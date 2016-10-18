  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

18 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
  • 500
  • 27
  • حجم الخط

1

الجزيرة-رشيد السليم

2

الجزيرة-طلال الشعشاع

3

الجزيرة-عبد الله المرزوق

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

6

الجزيرة-مفرح الزيادي

7

الجزيرة-محمود الهمزاني

8

الجزيرة-منال محمد

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 27 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص

    حسيبك الله....

    أنت الكريم بفضل جودك ومدة عطاك ..// ✨ أجـعــلــنــي بنهـــر جـنــتــك الـثـجــاج ارتـوي !***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص

    القناص2

    والسماء لاماتضيق إن كان يغشاها غيوم// والصدر يبقى رحب لويمتلى ضيق واشجون//
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    المزن

    🌸لذلك أسألوا أطفالكم أين الله ؟ فوق العرش استوى من خلقك وأوجدك ؟ الله سبحانه وضحوا لهم صفات الله وأسماؤه الحسنى بحسب مايناسب عقليتهم ..🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:139

    Xx5halidxX

    والله من السخافه بالردود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    حسيبك الله....

    عبدك بلا رحمتك ماله عزم في لقاك.. // ✨ فـ الساعة اللي يفوز ابها الرضي السوي !***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص

    حسيبك الله....

    يارب عفوك وغفرانك وغاية رضاك...// ✨ يــــاذ الجــلال العظــيــم ويالـرحـيـــم الــقــــــوي !***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:7364

    الحرمان

    ‏كن رجلا ، لان المرأه ليست بحاجة لمن يشاركها انوثتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    القناص2

    ليتك تقدر لحظة في حياتى// اسمعك لحن الجبال من رعاها//
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    المزن

    🌸كتبت في هذا الموضوع لما شفت أبن أختي ذو الأربع سنوات لابس زي سوبرمان ويقفز من فوق الكنبة للأرض ويقول أنا أقدر أطير وغيره من هاالكلام !! ...🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:7364

    الحرمان

    ‏في شفتاكِ عزف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    قناص وين انته ووين الثقافه ،، يابعدها عن شاربك ***،، عاجز فكر وذاتك تعبر سخافه ،، ومن ***تحسبنك متفوق .....(شايف)
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    القناص2

    كركتير التخفيضات واقع مجتمعى فيه نوع من المصداقيه وسلوك البعض وشراهة التسوق لعدم وجود خيارات ترفيه اخرى // لبنان نقول الاقربون اولى بالمعروف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص

    المزن

    🌸إذاً أمام هذا الخطر يأتي دور الأهل وبقوة وهي زرع محبة الله وصفاته وقوته وانه هوالرازق والشافي والمعافي حتى تتعلق قلوب الأطفال منذ الصغر بالله ..🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:7364

    الحرمان

    ‏تهز يدها كل ماهزها الفن - ‏وتهتز كل الناس من هز يدها ‏. ‏لولا ماخافتها على الناس تنجن - ‏ماتكتفي في هز يدها وحدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    المزن

    🌸مثل سوبرمان ،باتمان ،سبيدر مان فيمتلئ قلب وعقل الطفل بصفات هذه الشخصية أنه هو القوي المنقذ اللي يراقب الناس من فوق ويأتي لإنقاذهم مثل سوبرمان ..🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:7364

    الحرمان

    ‏يا ليتني بينك وبين المضرة ‏ ‏من غَزّة الشوكة إلى سَكرة الموت ..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:7364

    الحرمان

    ‏ㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤ ‏ ‏شعور هاللحظه : ‏آحتآج آن انحني على كتفك لـ يستقيم كل اعوجاج في صدري . 💓. ‏ㅤㅤㅤ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    المزن

    🌸و الأطفال من الصغر تحتاج نفوسهم للتعلق بمن له صفات القوة والشجاعة وغيره.لذلك صناع برامج الأطفال ابتكروا شخصيات كرتونية وقصصية تتميز بالقوة الخارقة 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    القناص2

    اكتب وتكتبلى ونا اقول حتى ايش// اصبر على قرطاس ماهوب كافي//
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:7364

    الحرمان

    بعض الكاركتيرات تلامس الوضع الجرح مثل الساحر ومدرسه نائيه النائيه مفروض رجال الي يدرسون الطالبات ضروه مثل الطب لا لا هذا قرار لبرالي طيب والحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    المزن

    🌸 من الطبيعي بل من الفطرة أن الطفل يخاف ويشعر بالضعف والحاجة لمن يدفع عنه هذا الخوف" فيكبر وهويسمع أمه أوأباه يرددون لاتخاف نحن معك " سنجلب لك ماتريد🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    القناص2

    على غزير الدمع ضميت الاهداب / صديت لين لين الدمع يبقى مكانه/
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    القناص2

    تبطي على وانا هنا اتحاراك/ كبدي لواهيب الصبر يشتويها/
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    المزن

    🌸من الوقاحة والسوء أن تسفه وتستهزئ بما يظهره الناس من مشاعر حقيقية سواء بالتعبيرالمباشر أو التعبير عنها بالكتابة !!! 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 متى يتشفر تهريجك أصابنا الغثيان .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  26. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص
    عدد التعليقات:7364

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 10:25 ص

    المزن

    🌸السلام عليكم ورحمة الله وبركاته🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم