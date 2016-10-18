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القطيف:القتل تعزيراً لمواطن خطف فتاة وفعل الفاحشة بها

18 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص
القطيف:القتل تعزيراً لمواطن خطف فتاة وفعل الفاحشة بها
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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمحافظة القطيف،فيما يلي نصه:

أقدم/ سعد بن أحمد بن سعد الشمراني – سعودي الجنسية – على خطف فتاة وفعل الفاحشة بها بالقوة، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة جرائمه وما انطوت عليه من إخلال بالأمن وإخافة الآمنين بانتهاك أعراضهم وكونه محصنا ولتأصل الشر في نفسه دون خوف أو وازع مما جعله يتمادى في الإجرام؛ حيث أن ارتكاب جريمته هذه أثناء إطلاق سراحه بكفالة في جريمة مماثلة لهذه الجريمة في الفعل والأسلوب، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ سعد بن أحمد بن سعد الشمراني – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 1438 هـ بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    الله يديم الشرع وإخوان نوره والضرب بيد من حديد على كل مجرم ؟؟؟
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  2. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    violety

    فيه خلل ,, يعني ترك ليفعل الاخرى اذكر زمان قضية وحدة والسيف ايش تغير الان ,, فرصة لهتك اعراض الناس
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  3. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    .. سعودي ..

    اللهم زد عليه من عذابك..مات الفاسد غير مأسوف عليه..لعنة الله عليه وعلى أشكاله
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  4. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    قوندا

    الحمد لله على نعمة تطبيق الشريعه الف حمد وشكر اللهم احفظ لنا قيادتنا ومليكنا وولي عهده ووفقهم وسددهم
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  5. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    الجوف

    الخطف لحاله جريمه ومصيبه فما بالك بهتك عرض
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  6. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    88

    ذكرني بقصه جيهمان الدمام المفحط اهله جمعوله 20 مليون و طلعوه من جريمه قتل ليقتل واحد ثاني بعد اسبوعين
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  7. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    وشك وشك

    وين ..منتظرينه الى ان فعل الجريمه الثانيه
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  8. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    88

    حيث أن ارتكاب جريمته هذه أثناء إطلاق سراحه بكفالة في جريمة مماثلة لهذه الجريمة في الفعل والأسلوب،
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  9. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    سعودي

    الحمد لله خلصوا المجتمع من هذي الآفات و حسابة عند ربنا يوم القيامة
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  10. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص

    منصور الزعيم

    الغريب كيف خرج بكفالة في قضية كبيرة.
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  11. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    مصلح

    استغفر الله و اتوب آلية و الحمد لله رب العالمين
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  12. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    الحقباني

    علم الحمدلله الذي حق الحق في هذه البلاد بشرعه الله بس نيغي من يسرقه ارض وجعاله محلات كيف ممكن يكون مصير وخاص اذا كان تاجر في ساهر علم
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