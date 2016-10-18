التحذير من لعبة «السلايم» للأطفال والسبب!

صحيفة المرصد-متابعات:حذرت إدارة السموم في مدينة الملك فهد الطبية من تزايد عدد الأطفال الذين يصابون بأنواع مختلفة من التسمم، بسبب لعبة السلايم المطاطية (العجينة السحرية)، لافتة إلى وجود مكونات تدخل في صناعتها خطرة على الاطفال.
ونبهت المدينة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأباء والأمهات إلى أن المادة الأساسية المصنوع منها اللعبة هي صمغ وحمض البوريك، الذي يعتبر بودرة قاتلة للحشرات والصراصير.
يذكر أنه انتشرت مقاطع فيديو وصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة لطرق صنع واستخدام عجينة «السلايم» كوسيلة للترفيه، خصوصاً عند الأطفال. إذ أنه حتى في حال التصنيع المنزلي تعتبر خطرة.
وأيد الأهالي فكرة منعها لأنها مضرة في صحة الأطفال وقال بعضهم إن هذه المادة تسبب هوساً لدى أطفالنا، والبعض ربما يفكر في أن يضعها في فمه.
تعليقات ( 9 )
هايدي*** انا شفت الطريقة في اليوتيوب وعملتها في البيت وطلعت صحيحة واجلس العب فيه مثله مثل الصلصال كل شي تكبرونه وتسونه خطر وبصراحة ممتع
مسيعيد صديق مراقبمامثل العابنامنول الدنينة.والركض خلف كفر مع القفز الاحترافي بالثوب.أو الركوب على جريد النخل والجري بالحارةمع التغبير حافي القدمين ولامصاقيل ولا عكوس
بايعها بعود شخاطوالسؤال الأهم..ليش يعلمون البزارين ******.
عدد التعليقات:14589
قلم الحقيقههذه اللعبة تدخل في تركيبة موادها مواد مسرطنة وألوان صناعية حال دخولها أجسام الأطفال مثلها مثل الحلويات الملونة السكاكر الخاصة بالأطفال في البقالات.
منصور الزعيميقول الخبر أصبحوا الأطفال مهووسين بها إلى درجة البعض الأطفال يفكر أن يضعها في فمه والحقيقة أنهم اكلوها ماهو بس وضعوها في أفواههم
عدد التعليقات:14589
قلم الحقيقهالفاسدين اللصوص لاهمهم أطفال وطن ولاصحتهم أو راحتهم.المهم كم يجمعون ويكنزون من أموال في أرصدتهم البنكية والمواطن يذبحون صغاره وهؤلاء المجرمين سكينهم.
منصوريعني لازم ينسدح طفل علشان تتحركون
عدد التعليقات:14589
قلم الحقيقهطالما عجلة الفساد تدور دون توقف فلامانع من السماح لمكوناتهاوالترخيص لها وجلبها وبيعها وجعلها في متناول أطفال الوطن يلهون بها واللصوص يكنزون المال منها
منصورصح النوم وين مراقبة الجودةوالنوعية ياوزارةالتجارة