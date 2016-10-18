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التحذير من لعبة «السلايم» للأطفال والسبب!

18 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص
التحذير من لعبة «السلايم» للأطفال والسبب!
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صحيفة المرصد-متابعات:حذرت إدارة السموم في مدينة الملك فهد الطبية من تزايد عدد الأطفال الذين يصابون بأنواع مختلفة من التسمم، بسبب لعبة السلايم المطاطية (العجينة السحرية)، لافتة إلى وجود مكونات تدخل في صناعتها خطرة على الاطفال.

ونبهت المدينة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأباء والأمهات إلى أن المادة الأساسية المصنوع منها اللعبة هي صمغ وحمض البوريك، الذي يعتبر بودرة قاتلة للحشرات والصراصير.

يذكر أنه انتشرت مقاطع فيديو وصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة لطرق صنع واستخدام عجينة «السلايم» كوسيلة للترفيه، خصوصاً عند الأطفال. إذ أنه حتى في حال التصنيع المنزلي تعتبر خطرة.

وأيد الأهالي فكرة منعها لأنها مضرة في صحة الأطفال وقال بعضهم إن هذه المادة تسبب هوساً لدى أطفالنا، والبعض ربما يفكر في أن يضعها في فمه.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    هايدي

    *** انا شفت الطريقة في اليوتيوب وعملتها في البيت وطلعت صحيحة واجلس العب فيه مثله مثل الصلصال كل شي تكبرونه وتسونه خطر وبصراحة ممتع
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  2. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    مسيعيد صديق مراقب

    مامثل العابنامنول الدنينة.والركض خلف كفر مع القفز الاحترافي بالثوب.أو الركوب على جريد النخل والجري بالحارةمع التغبير حافي القدمين ولامصاقيل ولا عكوس
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  3. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    بايعها بعود شخاط

    والسؤال الأهم..ليش يعلمون البزارين ******.
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  4. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص
    عدد التعليقات:14589

    قلم الحقيقه

    هذه اللعبة تدخل في تركيبة موادها مواد مسرطنة وألوان صناعية حال دخولها أجسام الأطفال مثلها مثل الحلويات الملونة السكاكر الخاصة بالأطفال في البقالات.
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  5. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    منصور الزعيم

    يقول الخبر أصبحوا الأطفال مهووسين بها إلى درجة البعض الأطفال يفكر أن يضعها في فمه والحقيقة أنهم اكلوها ماهو بس وضعوها في أفواههم
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  6. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 11:37 ص
    عدد التعليقات:14589

    قلم الحقيقه

    الفاسدين اللصوص لاهمهم أطفال وطن ولاصحتهم أو راحتهم.المهم كم يجمعون ويكنزون من أموال في أرصدتهم البنكية والمواطن يذبحون صغاره وهؤلاء المجرمين سكينهم.
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  7. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    منصور

    يعني لازم ينسدح طفل علشان تتحركون
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  8. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص
    عدد التعليقات:14589

    قلم الحقيقه

    طالما عجلة الفساد تدور دون توقف فلامانع من السماح لمكوناتهاوالترخيص لها وجلبها وبيعها وجعلها في متناول أطفال الوطن يلهون بها واللصوص يكنزون المال منها
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  9. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    منصور

    صح النوم وين مراقبة الجودةوالنوعية ياوزارةالتجارة
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