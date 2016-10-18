  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

عضو شورى يطالب بإشراك “المجلس” في القرارات المصيرية مثل حذف العلاوات وتعديل تواريخ الرواتب

18 أكتوبر, 2016 , 4:56 ص
عضو شورى يطالب بإشراك “المجلس” في القرارات المصيرية مثل حذف العلاوات وتعديل تواريخ الرواتب
  • 1٬702
  • 49
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: طالب عضو شورى في جلسة سرية أمس بإشراك مجلس الشورى في القرارات المصيرية التي تتخذ في البلاد، مؤكداً أن المجلس يمتلك نخبة من الخبرات التي اختارتها القيادة، بصفتها من خيرة أبناء المجتمع علماً.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز العطيشان بحسب صحيفة الحياة «أن يشارك الأعضاء في القرارات، مثل حذف العلاوات، والقرارات العسكرية مثل الحروب، وتعديل تواريخ الرواتب وخطط التنمية والتحول الوطني، حتى لا تحدث ردود فعل سلبية»، وطالب بأن يشارك الشورى في درسها.

وقـــال: «المواطنــون لا يقدرون دور الشورى في إدراج المواضيع التي ترسلها الدولة فقط لاستشارتهم فيها، بحكم أنه مجلس استشاري فقط، وأن المواضيع التي تدرج للشورى بقرار من الدولة، وليس للمجلس قدرة في إدراج أي من المواضيع، سوى ما يحول إليها».

وأشار العطيشان إلى أن المملكة تمر بظروف استثنائية في حرب «الحوثيين» وقانون «جاستا»، ومشكلة سورية والعراق وإيران و«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وصدرت قرارات كثيرة تمس المواطن وموظف الدولة، ستكون لها انعكاساتها عاجلاً أم آجلاً،

وأضاف: «لكل فعل رد فعل مساوٍٍ له ومضاد له بالاتجاه»، وقال: «أعلم أن الدولة تستعين بمستشارين متخصصين، ولكن المثل يقول: راسين أفضل من راس واحد، وثلاثة أفضل من اثنين، وهلمّ جراً. وفي الطب يعمل فريق طبي لمناقشة الأمراض المستعصية، فيدلون بدلوهم حتى يتفقوا على علاج محدد». وأضاف: «مجلس الشورى بأعضائه الـ١٥٠ من خيرة أبناء وبنات الوطن، تتنوع خبراتهم في كل مجال، ولديهم من التعليم المهني والأكاديمي ما يمكّن الدولة من الاستفادة من آرائهم بدل تعطيلها، لذا أرى أن تستفيد الدولة من هذه الخبرات الكبيرة لما فيه مصلحة الوطن».



تعليقات ( 49 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 49
    18 أكتوبر, 2016 , 6:54 ص

    ابوسجى

    تعال يافلان أنت وزير من أين لك كل هذه الثروة الخيالية، أنت رهن التحقيق والمساءلة وكل ارصدتك موقوفة حتى تكشف كيف تحصلت عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 48
    18 أكتوبر, 2016 , 6:54 ص

    ومن متى لكم رأى إن استشرتكم عارضتم كل ما له مصلحة بالمواطن ولا ينفذ لكم إلا ما فيه ضررا على المواطنين ؟؟؟!!!! .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 47
    18 أكتوبر, 2016 , 6:52 ص

    ابوسجى

    ينبغي أن يكون لكم دور في محاسبة القيادات الفاسدة وسحب حصانتهم وتقديمهم للمحاكمات وحجب الثقة عن أي وزير يتضح تقصيره دون محاباة او مجاملة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 46
    18 أكتوبر, 2016 , 6:51 ص

    ..

    يمكن اذا صار منتخب يشاورونكم .. صح النوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 45
    18 أكتوبر, 2016 , 6:49 ص

    أ د صالح بن سبعان

    المجلس ـ كمؤسسة استشارية ـ في شكله الحالي يؤدي عمله الاستشاري عبر لجان متخصصة ، تهتم كل لجنة بملف قطاعي محدد ، إنتاجـي كان هذا الملف أم خدماتي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 44
    18 أكتوبر, 2016 , 6:48 ص

    ابوسجى

    على كل حال لانريد أن نرى في مملكتنا الحبيبة مشاهد كالتي تحدث في مجلس الأمة الكويتي من تراشق وعراك وسباب وشتائم نحن هكذا ،ولله الحمد بخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 43
    18 أكتوبر, 2016 , 6:48 ص

    عبدالله الغامدي

    السلام عليكم رأيكم تكتب كذا اللي كاتبها رائيكم يراجع الإملاء لديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 42
    18 أكتوبر, 2016 , 6:46 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    عظو شورى اكتشف غذاء للفقراء يستخرج من الطحالب ويعمل منه عسل المقطع موجود في اليوتيوب ، اذا كان هذه افكار وخطط اﻷعظاء في المجلس فقل على الدنيا السلام .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 41
    18 أكتوبر, 2016 , 6:46 ص

    عبدالله الغامدي

    السلام عليكم مساءلة تكتب كذا اللي كاتبها مسائلة يراجع الإملاء لديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 40
    18 أكتوبر, 2016 , 6:45 ص

    ابوسجى

    "" نعم "" ينبغي أن يكون لكم دور ملموس وخاصة فيما يتعلق بمعيشة المواطن هل؟تستطيعون مثلا إيقاف قانون ""إيقاف خدمات الناس "" الذي نغص على الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 39
    18 أكتوبر, 2016 , 6:45 ص

    مخالف للنشر 1

    خلك في حالك والدوله لها رجال تديرها بدون استشارتك ولاهم فى حاجة استشارتك هاذي قرارات مصيريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 38
    18 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص

    الله كريم

    لا بد من انتخاب مجلس الشورى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 37
    18 أكتوبر, 2016 , 6:40 ص

    عدم اشراككم بالقرارات عارفينه وانكم فقط صوره اماانكم من خيرت ابناء الوطن فهذه كثر منها ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 36
    18 أكتوبر, 2016 , 6:39 ص

    هايدي

    هذا الي ناقصنا اصلن دام البدلات والعلاوات بيد الشورى جايكم الخير من وقت ما اسسو المجلس هذا واحنا من أحسن لا احسن بعد لو يعطهوم صلاحية اختيار اكلنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 35
    18 أكتوبر, 2016 , 6:37 ص
    عدد التعليقات:14582

    قلم الحقيقه

    مجلس ليس له رأي أوقرار أو دور في القرارات المصيرية الهامة جدآ في ماتخص الوطن أو المواطن على حد سواء.ولانعلم دوره المنوط به وليس لديه مسائلة ولامحاسبة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 34
    18 أكتوبر, 2016 , 6:25 ص

    الدول المجاورة التي تعتمد على برلماناتها

    في كل قراراتها نراها لم تتحرك للأمام بل على العكس من ذلك. لنأخذ الكويت كمثال منذ 82م وحتى الآن كما هي. قراراتنا مدروسة بعمق حتى وإن كانت صعبة فهي مهمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 33
    18 أكتوبر, 2016 , 6:25 ص

    مع الخيل

    معاهم حق ماياخذون رائيكم من تصريحك هذا يدل على انكم ماعندكم سالفة لان الوقت ليس مناسب لطرح مثل هذه المواضيع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 32
    18 أكتوبر, 2016 , 6:21 ص
    عدد التعليقات:303

    الفارس ابو زيد

    لاتخاف يالشورى نصيبك محفوظ من المواطن لسى باقي اشياء كثيره لك تستمتع فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 31
    18 أكتوبر, 2016 , 6:18 ص

    أجامل أيامي

    ماشاء الله ماهذه الشجاعه على فكرة طموحاتنا أكبرمن كذا بكثير تتجاوز إلى حساب المصروفات والمدفوعات والمخصصات بالهلله للدوله وتطبيق النظام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 30
    18 أكتوبر, 2016 , 6:17 ص

    مشكلة

    هههههههههه اه يابطني انتم مجلس صورى خلكم في***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 29
    18 أكتوبر, 2016 , 6:14 ص

    بعد مافات الفوت

    ويعني على اساس لكم وجهة بالقرار فمنذ متى وقفتم بصف المواطن!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 28
    18 أكتوبر, 2016 , 6:13 ص
    عدد التعليقات:5456

    المنتصر بالله

    مجلس الشورى صباح الخير سلامات ودكم تشاركون في قرارات حذف العلاوه والبدلات مايحتاج طال عمركم خيركم سابق كردي والشمري وأي بطيخ نسيت اسمه بطيخ باشا ههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  23. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 6:12 ص

    hima

    حسب فهمي المتواضع للموضوع,اشوف ان كلامه مرره كبير وفيه ملامه وعتاب غير مفهومه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 6:10 ص

    جويلان

    الرجال ماخذ مقلب في نفسه احمدوا ربكم يطلعونكم في التلفزيون ،،،
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  25. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 6:08 ص

    اللهم لك الحمد

    ياشورى حنا وانتم رهن مزاج ابو بصر وبصيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 6:05 ص

    وجهة نظر

    اعتقد لو يحل مجلس الشورى بيكون اوفر للدوله وشهد شاهد من اهلها كلام هذا العضو يدل على عدم وجود دور بارز للشورى
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  27. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 6:05 ص
    عدد التعليقات:5456

    المنتصر بالله

    مجلس الشورى مستانس ومبسوط على حذف العلاوه والبدلات بس إللي غابنه أنه أنه مااحد أخذ رأيه في هذا الماضوع وزعل لأنه وده يصوت على أي قرار في
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  28. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 5:59 ص

    عبادي العمري

    سوف يقال : كان هناك في يومٍ ما عضو شورى يدعى عبدالعزيز العطيشان ^_^
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  29. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 5:59 ص

    وحتى لو اشتركتم في مثل هذه القرارات المصيرية فقراتكم ستكون ضد المواطن لأنكم لا تمثلون المواطن اصلا (بلا مواطن بلا بطيخ )اظنك تذكرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  30. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 5:58 ص
    عدد التعليقات:5456

    المنتصر بالله

    ندري والله أنكم غير توافقون وتصوتون على إلغاء حتى الراتب وبعد تصوتون على حذف المواطن تحت تريله ما عندنا شك فيكم يا المجلس ليتهم ** ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 5:57 ص

    البرنس

    اطالب بالغاء مجلس الشوري ماله داعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  32. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 5:51 ص

    للأسف

    هذا ما نكنا نطالب في السابق ! ولكن للأسف تم تخويننا والمزايدة على الوطنية وتكميم للأفواه !!.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 5:50 ص

    يلدرم

    المجلس أصبح وجوده وعدمه سواء والأفضل حله لو مؤقتا تخفيفا للتكاليف
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  34. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 5:49 ص

    ارقد يامجلس

    انتم غير موهليين حتى في بيض الحبارا ولاحد درا عنكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 5:49 ص

    الله يحفظ لنا ملكنا

    الصورة لا تشارك انما تعلق على حائط
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  36. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 5:36 ص

    man40sa

    بيض الله وجهه كلامه سليم وكثر الله من أمثاله همه المواطن والوطن ... الله يستر من القادم الايام صعبة والظروف الله يعين.. جزاه الله كل خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  37. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 5:35 ص

    الله فوق

    دولتنا ع الرأس والعين وهي أولى من كل شي بس لو تحرك الاقتصاد لو شوي علشان الحياه تمشي والعجلة تسير
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 5:34 ص

    بقايا مشاعر

    والله انهم عبء على ميزانية البلد ووجودهم ضار ولانفع فيه اقووو ل كملو نوم بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  39. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 5:33 ص
    عدد التعليقات:2

    العنيد

    أصبحنا وأصبح الملك لله ،، أللهم أرزقنا ،سعاده الدارين ،، اللهم ارزقنا العافيه في الدنيا ،، اللهم ارزقنا الجنه في الاخره ،، اللهم أمين يارب العالمين !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 5:27 ص

    انشر التعليق

    من انتم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 5:22 ص

    شجاع

    كلفتو انفسكم قال تواريخ الراتب قال الحمد لله ولاة الامرابخص ولا نريد في هذا الوقت بالذات شق الصف واثارة البلبلة وحب الظهور المرحله تقتضي توحيد الكلمة
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  42. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 5:22 ص

    سعود

    لو تم مشاركتكم في القرار يمكن تطالبون بحذف بدل النقل اقول اركدوا
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  43. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 5:21 ص

    يالله يا كريم

    ياعطيشان الناس عطشانه الله يستر من تاليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  44. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 5:21 ص
    عدد التعليقات:7349

    الحرمان

    علي افتراض صحه ماذكرت ماذا قدمتم اكثر مايطرح امور ليست بالتطلعات المطلوبه من المجلس
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  45. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 5:20 ص

    فارس نحد

    عرفت يامجلس الشورى وضعك الان والمفروض الشعب يفهم ان المجلس لا حول ولاقوة فلا يصب غضبه مجلس الشورى
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  46. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 5:20 ص

    عمر

    قرارات دفعه واحده بدون تدرج وبمجرد شخطة قلم يتم صدم المواطن بكره ممكن نجد المزيد كتخفيض قيمة الريال ورفع الكهرباء والماء والبنزين من جديد ,
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  47. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 5:19 ص

    W

    صدقت والله هذا من اختصاصه الحباري فقط!?
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 5:18 ص

    ساري

    لم يستفيد المواطن من مجلسكم اي فائدة والقرارات التي صدرت ملكيه لاعلاقة لكم بها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  49. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 5:14 ص

    عبد ربه منصور هادي

    الشورى اختصاصه بيض الحباري فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم