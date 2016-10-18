شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

الجزيرة-رشيد السليم
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تعليقات ( 27 )
حسيبك الله....أنت الكريم بفضل جودك ومدة عطاك ..// ✨ أجـعــلــنــي بنهـــر جـنــتــك الـثـجــاج ارتـوي !***
القناص2والسماء لاماتضيق إن كان يغشاها غيوم// والصدر يبقى رحب لويمتلى ضيق واشجون//
المزن🌸لذلك أسألوا أطفالكم أين الله ؟ فوق العرش استوى من خلقك وأوجدك ؟ الله سبحانه وضحوا لهم صفات الله وأسماؤه الحسنى بحسب مايناسب عقليتهم ..🌸
عدد التعليقات:139
Xx5halidxXوالله من السخافه بالردود
حسيبك الله....عبدك بلا رحمتك ماله عزم في لقاك.. // ✨ فـ الساعة اللي يفوز ابها الرضي السوي !***
حسيبك الله....يارب عفوك وغفرانك وغاية رضاك...// ✨ يــــاذ الجــلال العظــيــم ويالـرحـيـــم الــقــــــوي !***
عدد التعليقات:7364
الحرمانكن رجلا ، لان المرأه ليست بحاجة لمن يشاركها انوثتها
القناص2ليتك تقدر لحظة في حياتى// اسمعك لحن الجبال من رعاها//
المزن🌸كتبت في هذا الموضوع لما شفت أبن أختي ذو الأربع سنوات لابس زي سوبرمان ويقفز من فوق الكنبة للأرض ويقول أنا أقدر أطير وغيره من هاالكلام !! ...🌸
عدد التعليقات:7364
الحرمانفي شفتاكِ عزف
القناص2كركتير التخفيضات واقع مجتمعى فيه نوع من المصداقيه وسلوك البعض وشراهة التسوق لعدم وجود خيارات ترفيه اخرى // لبنان نقول الاقربون اولى بالمعروف
المزن🌸إذاً أمام هذا الخطر يأتي دور الأهل وبقوة وهي زرع محبة الله وصفاته وقوته وانه هوالرازق والشافي والمعافي حتى تتعلق قلوب الأطفال منذ الصغر بالله ..🌸
عدد التعليقات:7364
الحرمانتهز يدها كل ماهزها الفن - وتهتز كل الناس من هز يدها . لولا ماخافتها على الناس تنجن - ماتكتفي في هز يدها وحدها
المزن🌸مثل سوبرمان ،باتمان ،سبيدر مان فيمتلئ قلب وعقل الطفل بصفات هذه الشخصية أنه هو القوي المنقذ اللي يراقب الناس من فوق ويأتي لإنقاذهم مثل سوبرمان ..🌸
عدد التعليقات:7364
الحرمانيا ليتني بينك وبين المضرة من غَزّة الشوكة إلى سَكرة الموت ..!!
عدد التعليقات:7364
الحرمانㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ شعور هاللحظه : آحتآج آن انحني على كتفك لـ يستقيم كل اعوجاج في صدري . 💓. ㅤㅤㅤ
المزن🌸و الأطفال من الصغر تحتاج نفوسهم للتعلق بمن له صفات القوة والشجاعة وغيره.لذلك صناع برامج الأطفال ابتكروا شخصيات كرتونية وقصصية تتميز بالقوة الخارقة 🌸
القناص2اكتب وتكتبلى ونا اقول حتى ايش// اصبر على قرطاس ماهوب كافي//
عدد التعليقات:7364
الحرمانبعض الكاركتيرات تلامس الوضع الجرح مثل الساحر ومدرسه نائيه النائيه مفروض رجال الي يدرسون الطالبات ضروه مثل الطب لا لا هذا قرار لبرالي طيب والحل
المزن🌸 من الطبيعي بل من الفطرة أن الطفل يخاف ويشعر بالضعف والحاجة لمن يدفع عنه هذا الخوف" فيكبر وهويسمع أمه أوأباه يرددون لاتخاف نحن معك " سنجلب لك ماتريد🌸
القناص2على غزير الدمع ضميت الاهداب / صديت لين لين الدمع يبقى مكانه/
القناص2تبطي على وانا هنا اتحاراك/ كبدي لواهيب الصبر يشتويها/
المزن🌸من الوقاحة والسوء أن تسفه وتستهزئ بما يظهره الناس من مشاعر حقيقية سواء بالتعبيرالمباشر أو التعبير عنها بالكتابة !!! 🌸
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 متى يتشفر تهريجك أصابنا الغثيان .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
عدد التعليقات:7364
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
المزن🌸السلام عليكم ورحمة الله وبركاته🌸