القطيف:القتل تعزيراً لمواطن خطف فتاة وفعل الفاحشة بها

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمحافظة القطيف،فيما يلي نصه:

أقدم/ سعد بن أحمد بن سعد الشمراني – سعودي الجنسية – على خطف فتاة وفعل الفاحشة بها بالقوة، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة جرائمه وما انطوت عليه من إخلال بالأمن وإخافة الآمنين بانتهاك أعراضهم وكونه محصنا ولتأصل الشر في نفسه دون خوف أو وازع مما جعله يتمادى في الإجرام؛ حيث أن ارتكاب جريمته هذه أثناء إطلاق سراحه بكفالة في جريمة مماثلة لهذه الجريمة في الفعل والأسلوب، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ سعد بن أحمد بن سعد الشمراني – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 1438 هـ بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.