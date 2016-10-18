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داعية سعودي شهير مطلوب للمحاكمة!

18 أكتوبر, 2016 , 7:27 ص
داعية سعودي شهير مطلوب للمحاكمة!
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صحيفة المرصد: اتهم داعية شهير من قبل هيئة الادعاء العام بالإساءة للمملكة و دول الخليج والتشكيك في ولائها لأمتها.وتم انعقاد أولى جلسات محاكمة المدعى عليه «الداعية» أمس فى المحكمة الجزائية المتخصصة و التى تحاكمه وهو مطلق السراح دون إيقافه، إذ تخلف عن الحضور إلى مقر المحكمة، بعدما أوكل محاميين للحضور نيابة عنه، وذلك للاستماع إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي العام ,بحسب صحيفة عكاظ.

وتلا المدعي العام التهم التي تضمنت قيام المدعى عليه «الداعية» بنشر وإذاعة ما فيه إساءة لدول شقيقة وقادتها مخالفا في ذلك الأمر الملكي (أ/‏‏44) والمجرم لتلك التجاوزات، كما اتهم بإساءته لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما فيها السعودية والتعدي عليها والتشكيك في ولائها لأمتها وأنها مرتهنة لغيرها والتهكم فيها علنا.
وشهدت الجلسة تسليم ناظر القضية لوكيلي المدعى عليه لائحة الدعوى، طالبا منهما ضرورة حضور ومثول المدعى عليه شخصيا في الجلسة القادمة.
وطالب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبات رادعة له ولغيره.



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 35
    18 أكتوبر, 2016 , 8:51 ص

    ابوخالد الدمام

    الولاء والاخلاص للمليك والوطن من اوجب الواجبات ،والمفترض كشف اسمه ومحاسبته بقوه ليكون عبره لغيره
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  2. 34
    18 أكتوبر, 2016 , 8:47 ص

    زائر70

    بدون تعميم اعتبرمايروجونه الدعاة هناوهناك دعاوي تحريضيه لبث الكراهيه في الداخل وفي الخارج حتي يكون لها انعكاسات خطيره على الدوله والمجتمع وبدة العناوي
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  3. 33
    18 أكتوبر, 2016 , 8:43 ص

    رحمه

    هذا قانون (جماعه الاخوان جماعه ارهابيه ) بدا تفعيله ...فاين تفرون!!!!
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  4. 32
    18 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    رحمه

    تنظيف المملكع الاخوان بدأ......وفي الخارج لن يسكتوا ويزيد صياحهم ...
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  5. 31
    18 أكتوبر, 2016 , 8:41 ص

    رحمه

    لن نسكت عنهم حتى يمسكوهم شخص شخص
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  6. 30
    18 أكتوبر, 2016 , 8:40 ص

    سموي

    وين اسم الداعية عشان كل واحد كان يسمع له يتوب و يستغفر ربه
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  7. 29
    18 أكتوبر, 2016 , 8:40 ص

    بالتأكيد

    (( مؤكد وأكيد )) أنه سينال ما يستحق بالحق والعدل
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  8. 28
    18 أكتوبر, 2016 , 8:39 ص

    بالتأكيد

    (( مؤكد وأكيد )) أن القول ليس تعميما فدعاتنا فيهم الخير إنما نخص من نهج المنهج الحزبي الخاطئ في الدعوة وحملها ما ليس منها
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  9. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 8:36 ص

    بالتأكيد

    22 زمان الصمت لماذا يخفون اسمه (( لا تهمنا الأسماء .. ما يعنينا أن نفضح مناهج أهل الانحراف الفكري من الحزبيين ومن التيارات الموصلة للضلال والانحراف)
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  10. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    يارب رحمتك وسعت كل شيء

    والواد دشتي أخباره إيه
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  11. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 8:33 ص

    بالتأكيد

    11 من يقول الحقيقة (( مؤكد وأكيد )) أن الحقيقة التي تصورتها زرعت في العقول من قبل أمثال من نهج منهج هذا الداعية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 8:30 ص
    عدد التعليقات:7352

    الحرمان

    وظيفه الداعيه لاتحتاج شهاده ابتدائي جامعي ودون المرور بالموارد او الخدمه المدنيه لذلك الوضع محتاج رخصه لهذا العمل وتاهيل وتقنين فيما يخوض فيه
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  13. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 8:29 ص

    بالتأكيد

    (( مؤكد وأكيد )) أننا لا نخص أحد بعينه بل نعني كل من سار على نهج يخالف به نهج دولتنا الاسلامية فالكلام بالعموم لا الخصوص
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  14. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 8:29 ص

    زمان الصمت

    لماذا يخفون اسمه هل عنده حصانه او مقدس كل شئ سر عندنا واصبح المواطن ﻻيعرف العدو من الصديق . وعلى كذا تكثر الشايعات على ناس أبرياء حتى تظهر الحقيقة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    بالتأكيد

    (( مؤكد وأكيد )) انه أساء للدين وعظم إساءته من عظم من أساء لهم
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  16. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص

    بالتأكيد

    (( مؤكد وأكيد )) انه أساء للدين لأن الحاكم الشرعي له حقوق وواجبات في الدين
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  17. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 8:21 ص

    بالتأكيد

    (( مؤكد وأكيد )) أن يشكك في الحكام والقادة وفي ولائها لأمتها وأنها مرتهنة لغيرها والتهكم فيها علنا. لأنه يريد معادة الشعوب لحكامهم
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  18. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    سواق وايت موية

    لو انه أساء للدين فكيف يكون الوضع !!؟؟
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  19. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 8:17 ص

    بالتأكيد

    (( مؤكد وأكيد )) أنه جعل عباءة الدعوة رداء يتخفى خلفه لغاية ينشدها وفق تصور جماعة أو تيار أو توجه يتبع نهجهم
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  20. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    بالتأكيد

    (( مؤكد وأكيد )) أنه داعية مختص في تأجيج الشعوب على حكامهم
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  21. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 8:10 ص

    بالتأكيد

    (مؤكد وأكيد ) أنه حزبي لبس عباءة داعية
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  22. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    بالتأكيد

    ( مؤكد وأكيد) ... أن من يعادي وطنه ودول الخليج تحديد .. لديه انحراف ما في المنهج والمعتقد
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  23. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 8:07 ص

    بالتأكيد

    مؤكد أنه حزبي على منهج الحزبيين
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  24. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 8:06 ص

    شنفرها

    بالتأكيد أن منهجه الديني منحرف بغض النظر عما قال
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  25. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    ممكن محاكمةمن يحارب الشرع والعلماء وأهل السنة ام فقط من يقول الحقيقة ؟؟؟؟!!!
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  26. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    مجرة التبانة

    الحزم في هذه الظروف واجب وانا مع الدولة في كل ماتتخذه حفاظا على الامن والاستقرار والبلد مسلم يروح يدور بلد كافر يدعو اهله للاسلام خلاص مافيه دعاه.
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  27. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 7:58 ص

    شايل همك ولا همك

    يقدر يجيبه اذا فيه كاميرات في المحل ...........ولازم ياخذ حقه بالقانون وصوت وصوره .
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  28. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 7:57 ص

    العابد لله

    نتمنى نسمع قريبا محكمة كتاب واعلامين ليبرالين كانو يحرضون على الدولة واستدعاء امريكا علينا وكانو سبب فى تشويه السعودية وقانون جاستا
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  29. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    سعود الغبيني

    معروف الحرباء المتلونة
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  30. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    صقر الجنوب

    لابد أن يُحاكم و يكون عبرة لغيره, الدين و الوطن و المليك.
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  31. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص

    شايل همك ولا همك

    يقدر يجيبه اذا فيه كاميرات في المحل ...........ولازم ياخذ حقه بالقانون وصوت وصوره .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 7:38 ص

    777

    لنا الله عندة محامين وحنا لنا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 7:37 ص

    دروجبا

    حاكموه مثل الدكتور دشتي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  34. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص

    جحفلي اسطورتي

    ياليت اي داعيه خلال 20 سنه الماضيه كان سبب في تعطل المجتمع بخزعبلاته وسرقاته وتحريضاته يحاااكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  35. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    إمرأه

    ممتاز لكن ابغى أعرف ليه مسمى داعيه في بلاد مسلمه ويدعو لماذا عجبي
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