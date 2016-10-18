المفرج مناسب للمنتخب..!

… اليوم سآخذكم في جولة حرة لن أتقيد فيها بقواعد الكتابة واشتقاقاتها اللغوية.!

… اليوم سأكتب عن حكم حينما اعتزل التحكيم قدم لنا أغنية خاصة عن الهلال وسؤالي عنه ليس من فرط إعجابي بصوته، بل لكي اطمئن على مستقبله الغنائي.!

… اليوم ودي أسأل الهيئة والاتحاد سؤالا مشتركا فيه من حسن الظن ما يجعلني أطالبهم بالاستعانة بالكابتن فهد المفرج في إدارة المنتخب، وليس شرطا أن يكون مع طارق كيال فقدرات المفرج تؤهله للإشراف على كل المنتخبات السنية.!

… اليوم سأبحث من خلال روزنامة الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أعضاء لجنة انحازوا للوصيف على حساب البطل.!

… اليوم سأكتب عن إعلامنا الرياضي وفي الحلقة غصة مما يحدث من انتهاكات له.

… واليوم تحديدا أشعر أن انفلاتا في الإعلام بلغ منتهاه فمن هذه المرة يعلق الجرس.!

… اليوم سأكتب رسالة حبرها دمي وأخرى تصرخ بهمي وما بين الدم والهم أقول بصوت عال إلى من…،.!

… اليوم وأمس بدأت لعبة الأبراج تتداول بشك كبير والربط هنا معني بالراتب.

… كعادته شيخنا أبودم خفيف عادل الكلباني يعلق بطريقته الخاصة على ربط الأبراج بالراتب، لكن أمام قصف الجبهات تسقط كل المبادئ.!

(2)

… الأهلي يلاقي برشلونة في قطر، وذات الأهلي قد يلاقي أهلي الإمارات في سوبر سعودي إماراتي، كل هذا التميز وإعلامنا الرياضي لا حس ولا خبر، لكن كل هذا كوم وخبر مفاده أن هناك ناديا سعوديا يطلب مواجهة برشلونة كوم آخر، والمشكلة أن من نشر الخبر عاد وكذبه دون أن يخبرنا لماذا أكد ولماذا نفى؟

(3)

… مازال الدكتور عبداللطيف بخاري يعاقب نفسيا بشكل دعاني أسأل ما هو الجُرم الذي ارتكبه حتى يفعل به هكذا.؟

… تغريدة وعوقب عليها فما دخل هيئة الادعاء العام في قضية رياضية بحتة.!

… عيب بحق الرياضة ما يحدث مع الدكتور عبداللطيف ومعيب أن يصل الأمر لهذه الدرجة.!

(4)

أستغرب هذه الحملة الضارية التي يتبناها بعض أعلام النصر ضد ناديهم.!

… لكنني لم أستغرب هجومهم الضاري على حسين عبدالغني، لكن يظل هجوما يتعامل معه حسين على طريقة الصواعق لا تضرب إلا القمم.!

نقلا عن عكاظ