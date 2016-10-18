الحوثيون يبيعون أراضي في صنعاء على مستثمرين إيرانيين

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن جماعة الحوثيين الانقلابية عرضت مواقع متميزة في قلب العاصمة صنعاء على مستثمرين إيرانيين، لأجل توفير سيولة مالية تغطي العجز المالي الكبير الذي حدث بعد قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، الشهر الماضي، بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن.

وكشفت صحيفة الوطن عن توجه لاقتطاع مساحة كبيرة من ميدان السبعين، الذي يعتبر أحد أهم معالم صنعاء، وبيعه للمستثمرين الإيرانيين، مشيرا إلى أن خلافا واسعا نشب بين قيادات في الجماعة التي انقسمت إلى فريقين، أحدهما يرى أن مثل هذا الأمر سوف يتسبب في إثارة الرأي العام، بسبب القيمة المعنوية الكبيرة للميدان، وأنه ليس من المصلحة أن تقدم الجماعة على أي فعل كذلك في الوقت الحالي، لاسيما بعد حالة الاحتقان التي يشعر بها معظم الشعب، نتيجة لتدني الأحوال المعيشية، وتوقف صرف الرواتب لفترة تجاوزت خمسة أشهر، فيما يدعو الفريق الآخر إلى التركيز على استنباط موارد مالية، لفك الضائقة التي تكابدها الجماعة، دون مراعاة لأي اعتبارات أخرى.

ولن يقتصر الأمر على صنعاء وحدها, ولكن تتوسع طموحات الانقلابيين لبيع أراض استثمارية متميزة في كافة المحافظات التي لا زالت بأيديهم .