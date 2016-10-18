«التأمينات»: احتساب الراتب التقاعدي على أساس تقسيم مدة الاشتراك إلى مدد منفصلة

صحيفة المرصد: أكدت صحيفة محلية مراعاة التأمينات الاجتماعية لنظام التأمينات لحالات المشتركين العاملين بنظام “التشغيل الذاتي” في الجهات الحكومية، الذين انخفضت أجورهم الخاضعة للاشتراك في السنوات الأخيرة من الخدمة، مما يؤثر في احتساب متوسط الأجر لآخر سنتين، مشيراً إلى احتساب المعاش على أساس تقسيم مدة الاشتراك إلى مدد منفصلة في هذه الحالات.

وبحسب صحيفة الإقتصادية , أوضح عبدالله العبدالجبار المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المعاش يحسب عن كل مدة على أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين منها، فيما يرتبط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن المدد المنفصلة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعد استثناء من الأساس المعمول عند احتساب معاش التقاعد، وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية الذي ينص على احتساب معاش التقاعد على أساس (متوسط آخر سنتين).

وبين أن عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات بلغ أكثر من 450 ألف منشأة، في حين وصل عدد المشتركين ممن هم على رأس العمل المسجلين في نظام التأمينات حتى نهاية 1437هـ أكثر من 10.5 مليون مشترك، بزيادة قدرها 4 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ عدد المسجلين 10.1 مليون.