داعية سعودي شهير مطلوب للمحاكمة!

صحيفة المرصد: اتهم داعية شهير من قبل هيئة الادعاء العام بالإساءة للمملكة و دول الخليج والتشكيك في ولائها لأمتها.وتم انعقاد أولى جلسات محاكمة المدعى عليه «الداعية» أمس فى المحكمة الجزائية المتخصصة و التى تحاكمه وهو مطلق السراح دون إيقافه، إذ تخلف عن الحضور إلى مقر المحكمة، بعدما أوكل محاميين للحضور نيابة عنه، وذلك للاستماع إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي العام ,بحسب صحيفة عكاظ.

وتلا المدعي العام التهم التي تضمنت قيام المدعى عليه «الداعية» بنشر وإذاعة ما فيه إساءة لدول شقيقة وقادتها مخالفا في ذلك الأمر الملكي (أ/‏‏44) والمجرم لتلك التجاوزات، كما اتهم بإساءته لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما فيها السعودية والتعدي عليها والتشكيك في ولائها لأمتها وأنها مرتهنة لغيرها والتهكم فيها علنا.

وشهدت الجلسة تسليم ناظر القضية لوكيلي المدعى عليه لائحة الدعوى، طالبا منهما ضرورة حضور ومثول المدعى عليه شخصيا في الجلسة القادمة.

وطالب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبات رادعة له ولغيره.