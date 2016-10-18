فيديو.. إندونيسيا: جلد شبان وفتيات بعصا خيزران بتهمة التلامس وتبادل القبل

صحيفة المرصد-وكالات: تعرض 13 شخصا، بينهم 6 نساء، للضرب بالعصي في مقاطعة باندا آتشيه الواقعة في جزيرة سومطرة، بسبب ارتكابهم أفعالا مثل “الانفراد أو تبادل القبل”.
وتم تطبيق العقوبة على الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عاما، لإدانتهم بارتكاب أفعال مثل التلامس وتبادل القبل، وانفراد رجل بامرأة في مكان خاص.
وتم تأجيل معاقبة امرأة حامل تبلغ من العمر 22 عاما، لكن مساعد رئيس بلدية آتشيه زين العارفين، أكد أن العقوبة ستطبق بعد أن تلد طفلها.
يذكر أن مقاطعة آتشيه هي الوحيدة في إندونيسيا، التي “تطبق الشريعة”، معاقبة لأفعال مثل شرب الخمر والعلاقات خارج الزواج والمثلية، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكانت آتشيه قد بدأت بتطبيق الشريعة الإسلامية بعد حصولها على الحكم الذاتي الخاص عام 2001، إثر تمرد انفصالي، وتم التشدد في تطبيق الشريعة بعد توقيع اتفاق سلام مع حكومة جاكرتا في 2005.
تعليقات ( 6 )
الله يهدي ويصلح أبناء المسلمين المؤمنينيستاهلون الجلد فمثل هؤلاء يحتاجون من يؤدبهم ويربيهم ويوقفهم عند حدهم
مستغربكأنه فيلم أو مسرحية مونتاج وإخراج وأقنعة وخلفيات وديكور وتصوير بجودة واختيار لقطات مؤثرة ومثيرة يجعل الأمر مريبا
يا خوفي( لن ننكر حدود الله ) لكن خوفي أنهم على الدين الخطأ الموصل لفكر القاعدة بالخطأ في زمن التبس فيه الاسلام على أهله
فيصلاندونيسيا تطبق الشريعه بشكلها الصحيج
ام الغاليغريبه إندونيسيا كل شي عندهم عادي واكبر دليل خدمهم إلى يجي *** الله لايردهن