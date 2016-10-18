وزارة الإسكان تعتمد خطة جديدة لسداد «إيجار السكن» لغير القادرين

صحيفة المرصد: تقوم وزارة الإسكان حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ برنامج دعم المواطن غير القادر على دفع أجرة المسكن، بحيث يتم تمويله مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك ومن عوائد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وبحسب صحيفة المدينة, سيتم تكوين لجنة أو أكثر في أي منطقة أو محافظة مكونة من «إمارة المنطقة أو المحافظة، وزارات الداخلية، العدل، الإسكان، العمل والتنمية الاجتماعية، مع اشتراط ما يلي:

