الخيلمعاهم حق ماياخذون رائيكم من تصريحك هذا يدل على انكم ماعندكم سالفة لان الوقت ليس مناسب لطرح مثل هذه المواضيع
عدد التعليقات:303
الفارس ابو زيدلاتخاف يالشورى نصيبك محفوظ من المواطن لسى باقي اشياء كثيره لك تستمتع فيها
أجامل أياميماشاء الله ماهذه الشجاعه على فكرة طموحاتنا أكبرمن كذا بكثير تتجاوز إلى حساب المصروفات والمدفوعات والمخصصات بالهلله للدوله وتطبيق النظام
مشكلةهههههههههه اه يابطني انتم مجلس صورى خلكم في***
بعد مافات الفوتويعني على اساس لكم وجهة بالقرار فمنذ متى وقفتم بصف المواطن!
عدد التعليقات:5456
المنتصر باللهمجلس الشورى صباح الخير سلامات ودكم تشاركون في قرارات حذف العلاوه والبدلات مايحتاج طال عمركم خيركم سابق كردي والشمري وأي بطيخ نسيت اسمه بطيخ باشا ههههه
himaحسب فهمي المتواضع للموضوع,اشوف ان كلامه مرره كبير وفيه ملامه وعتاب غير مفهومه.
جويلانالرجال ماخذ مقلب في نفسه احمدوا ربكم يطلعونكم في التلفزيون ،،،
اللهم لك الحمدياشورى حنا وانتم رهن مزاج ابو بصر وبصيره
وجهة نظراعتقد لو يحل مجلس الشورى بيكون اوفر للدوله وشهد شاهد من اهلها كلام هذا العضو يدل على عدم وجود دور بارز للشورى
عدد التعليقات:5456
المنتصر باللهمجلس الشورى مستانس ومبسوط على حذف العلاوه والبدلات بس إللي غابنه أنه أنه مااحد أخذ رأيه في هذا الماضوع وزعل لأنه وده يصوت على أي قرار في
عبادي العمريسوف يقال : كان هناك في يومٍ ما عضو شورى يدعى عبدالعزيز العطيشان ^_^
عدد التعليقات:5456
المنتصر باللهندري والله أنكم غير توافقون وتصوتون على إلغاء حتى الراتب وبعد تصوتون على حذف المواطن تحت تريله ما عندنا شك فيكم يا المجلس ليتهم ** ههههههههه
البرنساطالب بالغاء مجلس الشوري ماله داعي
للأسفهذا ما نكنا نطالب في السابق ! ولكن للأسف تم تخويننا والمزايدة على الوطنية وتكميم للأفواه !!.
يلدرمالمجلس أصبح وجوده وعدمه سواء والأفضل حله لو مؤقتا تخفيفا للتكاليف
ارقد يامجلسانتم غير موهليين حتى في بيض الحبارا ولاحد درا عنكم
الله يحفظ لنا ملكناالصورة لا تشارك انما تعلق على حائط
man40saبيض الله وجهه كلامه سليم وكثر الله من أمثاله همه المواطن والوطن ... الله يستر من القادم الايام صعبة والظروف الله يعين.. جزاه الله كل خير
الله فوقدولتنا ع الرأس والعين وهي أولى من كل شي بس لو تحرك الاقتصاد لو شوي علشان الحياه تمشي والعجلة تسير
بقايا مشاعروالله انهم عبء على ميزانية البلد ووجودهم ضار ولانفع فيه اقووو ل كملو نوم بس
عدد التعليقات:2
العنيدأصبحنا وأصبح الملك لله ،، أللهم أرزقنا ،سعاده الدارين ،، اللهم ارزقنا العافيه في الدنيا ،، اللهم ارزقنا الجنه في الاخره ،، اللهم أمين يارب العالمين !!
انشر التعليقمن انتم
شجاعكلفتو انفسكم قال تواريخ الراتب قال الحمد لله ولاة الامرابخص ولا نريد في هذا الوقت بالذات شق الصف واثارة البلبلة وحب الظهور المرحله تقتضي توحيد الكلمة
سعودلو تم مشاركتكم في القرار يمكن تطالبون بحذف بدل النقل اقول اركدوا
يالله يا كريمياعطيشان الناس عطشانه الله يستر من تاليها
عدد التعليقات:7349
الحرمانعلي افتراض صحه ماذكرت ماذا قدمتم اكثر مايطرح امور ليست بالتطلعات المطلوبه من المجلس
فارس نحدعرفت يامجلس الشورى وضعك الان والمفروض الشعب يفهم ان المجلس لا حول ولاقوة فلا يصب غضبه مجلس الشورى
عمرقرارات دفعه واحده بدون تدرج وبمجرد شخطة قلم يتم صدم المواطن بكره ممكن نجد المزيد كتخفيض قيمة الريال ورفع الكهرباء والماء والبنزين من جديد ,
Wصدقت والله هذا من اختصاصه الحباري فقط!?
ساريلم يستفيد المواطن من مجلسكم اي فائدة والقرارات التي صدرت ملكيه لاعلاقة لكم بها
عبد ربه منصور هاديالشورى اختصاصه بيض الحباري فقط