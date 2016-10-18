هدنة في اليمن اعتبارا من الخميس لمدة ثلاثة أيام

صحيفة المرصد: أعلنت الامم المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء ان وقفا لاطلاق النار في كل انحاء اليمن سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فجر الخميس ولمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.

وقال مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد شيخ احمد ان “وقف الاعمال القتالية في اليمن سيسري اعتبارا من الساعة 23:59 مساء 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بتوقيت اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد”، مؤكدا انه تلقى “تأكيدات من كافة الأطراف اليمنية بالتزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية”.

واوضح المبعوث الدولي في سلسلة تغريدات على تويتر وفي بيان صدر في نيويورك ان الهدنة الجديدة هي بمثابة استئناف للهدنة التي اتفق عليها اطراف النزاع في اليمن في 10 نيسان/ابريل ولكنها ما لبثت ان انهارت.

واضاف “ادعو كافة الأطراف اليمنية والإقليمية والمجتمع الدولي لتشجيع الاحترام الكامل لوقف الأعمال القتالية حتى يفضي إلى نهاية دائمة للنزاع في اليمن”.

كما دعا المبعوث الدولي الى “اعادة تفعيل فورية للجنة التهدئة والتنسيق وانتقال أعضائها الى ظهران الجنوب، بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال مشاورات الكويت”.

وذكر الدبلوماسي الموريتاني اطراف النزاع في اليمن ان “وقف الأعمال القتالية يشمل الالتزام بالسماح بحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين دون أية عوائق إلى كافة المناطق”.