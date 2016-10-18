صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن جماعة الحوثيين الانقلابية عرضت مواقع متميزة في قلب العاصمة صنعاء على مستثمرين إيرانيين، لأجل توفير سيولة مالية تغطي العجز المالي الكبير الذي حدث بعد قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، الشهر الماضي، بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن.
وكشفت صحيفة الوطن عن توجه لاقتطاع مساحة كبيرة من ميدان السبعين، الذي يعتبر أحد أهم معالم صنعاء، وبيعه للمستثمرين الإيرانيين، مشيرا إلى أن خلافا واسعا نشب بين قيادات في الجماعة التي انقسمت إلى فريقين، أحدهما يرى أن مثل هذا الأمر سوف يتسبب في إثارة الرأي العام، بسبب القيمة المعنوية الكبيرة للميدان، وأنه ليس من المصلحة أن تقدم الجماعة على أي فعل كذلك في الوقت الحالي، لاسيما بعد حالة الاحتقان التي يشعر بها معظم الشعب، نتيجة لتدني الأحوال المعيشية، وتوقف صرف الرواتب لفترة تجاوزت خمسة أشهر، فيما يدعو الفريق الآخر إلى التركيز على استنباط موارد مالية، لفك الضائقة التي تكابدها الجماعة، دون مراعاة لأي اعتبارات أخرى.
ولن يقتصر الأمر على صنعاء وحدها, ولكن تتوسع طموحات الانقلابيين لبيع أراض استثمارية متميزة في كافة المحافظات التي لا زالت بأيديهم .
الحوثيون يبيعون أراضي في صنعاء على مستثمرين إيرانيين
صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن جماعة الحوثيين الانقلابية عرضت مواقع متميزة في قلب العاصمة صنعاء على مستثمرين إيرانيين، لأجل توفير سيولة مالية تغطي العجز المالي الكبير الذي حدث بعد قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، الشهر الماضي، بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن.
تعليقات ( 13 )
محب آل البيتهم باعوا اليمن السعيد العربي يمن الحكمة باكمله لإيران
هذة الحقيقةالشيعة الرافضة للحق يبيعون أي شيء يخطر في بالك ؟ ومايخطر في بالك ؟ لأجل المال
محمدوالمستثمر مايستثمر الا بصنعاء اووه نسيت ان المستثمرين يبحثون عن الدول المستقره
يزدجركما قال الكاتب اليمتي محمد جميح اهل صنعاء همهم الوحيد توفر القات تجدهم دائما حول القات وطالما هناك قات فهم بخير وليذهب الكون إلى الجحيم
يالطيفاذكر ايران حرضت الشيعه على شراء اراضي ودفعت مبالغ ونتشرو كل الهضيب لشراء الاراضي حسب توصيات من ايران ولاكن كشفت خطتهم وخسرو لانهم شرو اراضي صحراء
اطياف راحلةكانهم غنم تاكل برسيم ..
يالطيفسلملي على جنوبي اليمن لم ولن يسلمو او يبيعوشبر من ارضهم لعدو والارض مثل العرض لاكن نامل من حكموتنا ان تثقل على استقدام العمال وتفتح المجال للمواطن
الصارممابني على باطل فهو باطل، لا يحق لمشرك فارسي مجوسي شراء في بلاد المسلمين. لايسمح لروافض الإمتلاك في العواصم العربيه الإسلاميه.
يالطيفصنعاء ليس ملك لهم لاكن صمت سكان صنعاء وشرفاء صنعاء ولن اقول مشايخ وقبايل صنعا لانهم مع بوصلت المال اين يتجه سهم البوصله تتجهه انظارهم مع اتجاهه
كيفالصعاليك الحوثيين الارهابيين يبيعون مالا يملكون ( مشروع ارهابي ملالي ايراني في نشر الفتن والارهاب والاضطرابات )
عبدالعزيز//بعيدا عن الضايقه الماليه هذا هو نهج المجوس واذنابهم بكل دول الخليج والعربيه شراء اراضي وعقارات وبعدها حفر قبور وجعلها اضرحه ومزارات سوريا خير دليل
الله فوقحسبنا الله ونعم الوكيل ع هالعصابه في احد فيه ذرة وطنيه يبيع ارضه لدوله ثانية