داعية سعودي شهير مطلوب للمحاكمة!

صحيفة المرصد: اتهم داعية شهير من قبل هيئة الادعاء العام بالإساءة للمملكة و دول الخليج والتشكيك في ولائها لأمتها.وتم انعقاد أولى جلسات محاكمة المدعى عليه «الداعية» أمس فى المحكمة الجزائية المتخصصة و التى تحاكمه وهو مطلق السراح دون إيقافه، إذ تخلف عن الحضور إلى مقر المحكمة، بعدما أوكل محاميين للحضور نيابة عنه، وذلك للاستماع إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي العام ,بحسب صحيفة عكاظ.
وتلا المدعي العام التهم التي تضمنت قيام المدعى عليه «الداعية» بنشر وإذاعة ما فيه إساءة لدول شقيقة وقادتها مخالفا في ذلك الأمر الملكي (أ/44) والمجرم لتلك التجاوزات، كما اتهم بإساءته لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما فيها السعودية والتعدي عليها والتشكيك في ولائها لأمتها وأنها مرتهنة لغيرها والتهكم فيها علنا.
وشهدت الجلسة تسليم ناظر القضية لوكيلي المدعى عليه لائحة الدعوى، طالبا منهما ضرورة حضور ومثول المدعى عليه شخصيا في الجلسة القادمة.
وطالب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبات رادعة له ولغيره.
تعليقات ( 35 )
ابوخالد الدمامالولاء والاخلاص للمليك والوطن من اوجب الواجبات ،والمفترض كشف اسمه ومحاسبته بقوه ليكون عبره لغيره
زائر70بدون تعميم اعتبرمايروجونه الدعاة هناوهناك دعاوي تحريضيه لبث الكراهيه في الداخل وفي الخارج حتي يكون لها انعكاسات خطيره على الدوله والمجتمع وبدة العناوي
رحمههذا قانون (جماعه الاخوان جماعه ارهابيه ) بدا تفعيله ...فاين تفرون!!!!
رحمهتنظيف المملكع الاخوان بدأ......وفي الخارج لن يسكتوا ويزيد صياحهم ...
رحمهلن نسكت عنهم حتى يمسكوهم شخص شخص
سمويوين اسم الداعية عشان كل واحد كان يسمع له يتوب و يستغفر ربه
بالتأكيد(( مؤكد وأكيد )) أنه سينال ما يستحق بالحق والعدل
بالتأكيد(( مؤكد وأكيد )) أن القول ليس تعميما فدعاتنا فيهم الخير إنما نخص من نهج المنهج الحزبي الخاطئ في الدعوة وحملها ما ليس منها
بالتأكيد22 زمان الصمت لماذا يخفون اسمه (( لا تهمنا الأسماء .. ما يعنينا أن نفضح مناهج أهل الانحراف الفكري من الحزبيين ومن التيارات الموصلة للضلال والانحراف)
يارب رحمتك وسعت كل شيءوالواد دشتي أخباره إيه
بالتأكيد11 من يقول الحقيقة (( مؤكد وأكيد )) أن الحقيقة التي تصورتها زرعت في العقول من قبل أمثال من نهج منهج هذا الداعية
عدد التعليقات:7352
الحرمانوظيفه الداعيه لاتحتاج شهاده ابتدائي جامعي ودون المرور بالموارد او الخدمه المدنيه لذلك الوضع محتاج رخصه لهذا العمل وتاهيل وتقنين فيما يخوض فيه
بالتأكيد(( مؤكد وأكيد )) أننا لا نخص أحد بعينه بل نعني كل من سار على نهج يخالف به نهج دولتنا الاسلامية فالكلام بالعموم لا الخصوص
زمان الصمتلماذا يخفون اسمه هل عنده حصانه او مقدس كل شئ سر عندنا واصبح المواطن ﻻيعرف العدو من الصديق . وعلى كذا تكثر الشايعات على ناس أبرياء حتى تظهر الحقيقة .
بالتأكيد(( مؤكد وأكيد )) انه أساء للدين وعظم إساءته من عظم من أساء لهم
بالتأكيد(( مؤكد وأكيد )) انه أساء للدين لأن الحاكم الشرعي له حقوق وواجبات في الدين
بالتأكيد(( مؤكد وأكيد )) أن يشكك في الحكام والقادة وفي ولائها لأمتها وأنها مرتهنة لغيرها والتهكم فيها علنا. لأنه يريد معادة الشعوب لحكامهم
سواق وايت مويةلو انه أساء للدين فكيف يكون الوضع !!؟؟
بالتأكيد(( مؤكد وأكيد )) أنه جعل عباءة الدعوة رداء يتخفى خلفه لغاية ينشدها وفق تصور جماعة أو تيار أو توجه يتبع نهجهم
بالتأكيد(( مؤكد وأكيد )) أنه داعية مختص في تأجيج الشعوب على حكامهم
بالتأكيد(مؤكد وأكيد ) أنه حزبي لبس عباءة داعية
بالتأكيد( مؤكد وأكيد) ... أن من يعادي وطنه ودول الخليج تحديد .. لديه انحراف ما في المنهج والمعتقد
بالتأكيدمؤكد أنه حزبي على منهج الحزبيين
شنفرهابالتأكيد أن منهجه الديني منحرف بغض النظر عما قال
مجرة التبانةالحزم في هذه الظروف واجب وانا مع الدولة في كل ماتتخذه حفاظا على الامن والاستقرار والبلد مسلم يروح يدور بلد كافر يدعو اهله للاسلام خلاص مافيه دعاه.
شايل همك ولا همكيقدر يجيبه اذا فيه كاميرات في المحل ...........ولازم ياخذ حقه بالقانون وصوت وصوره .
العابد للهنتمنى نسمع قريبا محكمة كتاب واعلامين ليبرالين كانو يحرضون على الدولة واستدعاء امريكا علينا وكانو سبب فى تشويه السعودية وقانون جاستا
سعود الغبينيمعروف الحرباء المتلونة
صقر الجنوبلابد أن يُحاكم و يكون عبرة لغيره, الدين و الوطن و المليك.
شايل همك ولا همكيقدر يجيبه اذا فيه كاميرات في المحل ...........ولازم ياخذ حقه بالقانون وصوت وصوره .
777لنا الله عندة محامين وحنا لنا الله
دروجباحاكموه مثل الدكتور دشتي
جحفلي اسطورتيياليت اي داعيه خلال 20 سنه الماضيه كان سبب في تعطل المجتمع بخزعبلاته وسرقاته وتحريضاته يحاااكم
إمرأهممتاز لكن ابغى أعرف ليه مسمى داعيه في بلاد مسلمه ويدعو لماذا عجبي