القطيف:القتل تعزيراً لمواطن خطف فتاة وفعل الفاحشة بها

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمحافظة القطيف،فيما يلي نصه:
أقدم/ سعد بن أحمد بن سعد الشمراني – سعودي الجنسية – على خطف فتاة وفعل الفاحشة بها بالقوة، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة جرائمه وما انطوت عليه من إخلال بالأمن وإخافة الآمنين بانتهاك أعراضهم وكونه محصنا ولتأصل الشر في نفسه دون خوف أو وازع مما جعله يتمادى في الإجرام؛ حيث أن ارتكاب جريمته هذه أثناء إطلاق سراحه بكفالة في جريمة مماثلة لهذه الجريمة في الفعل والأسلوب، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ سعد بن أحمد بن سعد الشمراني – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 1438 هـ بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.
تعليقات ( 12 )
violetyفيه خلل ,, يعني ترك ليفعل الاخرى اذكر زمان قضية وحدة والسيف ايش تغير الان ,, فرصة لهتك اعراض الناس
.. سعودي ..اللهم زد عليه من عذابك..مات الفاسد غير مأسوف عليه..لعنة الله عليه وعلى أشكاله
قونداالحمد لله على نعمة تطبيق الشريعه الف حمد وشكر اللهم احفظ لنا قيادتنا ومليكنا وولي عهده ووفقهم وسددهم
الجوفالخطف لحاله جريمه ومصيبه فما بالك بهتك عرض
88ذكرني بقصه جيهمان الدمام المفحط اهله جمعوله 20 مليون و طلعوه من جريمه قتل ليقتل واحد ثاني بعد اسبوعين
وشك وشكوين ..منتظرينه الى ان فعل الجريمه الثانيه
88حيث أن ارتكاب جريمته هذه أثناء إطلاق سراحه بكفالة في جريمة مماثلة لهذه الجريمة في الفعل والأسلوب،
سعوديالحمد لله خلصوا المجتمع من هذي الآفات و حسابة عند ربنا يوم القيامة
منصور الزعيمالغريب كيف خرج بكفالة في قضية كبيرة.
مصلحاستغفر الله و اتوب آلية و الحمد لله رب العالمين
الحقبانيعلم الحمدلله الذي حق الحق في هذه البلاد بشرعه الله بس نيغي من يسرقه ارض وجعاله محلات كيف ممكن يكون مصير وخاص اذا كان تاجر في ساهر علم